Papéis antigos que atores da Marvel querem que você esqueça

Hoje em dia, atuar em filmes da Marvel é uma garantia de sucesso para qualquer ator ou atriz. Desde a estreia do MCU, o universo compartilhado conseguiu juntar um dos elencos mais impressionantes da história de Hollywood. Mas o início da carreira de vários astros não foi tão glamouroso como os fãs imaginam.

Com o tempo, o MCU também se tornou a franquia mais poderosa de Hollywood. Os filmes da Marvel faturaram mais de 26 bilhões de dólares com o lançamento de quase 40 produções diferentes.

As histórias de super-heróis, com filmes como Pantera Negra e séries como WandaVision, também conseguiram indicações às premiações mais importantes do mundo do entretenimento – particularmente o Oscar e o Emmy.

Mas nem tudo são flores no universo da Marvel! Listamos abaixo 10 papéis antigos que os atores do MCU querem que os fãs esqueçam; confira.

Samuel L. Jackson

Muito antes de ingressar no elenco do MCU, Samuel L. Jackson já era famoso por performances em grandes sucessos de Hollywood. O intérprete de Nick Fury está, por exemplo, em filmes como Pulp Fiction: Tempo de Violência, Jurassic Park e a franquia Star Wars.

Porém, poucos fãs do astro se lembram da comédia Amos e Andrew. Lançado em 1993, o longa garantiu apenas 17% de aprovação no Rotten Tomatoes. O filme traz Nicolas Cage como um criminoso que é contratado por um grupo de policiais para sequestrar um escritor, vivido por Samuel L. Jackson.

Chris Hemsworth

Thor é, definitivamente, um dos projetos mais importantes da carreira de Chris Hemsworth. Antes de ingressar no elenco do MCU, o ator era mais conhecido por performances em filmes de ação, séries de TV australianas e uma participação muito pequena no Star Trek de J.J. Abrams.

O maior desastre da carreira de Hemsworth foi o filme Reféns do Crime. Protagonizado por Sean Bean (Game of Thrones), o thriller de ação garantiu apenas 46 mil dólares nas bilheterias, mesmo com um orçamento de produção de 7 milhões. O longa também foi detonado por público e crítica.

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson começou sua carreira ainda na infância, com participações pequenas em vários filmes e séries. Seu primeiro papel de destaque aconteceu no filme O Encantador de Cavalos, quando tinha apenas 13 anos. No drama de 1998, Johansson contracena com Robert Redford (Todos os Homens do Presidente).

Mas antes disso, Scarlett Johansson atuou no criticado O Anjo da Guarda. No filme, Johansson interpretou a filha do personagem de John Ritter (It: A Coisa). O longa de Rob Reiner, com Elijah Wood (O Senhor dos Anéis) no papel principal, garantiu uma bilheteria de apenas 6,5 milhões.

Chris Evans

Em 2011, Chris Evans foi escalado como Steve Rogers no filme Capitão América: O Primeiro Vingador. Desde então, o ator conquistou fãs no mundo todo. Uma década antes, Evans começou sua carreira com a comédia satírica Não é Mais um Besteirol Americano, um filme divertido a lá Todo Mundo em Pânico.

Mas afinal, qual foi o pior projeto da carreira de Chris Evans? Segundo especialistas, trata-se de Nota Máxima, lançado em 2004. No longa, Evans interpreta Kyle, um estudante que, junto com vários amigos, tenta roubar as respostas de uma importante prova. Com uma bilheteria de apenas 10 milhões de dólares, o filme também foi muito criticado pela imprensa especializada.

Mark Ruffalo

Mark Ruffalo começou sua carreira no início dos anos 90, com performances elogiadas no cinema e na TV. Porém, o ator e ativista cometeu alguns “pecados” antes de ficar famoso no mundo inteiro. Um dos piores projetos de sua trajetória é, sem sombra de dúvidas, o filme Reflexo do Demônio 2.

Lançado em 1994, Reflexo do Demônio 2 (como o título indica) é uma sequência do longa Reflexo do Demônio. A franquia de terror acompanha a história de um espelho misterioso que esconde uma terrível presença sobrenatural. No filme, Mark Ruffalo interpreta Christian. O ator também retorna em Reflexo do Demônio 3.

Brie Larson

Antes de interpretar Carol Danvers nos filmes do MCU, Brie Larson era famosa por atuar no aclamado drama O Quarto de Jack. Por sua performance, Larson ganhou o Oscar de Melhor Atriz. Antes disso, a estrela do MCU já havia atuado em filmes como Scott Pilgrim Contra o Mundo e o detonado O Problema de Morris Bliss.

Lançado em 2011, O Problema de Morris Bliss traz Brie Larson como uma jovem de 18 anos que inicia um problemático relacionamento com um homem mais velho. Protagonizado por Michael C. Hall (Dexter), o filme faturou apenas 13 mil dólares nas bilheterias, e garantiu só 33% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Chris Pratt

Em um mundo “pré-MCU”, Chris Pratt era famoso por performances cômicas em filmes e séries de TV. O ator ficou conhecido no mundo inteiro ao interpretar o divertido Andy Dwyer na sitcom Parks & Recreation. Mas antes disso, Pratt começou sua carreira com o péssimo longa The Extreme Team.

A premissa de The Extreme Team, lançado em 2022, é completamente ridícula. O longa acompanha a história de uma equipe de agentes especiais que é formada inteiramente por esportistas radicais. No filme, Chris Pratt interpreta Keenan, um dos membros do grupo.

Benedict Cumberbatch

O ator britânico Benedict Cumberbatch começou sua trajetória nos cinemas em 2003, com o filme histórico Morte ao Rei. Sete anos depois, Cumberbatch conquistou o público mundial com a série Sherlock. Na produção da BBC, o ator oferece uma perspectiva moderna para as histórias de Sherlock Holmes.

Pouco antes de protagonizar Sherlock, Benedict Cumberbatch atuou em Criação. O longa acompanha a história de Charles Darwin, o “Pai da Evolução”. Na trama, o Doutor Estranho do MCU interpreta o botânico Joseph Dalton Hooker, um dos melhores amigos de Darwin. O filme falhou em conquistar o público e a crítica especializada.

Elizabeth Olsen

Introduzida no MCU em Vingadores: Era de Ultron, Wanda Maximoff não demorou para se tornar uma das personagens mais populares dos filmes da Marvel. Por sua performance em WandaVision, Elizabeth Olsen foi indicada ao Emmy de Melhor Atriz em Minissérie (mas perdeu para Kate Winslet).

Elizabeth Olsen começou sua carreira com pequenas participações nos projetos das irmãs Mary-Kate e Ashley. Em 2013, Olsen integrou o elenco do criticado Garotas Inocentes. Com apenas 19% de aprovação no Rotten Tomatoes, o longa acompanha a história de 3 adolescentes que decidem perder a virgindade antes de entrarem para a faculdade.

Robert Downey Jr.

O MCU começou com Homem de Ferro. Lançado em 2008, o longa fez um ótimo trabalho ao reintroduzir Robert Downey Jr. para uma nova geração de fãs. O ator se despediu dos filmes da Marvel em Vingadores: Ultimato – e tudo indica que ele não voltará tão cedo às produções de super-heróis.

O pior projeto de Robert Downey Jr., definitivamente, foi a comédia Johnny Bom de Transa, de 1998. Detonado por público e crítica, o longa acompanha a história de um jogador de futebol americano que, após o ensino médio, é “cortejado” por várias faculdades. O eterno Tony Stark do MCU interpreta Leo, o melhor amigo do protagonista Johnny.

