Papéis que atores de Harry Potter querem que os fãs esqueçam

Um dos grandes trunfos da franquia Harry Potter é seu elenco de estrelas. Com os 8 filmes, a saga do bruxinho contou com a participação de alguns dos atores mais talentosos do Reino Unido. O que muitos fãs não sabem, é que vários desses astros, participaram de projetos “inusitados” no início de suas carreiras.

Vale lembrar que o elenco de Harry Potter foi liderado por Daniel Radcliffe (A Mulher de Preto), Emma Watson (A Bela e a Fera) e Rupert Grint (Servant).

Nos cinemas, a franquia Harry Potter chegou ao fim em 2011, com o lançamento da 2ª parte de As Relíquias da Morte. O Universo Bruxo, por outro lado, continua na ativa com os filmes de Animais Fantásticos.

Listamos abaixo 7 papéis que os atores de Harry Potter querem que os fãs esqueçam; confira.

Rupert Grint – Pum: Emissão Impossível

Quando Rupert Grint foi escalado em Harry Potter, tinha apenas 11 anos. Até hoje, Rony Weasley é o personagem mais conhecido de sua carreira. Em 2003, dois anos após o lançamento de A Pedra Filosofal, o ator participou de um projeto bizarro. Trata-se de Pum: Emissão Impossível, uma comédia infantil com uma temática realmente inusitada.

Pum: Emissão Impossível – lançado com o título Thunderpants – acompanha a história de um garoto que sofre com a flatulência constante. No longa, Rupert Grint interpreta Alan A. Allen, um jovem prodígio que ajuda o melhor amigo a superar o problema. O elenco do longa conta também com Anna Popplewell (As Crônicas de Nárnia) e Keira Knightley (Piratas do Caribe).

Tom Felton – Night Wolf

Tom Felton ficou famoso no mundo inteiro ao interpretar Draco Malfoy na franquia Harry Potter. Antes de encarnar um dos antagonistas do Universo Mágico, Felton era conhecido por papéis pequenos em filmes como The Borrowers. Após Harry Potter, o ator fez o possível para diversificar sua carreira. Em 2010, ele atuou no filme de terror Night Wolf.

O longa acompanha a história de um grupo de adolescentes que é perseguido por um sanguinário lobisomem. Tom Felton interpreta Gary, uma das primeiras vítimas da criatura. Na época do lançamento, Night Wolf foi detonado por sua trama clichê, tom inconsistente e pelas performances no elenco.

Michael Gambon – Meia-Noite em Moscou

Após a trágica morte de Richard Harris, o intérprete original de Alvo Dumbledore, Michael Gambon chegou para salvar o dia. Veterano nas telas e nos palcos, o ator trouxe uma profundidade diferente para o diretor de Hogwarts. Além da franquia, Gambon está em filmes memoráveis como O Discurso do Rei e A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça.

Um dos projetos mais “esquecíveis” do ator foi o filme para TV Meia-Noite em Moscou, lançado em 1996. O thriller de espionagem traz a última performance de Michael Caine como o agente secreto Harry Palmer. No longa, Palmer recebe a missão de localizar uma carga roubada de plutônio após a Guerra Fria. Michael Gambon, por sua vez, interpreta um gângster russo.

Helena Bonham Carter – Droga da Sedução

Helena Bonham Carter ganhou fãs no mundo inteiro após viver a maníaca Bellatrix Lestrange na franquia Harry Potter. Conhecida por interpretar personagens excêntricas e extravagantes, a atriz dá um show em filmes como A Noiva Cadáver, Alice no País das Maravilhas e Sombras da Noite. Mais recentemente, Carter deu vida à Princesa Margaret na série The Crown.

Em 2001, Helena Bonham Carter atuou no thriller Droga da Sedução. No longa, a atriz interpreta Susan Ivey, uma mulher misteriosa que destrói a vida de um dentista. Na época, o filme falhou em conquistar o público e a crítica especializada. Embora a performance da atriz tenha sido elogiada, o longa foi detonado por sua premissa mirabolante e tom inconstante.

Alan Rickman – Dr. Mesmer: O Feiticeiro

Você sabia que, muito antes de viver Severo Snape em Harry Potter, Alan Rickman já havia interpretado outro bruxo nos cinemas? Em 1994, o ator britânico protagonizou o drama biográfico Dr. Mesmer: O Feiticeiro. O filme acompanha a história real de Franz Anton Mesmer, um físico alemão conhecido por sua propensão ao misticismo.

Em seu lançamento original, o longa dividiu a opinião da crítica especializada. A estética do longa e a performance de Alan Rickman receberam grandes elogios. O roteiro do longa, o ritmo da história, e principalmente, o tom do filme, foram completamente detonados. Vale lembrar que Alan Rickman faleceu em 2016, aos 69 anos.

Ralph Fiennes – Os Vingadores

Muito antes de interpretar o Lord Voldemort em Harry Potter, Ralph Fiennes protagonizou o filme Os Vingadores – mas não o da Marvel! Lançado em 1998, o longa é uma adaptação da série britânica homônima. Um verdadeiro fracasso de bilheteria, Os Vingadores se estabeleceu como uma das maiores “bombas” dos anos 90.

Além de faturar apenas 54 milhões de dólares – com um orçamento de 60 milhões – Os Vingadores foi detonado pela crítica especializada, principalmente por “desperdiçar o potencial do elenco”. Além de Ralph Fiennes, Os Vingadores conta também com Uma Thurman, Sean Connery e Fiona Shaw (a Tia Petúnia de Harry Potter).

Maggie Smith – Antes Tarde do que Nunca

Considerada uma das atrizes mais queridas de Harry Potter, Maggie Smith interpreta a icônica Professora Minerva McGonagall. Com uma das carreiras mais prolíficas do Reino Unido, a atriz começou a atuar nos anos 50. Além de Harry Potter, Smith é famosa por interpretar a condessa Violet Crawley na série Downton Abbey.

A carreira de Maggie Smith é marcada por projetos aclamados por público e crítica. Antes Tarde do que Nunca foge à regra. A comédia britânica acompanha a história de dois idosos que, após se envolverem com a mesma mulher, brigam para saber quem é o avô de uma garota prestes a herdar uma grande fortuna. Maggie Smith interpreta a avó da protagonista Bridget.

Os filmes de Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.