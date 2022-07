Papéis tão terríveis de atores de Crepúsculo que eles querem esquecer

Protagonizada por Robert Pattinson (Batman) e Kristen Stewart (Spencer), e baseada nos livros de Stephenie Meyer, Crepúsculo se tornou uma das franquias mais populares da história do cinema. Muitos fãs não sabem, mas alguns dos mais populares atores da saga contam com projetos realmente inusitados em suas carreiras.

Ao todo, a Saga Crepúsculo contou com 5 filmes: Crepúsculo (2008), Lua Nova (2009), Eclipse (2010), Amanhecer: Parte 1 (2011) e Amanhecer: Parte 2 (2012).

Embora tenha dividido a opinião da crítica especializada – e de parte do público – a Saga Crepúsculo se tornou um enorme sucesso financeiro. Juntos, os filmes faturaram cerca de 3,3 bilhões de dólares.

Listamos abaixo os 7 papéis que os atores de Crepúsculo querem que os fãs esqueçam; confira.

Kristen Stewart – Jumper

Crepúsculo marcou um ponto de ruptura na carreira de Kristen Stewart. Antes de interpretar Bella Swan, a atriz era conhecida por performances em filmes como Quarto do Pânico e Segurem Essas Crianças. Além disso, a atriz atuou em Jumper, um criticado longa de super-heróis.

Lançado em 2008, Jumper acompanha a história de um jovem – interpretado por Hayden Christensen (Star Wars) que tem o poder do teletransporte. O filme foi bastante criticado pelo público, principalmente por sua trama inconsistente e por seu desfecho decepcionante.

Robert Pattinson – Dark Kingdom: The Dragon King

Um dos primeiros papéis da carreira de Robert Pattinson foi a minissérie Dark Kingdom: The Dragon King. Produzida para a TV alemã, a produção é inspirada na ópera épica O Anel dos Nibelungos. Além de Pattinson, o elenco da série conta com Kristanna Loken, Alicia Witt e Benno Fürmann.

Em seu lançamento original, a série foi detonada por “simplificar excessivamente seu material de base” e “transformar a lenda do herói Siegfried em uma novela”. Além disso, a produção conta com péssimos efeitos especiais, personagens que não fazem sentido e cenários simplórios.

Taylor Lautner – Os 6 Ridículos

A pior performance da carreira de Taylor Lautner aconteceu 3 anos após a conclusão da saga Crepúsculo. Diferente dos colegas Robert Pattinson e Kristen Stewart, o intérprete de Jacob Black sofreu para encontrar seu lugar em Hollywood. Após vários fracassos, o ator aceitou um papel na comédia Os 6 Ridículos.

Produzida e protagonizada por Adam Sandler, a comédia é um dos poucos filmes da Netflix a atingir a marca de 0% de aprovação no Rotten Tomatoes. O longa foi detonado por seu humor antiquado, trama clichê e personagens estereotipados. No filme, Taylor Lautner interpreta Lil’ Pete, um personagem incrivelmente idiota.

Billy Burke – Komodo

Em Crepúsculo, Billy Burke interpreta Charlie Swan, o pai de Bella. Antes de integrar o elenco da saga, o ator já era conhecido por performances em filmes como Três Dias Para Vegas, Brigada 49 e Na Teia da Aranha, além das séries Party of Five e Star Trek: Deep Space Nine.

O pior filme da carreira do ator, sem sombra de dúvidas, é Komodo. Lançado em 1999, o longa começa quando ovos de dragão-de-komodo são expostos à radiação e acabam gerando uma criatura a lá Godzilla. Na trama, Billy Burke interpreta um biólogo que tenta examinar o monstro.

Anna Kendrick – Palooza: Pura Curtição

Hoje em dia, Anna Kendrick é mais conhecida por sua performance na franquia A Escolha Perfeita. Em Crepúsculo, a atriz interpreta Jessica Stanley. A atriz também está em produções aclamadas como Scott Pilgrim Contra o Mundo, Amor Sem Escalas e Caminhos da Floresta.

Em 2013, Anna Kendrick atuou na comédia Palooza: Pura Curtição. O longa acompanha a história de um casal que sobrevive ao Arrebatamento e embarca em uma perigosa jornada para deter o Anticristo. Produzido por Chris Matteson, o filme tem apenas 24% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Nikki Reed – Enter the Dangerous Mind

Na saga Crepúsculo, Nikki Reed interpreta Rosalie Hale, uma das irmãs adotivas de Edward. Em 2013, um ano após a estreia de Amanhecer Parte 2, Reed atuou no thriller psicológico Enter the Dangerous Mind. O filme conta a história de um compositor musical que sofre com traumas do passado.

Nikki Reed faz uma pequena participação em Enter the Dangerous Mind como uma garota que participa de um encontro com o protagonista. Em sua estreia original, o longa foi muito criticado pelo ritmo da história, condução da trama e performances do elenco. No Rotten Tomatoes, o filme tem só 23% de aprovação.

Peter Facinelli – Bem-vindo a Hollywood

Muito antes de interpretar o Dr. Carlisle Cullen em Crepúsculo, Peter Facinelli atuou no filme Bem-vindo a Hollywood. Lançado em 1998, o longa traz os diretores e roteiristas Adam Rifkin e Tony Markes como versões fictícias de si mesmos, em uma comédia que aposta em piadas sobre as excentricidades de Hollywood.

Mesmo com a participação especial de astros como Matthew McConaughey, Julianne Moore, Halle Berry, Will Smith e Sandra Bullock, o longa foi detonado por público e crítica. Seu humor “autoreferencial”, acompanhado por algumas paródias de filmes e séries, falhou em conquistar a audiência.

Os filmes da franquia Crepúsculo podem ser assistidos pela Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.