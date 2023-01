Personagens da Marvel que os fãs querem longe do MCU

A Fase 4 do MCU chegou ao fim com o lançamento de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, e os próximos projetos da Marvel devem introduzir alguns dos personagens mais queridos dos quadrinhos. No entanto, de acordo com os fãs das HQs, algumas figuras icônicas precisam ficar bem longe do MCU!

Iniciada em 2023, a Fase 5 do MCU engloba todos os filmes (e séries) que serão lançados até o primeiro semestre de 2024.

Entre esses aguardados lançamentos, destacam-se os filmes Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Capitão América: Nova Ordem Mundial e Blade, além das séries Agatha: Coven do Caos e Invasão Secreta.

Numa thread do Reddit, fãs da Marvel listaram alguns personagens das HQs que devem ficar bem longe do MCU – veja abaixo os heróis (e vilões) mais citados.

Mephisto

No universo da Marvel nas HQs, Mephisto é um dos demônios mais poderosos, protagonizando algumas das tramas mais icônicas do quadrante “mágico” dos quadrinhos. Muita gente acreditou que a entidade seria introduzida no MCU em WandaVision, o que acabou não acontecendo.

De acordo com os fãs da Marvel no Reddit, Mephisto não deve aparecer nas próximas fases do MCU. Afinal de contas, como a introdução do personagem já foi sugerida diversas vezes, mas nunca aconteceu, os espectadores perderam a esperança em vê-lo na TV ou nos cinemas.

Ardiloso

Durante suas 4 primeiras fases, o MCU fez um ótimo trabalho ao introduzir vilões pouco conhecidos das HQs ao cinema e à TV. No entanto, de acordo com os fãs da Marvel no Reddit, alguns malfeitores são “ruins demais” para aparecerem no MCU.

Ardiloso, segundo a thread, é um deles. O personagem (cujo nome original é Paste Pot Pete) porta uma arma que libera um tipo de cola extremamente pegajosa. “O mundo não está pronto para ele”, comentou um redditor.

Garota Esquilo

O bom humor e a irreverência são dois aspectos essenciais do MCU. No entanto, de acordo com a thread do Reddit, a comédia da Garota Esquilo é “exagerada demais” para os filmes e séries da Marvel. A personagem, vale lembrar, já derrotou alguns dos personagens mais poderosos das HQs.

“Com esses poderes e com essa cauda de esquilo, simplesmente não consigo levá-la a sério”, afirmou um fã da Marvel na rede social. Caso a Marvel opte por introduzir a Garota Esquilo no MCU, a personagem deve chegar junto com os outros mutantes.

Fênix

Fênix, a identidade super poderosa da mutante Jean Grey, é uma das entidades mais poderosas das HQs da Marvel. No entanto, de acordo com a thread dos fãs da Marvel no Reddit, os fãs não querem vê-la, nem de longe, no MCU.

O motivo é muito simples: a trama da Fênix já foi abordada à exaustão em (quase) todas as adaptações dos X-Men. Essa narrativa está presente na animação original dos anos 90, no desenho X-Men: Evolution e nos filmes X-Men: O Confronto Final e X-Men: Fênix Negra.

Franklin Richards

Um dos momentos mais aguardados das próximas Fases do MCU é a introdução do Quarteto Fantástico. A “primeira família de heróis” da Marvel deve estrear no MCU em um filme próprio, que pelo menos até o momento, tem previsão de estreia para fevereiro de 2025.

O filme, obviamente, contará com figuras icônicas como o Sr. Fantástico, o Coisa, a Mulher-Invisível e o Tocha Humana. Um personagem que os fãs da Marvel não querem ver, por outro lado, é Franklin Richards. O filho de Reed Richards e Sue Storm, segundo os usuários do Reddit, é “poderoso demais”.

Sentinela

Sentinela (cujo nome original é Sentry) tem tudo para ser introduzido nas próximas aventuras cósmicas do MCU. O personagem pode aparecer, por exemplo, em filmes da Capitã Marvel, dos Guardiões da Galáxia ou dos Eternos.

No entanto, na thread do Reddit, muitos fãs dizem não querer ver o personagem no MCU. “Ele é simplesmente entediante. Não gosto dele, para ser sincero”, comentou um redditor identificado apenas como @fictionphantom.

Wolverine

Atualmente, a Marvel prepara o terreno para a chegada dos mutantes no MCU. Como Wolverine é um dos mutantes mais famosos das HQs, todos os fãs querem vê-lo no cinema, certo? Errado! Pelo menos de acordo com a thread do Reddit.

“Eu gosto do personagem, mas Logan deu um ótimo final para sua história. Por isso, não quero vê-lo no MCU”, comentou um redditor. No entanto, vale lembrar que o Wolverine de Hugh Jackman já está confirmado no filme Deadpool 3.

Você pode conferir todos os filmes e séries do MCU no Disney+.

