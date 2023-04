Pinguim: Detalhes que você não percebeu no trailer da série

Ambientado logo após os eventos de Batman, a série Pinguim é um dos lançamentos mais aguardados da DC no HBO Max! O primeiro trailer do spin-off foi lançado recentemente – e a prévia traz detalhes muito importantes sobre a trama da série e o papel do personagem de Colin Farrell.

Pinguim, de acordo com informações prévias, mostrará a ascensão do vilão pelo submundo criminoso de Gotham.

Além de Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin) no papel principal, o elenco de Pinguim conta também com Cristin Milioti (Black Mirror), Clancy Brown (John Wick 4: Baba Yaga) e Michael Zegen (The Marvelous Mrs. Maisel).

Mostramos abaixo 6 detalhes que muitos fãs não perceberam no trailer de Pinguim – veja se você notou! (via Looper)

A ambientação de Pinguim

O primeiro trailer de Pinguim confirma o que os fãs da DC já esperavam: a série se passa logo após o bombástico final do Batman de Matt Reeves. Na prévia, Gotham aparece parcialmente submersa, devastada pelos ataques do Charada que aconteceram no desfecho do longa.

Em um cenário de completa desolação – marcado também pela morte do mafioso Falcone – Pinguim encontra um ambiente perfeito para sua ascensão no submundo criminoso da cidade. O caos que envolve Gotham também deve desempenhar um papel muito importante na condução da série.

Pinguim e Sofia Falcone

Como os fãs de Batman já sabem, o mafioso Carmine Falcone é assassinado pelo Charada no filme de Matt Reeves. A prévia da série Pinguim indica que, após a morte do criminoso, a herdeira Sofia Falcone deve assumir seus negócios, e nesse sentido, se tornar uma das maiores adversárias do protagonista.

No trailer, Pinguim aparece jantando com Sofia (interpretada por Cristin Milioti) em um restaurante luxuoso. Aparentemente, antes de entrar em guerra direta com a mafiosa, ele tentará conquistá-la com educação e diplomacia – o que não deve durar muito, já que a personagem é descrita como “a grande oponente do Pinguim no submundo de Gotham”.

O andar do Pinguim

No filme de Matt Reeves, muitos fãs sentiram falta do andar característico do Pinguim, parecido com o da ave que inspira o vilão. Essa movimentação inconfundível ganha destaque no primeiro trailer da série do HBO Max, indicando que a produção aproveitará também outros aspectos do personagem das DC.

Ainda não sabemos se o novo andar do Pinguim será explicado pela série, ou se surgirá sem maiores comentários. Possivelmente, o personagem de Colin Farrell pode ter sofrido uma lesão grave no acidente de carro que acontece em Batman. Seja como for, queremos vê-lo de cartola e monóculo!

Uma perda importante

Ao que tudo indica, o personagem de Colin Farrell começará a trama de Pinguim com uma grande desvantagem. O trailer da série sugere que, após os eventos de Batman, o Clube Iceberg – a boate do vilão – foi completamente destruído.

Nas primeiras cenas do trailer, o Pinguim entra em um prédio misterioso e completamente alagado. Por meio de uma placa no chão, a prévia revela que o tal prédio, na verdade, é o próprio Clube Iceberg. Será que o protagonista passará toda a 1ª temporada tentando reconstruir o seu negócio?

O personagem de Rhenzy Feliz

Rhenzy Feliz – famoso por interpretar o gênio Alex Wilder na série Marvel’s Runaways – integra o elenco de Pinguim na pele de um personagem misterioso, cujo nome ainda não foi revelado. De acordo com o trailer, no entanto, tudo indica que esse personagem é nada menos que Ignatius Ogilvy.

Criado por John Layman e Jason Fabok na Nova Era 52 da Detective Comics, Ogilvy é um órfão que se junta à gangue do Pinguim ainda na infância. Por sacrifício, lealdade e dissimulação, ele ganha a confiança do chefe e, eventualmente, se torna seu braço-direito. É claro que a história não termina por aí!

Homenagem artística

No trailer de Pinguim, Oswald Cobblepot e o personagem de Rhenzy Feliz são vistos entrando em uma estação de metrô da Avenida Dillon. Essa rua também aparece nas HQs da DC e no videogame Gotham Knights. O que muitos fãs não sabem é que, aparentemente, o nome “Dillon” é uma homenagem a um famoso quadrinista da DC.

Esse nome, supostamente, é uma homenagem ao prolífico desenhista Steve Dillon, co-criador de algumas das HQs mais populares da DC e da Vertigo. Muito conhecido por suas colaborações com Garth Ennis, Steve Dillon está por trás de quadrinhos como “Preacher” e “Hellblazer”. Ele faleceu em 2016.

A série Pinguim estreia no Max em 2024.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.