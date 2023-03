Previsões do Oscar 2023: Quem deve ganhar nas principais categorias

Com a cerimônia do Oscar cada vez mais próxima, o público fica ansioso para saber quem levará as estatuetas para a casa. Neste ano, a corrida pelo Oscar foi marcada por muitas polêmicas nos bastidores, além de disputas acirradas na maior parte das categorias. Sendo assim, quais filmes, atores e diretores serão premiados pela Academia em 2023?

Em 2023, a Festa do Cinema será realizada no dia 12 de março. Pela primeira vez em décadas, o evento não será transmitido no Brasil pela Rede Globo.

O Oscar de 2023 representa a 95ª premiação da Academia. O evento será apresentado pelo comediante e apresentador americano Jimmy Kimmel.

Mostramos abaixo nossas previsões para as principais categorias do Oscar de 2023 – veja quem deve levar as estatuetas!

Melhor Ator Coadjuvante – Ke Huy Quan (Tudo Em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Concorrem: Brendan Gleeson (Os Banshees de Inisherin), Brian Tyree Henry (Passagem), Judd Hirsch (Os Fabelmans), Barry Keoghan (Os Banshees de Inisherin) e Ke Huy Quan (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo).

O resultado da categoria de Melhor Ator Coadjuvante é um dos mais fáceis de prever no Oscar de 2023. Ao que tudo indica, Ke Huy Quan, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, levará o prêmio. Afinal de contas, o ator retorna a Hollywood após décadas sumido – e não há nada que a Academia goste mais do que uma história de volta por cima.

Melhor Atriz Coadjuvante – Angela Bassett (Pantera Negra: Wakanda Para Sempre)

Concorrem: Hong Chau (A Baleia), Kerry Condon (Os Banshees de Inisherin), Jamie Lee Curtis (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo), Stephanie Hsu (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo) e Angela Basset (Pantera Negra: Wakanda Para Sempre).

Angela Bassett, de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, tem tudo para levar o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Já era para a estrela ter sido premiada há muito tempo (por sua incrível atuação na cinebiografia de Tina Turner), e em 2023, a Academia pode consertar esse erro. Se a previsão se concretizar, Angela Bassett trará para o MCU o primeiro Oscar de atuação.

Melhor Roteiro Original – Tudo Em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Concorrem: Os Banshees de Inisherin (Martin McDonagh), Os Fabelmans (Steven Spielberg e Tony Kushner), Tár (Todd Field), Triângulo da Tristeza (Ruben Östlund) e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (Daniel Kwan e Daniel Scheinert).

Embora seja o campeão de indicações no Oscar de 2023, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo não deve vencer muitas categorias da premiação. O filme, ao que tudo sugere, levará a estatueta de Melhor Roteiro Original. Nessa categoria, o grande rival do longa é Tár, que também tem chances de ganhar.

Melhor Filme Internacional – Nada de Novo no Front

Concorrem: Argentina 1985 (Argentina), Close (Bélgica), EO (Polônia), A Garota Silenciosa (Irlanda) e Nada de Novo no Front (Alemanha).

O fato de Nada de Novo no Front ter sido indicado ao Oscar tanto na categoria de Melhor Filme Internacional quanto na de Melhor Filme indica que o longa será premiado, pelo menos, na primeira. Além disso, Nada de Novo no Front é um filme expressamente anti-guerra, e por isso, sua premiação em 2023 faz todo o sentido.

Melhor Diretor – Steven Spielberg (Os Fabelmans)

Concorrem: Martin McDonagh (Os Banshees de Inisherin), Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo), Todd Field (Tár), Ruben Östlund (Triângulo da Tristeza) e Steven Spielberg (Os Fabelmans).

No Oscar de 2023, a categoria de Melhor Diretor é uma das mais difíceis de prever. De acordo com a imprensa especializada, Steven Spielberg e a dupla dos Daniels estão na liderança. Como os diretores de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ainda são relativamente novatos em Hollywood, a Academia pode optar pela escolha “conservadora” e premiar Steven Spielberg por Os Fabelmans – já que o filme não deve levar outras estatuetas.

Melhor Ator – Brendan Fraser (A Baleia)

Concorrem: Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin), Paul Mescal (Aftersun), Bill Nighy (Living) e Brendan Fraser (A Baleia).

Na categoria de Melhor Ator, dois nomes despontam como os mais cotados: Austin Butler e Brendan Fraser. Há alguns meses, Butler era o líder isolado na corrida, mas recentemente, Fraser tomou a dianteira. O ator deve ser premiado tanto por sua emocionante performance em A Baleia, quanto por sua história de redenção em Hollywood.

Melhor Atriz – Cate Blanchett (Tár)

Concorrem: Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo), Ana de Armas (Blonde), Michelle Williams (Os Fabelmans), Andrea Riseborough (Para Leslie) e Cate Blanchett (Tár).

A disputa mais acirrada do Oscar de 2023 é a de Melhor Atriz. O prêmio, atualmente, está entre Michelle Yeoh e Cate Blanchett. Por muito tempo, Yeoh se manteve na dianteira. Afinal de contas, Blanchett já tem dois Oscars.

Porém, na última semana, a atriz de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo fez uma postagem no Instagram (deletada desde então) pedindo votos. Esse tipo de campanha fere as regras da Academia, e por isso, a estatueta pode acabar ficando com Cate Blanchett – que dá um verdadeiro show de atuação em Tár.

Melhor Filme – Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Concorrem: Nada de Novo no Front, Avatar: O Caminho da Água, Os Banshees de Inisherin, Elvis, Os Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triângulo da Tristeza, Entre Mulheres e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, como citamos anteriormente, é o campeão nas indicações ao Oscar de 2023, figurando em 11 categorias. Ao que tudo indica, o longa levará o Oscar de Melhor Filme, principalmente por sua criatividade e impacto cultural.

Segundo alguns especialistas, Top Gun: Maverick também tem chances de ganhar, graças à sua incrível bilheteria e ao efeito causado na indústria cinematográfica em geral.

A 95ª edição do Oscar, que acontece no dia 12 de março, será transmitida no Brasil pelo canal pago TNT e pela plataforma HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.