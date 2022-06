Programas e documentários de viagens incríveis na Netflix, muitas vezes subestimados￼

Para aqueles que desejam sonhar um pouco mais e mergulhar nas narrativas de um vasto mundo possível de ser explorado, a Netflix tem alguns dos melhores conteúdos de viagem e natureza em suas séries, documentários ou programa de viagens. Aqui estão alguns incríveis que, muitas vezes, ficam fora dos mais vistos da plataforma, mas que valem cada minuto em frente à TV.



A Magia dos Andes (2020)



Da Argentina à Colômbia, este documentário impressionante segue cinco personagens que compartilham sua profunda conexão com as majestosas montanhas da América do Sul. A série com duas temporadas oferece uma visão real das pessoas que vivem nessas comunidades remotas e sob a sombra das montanhas peruanas. Se você sempre foi apaixonado pelas montanhas desta parte do mundo, essa é uma ótima introdução à natureza e à fragilidade da vida.



Jack Whitehall: Travels With My Father (2017)



O show segue o comediante britânico, Jack Whitehall, enquanto ele viaja com a companhia do seu pai – que não é nada aventureiro – Michael. Eles passam por lugares e eventos estranhos na tentativa de fortalecer seu vínculo. A série, em sua quinta temporada, mostra o lado divertido e descontraído das viagens e, provavelmente, você poderá identificar cada detalhe que Jack vive com seu pai enquanto passam por situações inusitadas e nem um pouco confortáveis.



Chasing Coral (2017)



Os recifes de coral em todo o mundo estão desaparecendo a uma taxa sem precedentes. Neste documentário, mergulhadores, fotógrafos e cientistas partem em uma aventura oceânica para descobrir por que os corais estão desaparecendo e revelar este mistério subaquático ao mundo. Mostra também que se você tiver a sabedoria de buscar aventuras significativas em suas viagens à praia, pode contribuir de alguma forma para proteger o habitat marinho.



Tales By Light (2015)



Por trás de cada imagem poderosa há uma história fascinante. Unindo exploração, fotografia e o mundo natural, Tales By Light segue fotógrafos da Austrália e de todo o mundo enquanto eles ultrapassam os limites de seu ofício. Tales by Light é uma visão do que é preciso para capturar imagens de pessoas, lugares, criaturas e culturas sob um ângulo jamais visto.



Professor Polvo (2020)



Este comovente documentário mostra a improvável amizade de um cineasta e um polvo durante seus mergulhos, enquanto descobre os mistérios do mundo submarino. O filme é sobre a conexão com a natureza, o ecossistema da floresta de algas, e o relacionamento profundamente significativo de um homem com uma criatura selvagem, sobre a qual não se imagina o grau da sua inteligência.



Our Planet (2019)



Esta série combina a fotografia espetacular da Terra com uma visão sem precedentes das áreas selvagens remanescentes do planeta e seus animais. O show conscientiza os espectadores a reconhecer sua própria cumplicidade no declínio da natureza. Você verá, por exemplo, a selva de Bornéu se transformando em monoculturas de dendezeiros em uma cena de lapso de tempo quase dolorosa de assistir.



Dark Tourism (2018)



Há uma prática mundial no turismo que envolve a visita a lugares historicamente associados à morte e à tragédia. Nesta série documental, o jornalista David Farrier se concentra nessa área de viagens, conhecida como turismo macabro. Em cada episódio ele viaja para um local diferente para visitar destinos e ter experiências que não estariam na lista de desejos da maioria dos viajantes.



O Mercador (2018)



Este curta metragem segue Gela, um comerciante que viaja pela República da Georgia, enquanto procura batatas nas pequenas cidades do interior. Ele troca roupas e utensílios domésticos por batatas, que são as moedas de troca que sustentam a vida. O filme mostra a dura realidade dos georgianos na vida pós-soviética.



Katla (2021)



Esta série islandesa, em uma temporada, segue os eventos e a jornada do vulcão Katla, que começou a entrar em erupção constantemente. As cenas filmadas na Islândia são de tirar o fôlego e fazem você se perguntar sobre as paisagens escuras do país e como os elementos misteriosos tomam forma, profundamente congelados desde os tempos pré-históricos.

