Do início de The Big Bang Theory até o emocionante desfecho da série, o arco dos nerds mais queridos da TV contou com grandes desenvolvimentos. Nas 12 temporadas da sitcom, Sheldon, Leonard, Howard e Raj passaram a lidar melhor com as mulheres, e conseguiram criar relações saudáveis e duradouras. Mas afinal de contas: quem é o melhor namorado de The Big Bang Theory?

A série foi exibida originalmente entre 2007 e 2019, com 279 episódios divididos em 12 temporadas. A produção de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O elenco principal de The Big Bang Theory – formado por Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar – se tornou o mais bem pago da TV, principalmente se comparado ao de outras séries de comédia.

Listamos abaixo 7 frases de Sheldon que provam que o personagem de Jim Parsons é o melhor namorado de The Big Bang Theory – veja e tire suas próprias conclusões.

O acordo de namoro

“Com o entendimento de que nada mudaria, seja físico ou não, eu não me oporia a caracterizar você como minha namorada.”

Sheldon diz essa frase para Amy no episódio em que os personagens decidem levar o relacionamento para a “próxima fase”. A fala prova que Sheldon conseguiu deixar sua zona de conforto para embarcar em uma relação relativamente normal.

Elogio interessante

“Estou em um relacionamento de gente grande com este pequeno e fofo pedacinho de lã.”

Quando Amy começa um projeto de pesquisas no Instituto de Tecnologia da Califórnia, Sheldon se junta à namorada na hora do almoço. O protagonista de Jim Parsons diz a frase acima para Amy em uma mesa de cientistas renomados – o que deixa a personagem envergonhada e orgulhosa.

O aguardado presente

“O meu presente para o aniversário da Amy será os meus genitais.”

A primeira transa de Amy e Sheldon foi um dos momentos mais aguardados (e surpreendentes) de The Big Bang Theory. Sheldon decide dar o braço a torcer e embarcar em uma “jornada íntima” com a namorada, entendendo o quão importante esse momento é para a cientista.

O parasita do amor

“Eu brevemente considerei a possibilidade de estar com um parasita cerebral, mas isso parece ainda mais improvável. A única conclusão foi o amor.”

Fãs de The Big Bang Theory sabem que Sheldon tem grandes problemas para lidar com suas emoções ou discutir seus sentimentos. Por isso, quando o personagem tenta explicar sua paixão por Amy, considera a possibilidade de ter sido infectado por um parasita cerebral. A frase pode até parecer estranha, mas para Amy, foi uma grande declaração de amor.

A verdade sobre Amy

“Amy, eu sou excelente em muitas coisas, mas superar você não foi uma delas.”

Quando Amy decide dar um tempo em seu relacionamento com Sheldon, o protagonista de Jim Parsons sofre para lidar com as saudades. Por isso, ele vai até a casa de Amy e se declara para a namorada com a emocionante frase acima.

Os loops temporais

“Não há nada no mundo que me impeça de me casar com você amanhã, mesmo que meu eu do futuro voltasse para impedir o casamento e o subsequente nascimento de uma criança que destruiria a humanidade.”

No episódio em que Amy pergunta a Sheldon como ele está se sentido sobre o vindouro casamento, o personagem de Jim Parsons responde com a frase acima. Ultra específica, ela serve para simbolizar o enorme comprometimento de Sheldon com a amada.

Declaração de amor

“Eu também te amo”.

Antes da turma de The Big Bang Theory simular um baile de ensino médio, Amy sofre para confessar seus sentimentos por Sheldon. Percebendo a intenção da namorada, Sheldon interrompe Amy e diz a frase acima. Dessa forma, o personagem consegue confessar seus sentimentos e oferecer segurança à amada.

Todas as temporadas de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.