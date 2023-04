Quem é quem em The Last Kingdom: Seven Kings Must Die

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, o filme Seven Kings Must Die encerra a épica história da série The Last Kingdom. O epílogo se destaca por trazer de volta grande parte do elenco original, além de introduzir novos personagens. Sendo assim, quem é quem no elenco de Seven Kings Must Die?

“Após a morte do rei Edward, Uhtred de Bebbanburg e seus companheiros se aventuram por um reino dividido na esperança de finalmente unir a Inglaterra”, afirma a sinopse oficial de Seven Kings Must Die (Sete Reis Devem Morrer).

O filme estreou na Netflix em 14 de abril. Além de conquistar os assinantes da plataforma, Seven Kings Must Die ganhou o coração da crítica especializada, com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o elenco e os personagens de Seven Kings Must Die na Netflix; confira!

Alexander Dreymon – Uhtred de Bebbanburg

Famoso por protagonizar a série The Last Kingdom, Alexander Dreymon retorna em Seven Kings Must Die como Uhtred de Bebbanburg. Nascido na Inglaterra e criado entre os vikings, o personagem desempenha um papel muito importante na unificação de alguns dos territórios mais importantes da Europa.

Antes de se juntar ao elenco principal de The Last Kingdom, o ator alemão Alexander Dreymon era mais conhecido por sua performance como Luke Clayton em Coven, a 3ª temporada da série de terror American Horror Story. Ele também está no filme Pesadelo nas Alturas.

Mark Rowley – Finan

Na trama de The Last Kingdom e Seven Kings Must Die, Finan é um dos amigos mais fiéis de Uhtred. Após se conhecerem como prisioneiros em um navio de escravos, os dois desenvolvem uma grande conexão e participam de algumas das maiores batalhas da época. No início de Seven Kings Must Die, Finan vive em Northumbria com a esposa Ingrith.

O ator Mark Rowley é conhecido, principalmente, por atuar em séries de época como The North Water e A Princesa Espanhola. Na Netflix, ele também tem um papel coadjuvante na série The Witcher: A Origem, um spin-off da produção de Henry Cavill. Já nos cinemas, ele contracena com Daniel Radcliffe no filme Armas em Jogo.

Arnas Fedaravičius – Sihtric

Em The Last Kingdom e Seven Kings Must Die, o ator Arnas Fedaravičius vive Sihtric. Assim como Finan, o personagem é um dos aliados mais leais do protagonista Uhtred. Conhecido por sua grande conexão com os vikings, Sihtric encontra em Uhtred um exemplo a ser seguido.

Nascido na Lituânia, Arnas Fedaravičius foi escalado, recentemente, na 2ª temporada da série A Roda do Tempo, que deve estrear em breve no Prime Video. Outros projetos do ator incluem as produções lituanas Siberian Education e Gost. Fedaravičius também empresta sua voz ao game Total War: Warhammer III.

Harry Gilby – Aethelstan

Um dos personagens mais importantes de Seven Kings Must Die, Aethelstan é o filho bastardo do Rei Edward. Após a morte do pai, ele se torna um dos herdeiros ao trono do reino. Durante toda a infância, Aethelstan é protegido por Uhtred, e por isso, encara o personagem de Alexander Dreymon como uma figura paterna.

O ator britânico Harry Gilby é conhecido por interpretar a versão mais jovem de J.R.R. Tolkien – o autor da saga O Senhor dos Anéis – na cinebiografia Tolkien, lançada em 2019. Ele também está no filme de drama Apenas Charlie, que chegou aos cinemas em 2017.

Elaine Cassidy – Eadgifu

Eeadgifu, a personagem de Elaine Cassidy, começa a trama de Seven Kings Must Die em uma situação muito complicada. Após a morte do marido Edward, ela se torna a Rainha viúva do reino de Wessex, e a partir daí, busca a ajuda do Lorde Uhtred para proteger o trono.

Em 2022, a atriz irlandesa Elaine Cassidy contracenou com Florence Pugh no elogiado drama de época O Milagre, disponível na Netflix. Outros projetos da atriz incluem as séries No Offence, A Descoberta das Bruxas, Intruder e O Mistério da Ilha Harper.

Laurie Davidson – Ingilmundr

Em Seven Kings Must Die, o ator inglês Laurie Davidson vive Ingilmundr. O personagem é um fiel confidente e conselheiro de Aethelstan, ajudando o Príncipe em diversas ocasiões. Devoto ferrenho do cristianismo, ele acredita que suas ações são guiadas pelos desígnios de Deus.

Laurie Davidson é famoso por viver o dramaturgo William Shakespeare na série histórica Will, exibida por apenas uma temporada. Mais recentemente, o ator interpretou o gato Mr. Mistoffelees na criticada adaptação cinematográfica do musical Cats. Ele também está na série The Sandman, da Netflix.

Ilona Chevakova – Ingrith

Por fim, temos Ingrith, a esposa de Finan. A personagem é interpretada pela atriz russa Ilona Chevakova em Seven Kings Must Die. Ela é conhecida por seus poderes proféticos, e na trama do longa, tem um vislumbre terrível sobre uma intensa batalha que está por vir.

Relativamente desconhecida na indústria do entretenimento, Ilona Chevakova tem em The Last Kingdom o seu papel mais famoso. A atriz também atua em séries como Ladies of Steel, Círculo Ártico, Vidas Secretas, Deadwind e Maria Kallio.

Você já pode conferir Seven Kings Must Die (junto com todos os episódios de The Last Kingdom) no catálogo brasileiro da Netflix.

