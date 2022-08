Quem é quem no elenco de A Casa do Dragão

Com a estreia de A Casa do Dragão cada vez mais próxima, fãs de Game of Thrones mal podem esperar para conferir o spin-off no HBO Max. A produção épica lança seu primeiro episódio neste domingo (21 de agosto). Com Fogo e Sangue para dar a vender, a série também se destaca por seu impressionante elenco de estrelas.

A Casa do Dragão adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”. A história se passa durante o reinado dos Targaryen, abordando as raízes, o desenvolvimento e os reflexos de uma guerra civil conhecida como Dança dos Dragões.

Ou seja: a trama da série acontece há séculos antes da história de Game of Thrones. A produção é, em seu núcleo, um interessante jogo político – no qual diversos jogadores desejam assumir o Trono de Ferro e dominar os Sete Reinos de Westeros.

Listamos abaixo um guia completo sobre os atores mais importantes (e seus personagens) no elenco de A Casa do Dragão. Confira, e veja quem é quem no derivado de Game of Thrones.

Paddy Considine – Rei Viserys I Targaryen

Em A Casa do Dragão, o Rei Viserys I Targaryen é o governante de Westeros. Honrado e bem intencionado, ele escolhe a filha Rhaenyra (ao invés de um herdeiro masculino) para assumir o Trono de Ferro – e mesmo sem querer, acaba iniciando uma violenta guerra civil.

O ator Paddy Considine é conhecido por filmes como Bosque de Sombra, O Legado Bourne e A Morte de Stalin, além das séries Peaky Blinders e The Informer.

Emma D’Arcy – Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra Targaryen é a filha mais velha de Viserys, escolhida pelo pai para sucedê-lo no Trono de Ferro. A personagem bate de frente com as estruturas patriarcais de Westeros, e também se destaca por sua grande maestria como Amazona de Dragões, a bordo do fiel Syrax.

A Casa do Dragão representa o projeto mais famoso da carreira de Emma D’Arcy. A atriz também está em filmes como Mulheres ao Poder e séries como Wanderlust e Truth Seekers.

Matt Smith – Daemon Targaryen

O Príncipe Daemon Targaryen é o irmão mais novo do Rei Viserys. Inteligente, calculista e disposto a tudo para atingir seus objetivos, ele também é conhecido como um dos maiores guerreiros de sua época. Na Dança dos Dragões, ele se torna um dos principais apoiadores de Rhaenyra.

Você, provavelmente, conhece Matt Smith por sua performance como o 11º Doutor na série de ficção científica Doctor Who. O ator também interpretou o Príncipe Phillip nas primeiras temporadas de The Crown.

Olivia Cooke – Alicent Hightower

Alicent é a segunda esposa do Rei Viserys, filha de Otto Hightower, a Mão do Rei. Ela cultiva uma grande rivalidade com Rhaenyra, fruto do primeiro casamento do marido. Esse ressentimento atinge níveis perigosos quanto Viserys escolhe a filha para sucedê-lo no Trono de Ferro.

Olivia Cooke é mais conhecida por interpretar Emma Decody na série de mistério Bates Motel. Nos cinemas, a atriz está em filmes como O Som do Silêncio, Ouija: O Jogo dos Espíritos e Jogador Nº 1.

Rhys Ifans – Otto Hightower

O Lorde Otto Hightower, sogro de Viserys Targaryen, atua como Mão do Rei – o principal conselheiro do monarca, e executor de seus comandos nos Sete Reinos. Ele também é um poderoso e amargo inimigo político do Príncipe Daemon.

Rhys Ifans é famoso por interpretar Xenophilius Lovegood na franquia Harry Potter, o vilão Lagarto nos filmes do Homem-Aranha, e Grigori Rasputin em Kingsman: A Origem.

Steve Toussaint – Corlys Velaryon

Em A Casa do Dragão, a Casa Velaryon é uma das mais poderosas de Westeros. O clã é liderado pelo Lorde Corlys, também conhecido como “Serpente do Mar”. Dono de uma imensa frota marítima, ele é considerado “o maior navegante da história dos Sete Reinos”.

O ator britânico Steve Toussaint está em filmes como Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo e O Juiz, além das séries It’s a Sin e Doctor Who.

Eve Best – Rhaenys Targaryen

A Princesa Rhaenys Targaryen é a esposa do Lorde Corlys. Também conhecida como “A Rainha que Nunca Foi”, ela quase sucedeu o avô Jaehaerys na liderança de Westeros, antes de perder o trono para o primo Viserys. Rhaenys também é famosa por montar o dragão Meleys.

Eve Best se destaca por sua performance como a Dra. Eleanor O’Hara na série Nurse Jackie, e como Wallis Simpson no filme O Discurso do Rei. A atriz também vive Farah Dowling em Fate: A Saga Winx.

Fabien Frankel – Criston Cole

Em A Casa do Dragão, o Sor Criston Cole, um habilidoso espadachim da região das Marcas de Dorne. De origem relativamente humilde, ele se torna, eventualmente, o comandante da Guarda Real do Rei Viserys – e desempenha um papel crucial na Dança dos Dragões.

O ator franco-britânico Fabien Frankel tem poucos projetos em sua filmografia. Ele é mais conhecido por interpretar Dominique Renelleau na minissérie O Paraíso e a Serpente, disponível na Netflix.

Sonoya Mizuno – Mysaria

Nascida em Lys, Mysaria é uma dançarina exótica que se torna uma das maiores aliadas (e amantes) do Príncipe Daemon Targaryen. Navegando livremente entre a nobreza e o povo de Porto Real, ela se estabelece como a Mestre dos Sussurros para as forças de Rhaenyra.

Você, provavelmente, conhece Sonoya Mizuno por sua performance como a Dra. Azumi na série Maniac. Além disso, a atriz está em produções como Podres de Ricos, Aniquilação e Ex Machina.

Jefferson Hall – Jason e Tyland Lannister

Em A Casa do Dragão, Jefferson Hall interpreta dois personagens: os irmãos gêmeos Jason e Tyland, líderes da Casa Lannister. Jason é o Lorde do Rochedo Casterly, e Tyland, é descrito como “um político ambicioso e traiçoeiro”.

Curiosamente, Jefferson Hall integrou o elenco de Game of Thrones como o Ser Hugh do Vale. O ator é mais conhecido por sua performance como Torstein na série Vikings – além de atuar em filmes como Tenet e Halloween.

Tom Glynn-Carney – Aegon Targaryen

Entre os personagens menores de A Casa do Dragão, Aegon Targaryen se destaca como um dos mais importantes. Afinal de contas, é ele quem enfrenta Rhaenyra na sucessão ao Trono de Ferro. Como o Príncipe é muito jovem, costuma ser manipulado por seus conselheiros.

Tom Glynn-Carney é famoso por interpretar Peter Dawson no filme de guerra Dunkirk e Henry ‘Hotspur’ Percy no drama histórico O Rei.

Nanna Blondell – Laena Velaryon

Laena Velaryon é a filha do Lorde Corlys e Rhaenys Targaryen. A personagem é conhecida nos Sete Reinos por sua beleza excepcional. Além disso, ela é uma intrépida Amazona de Dragão. Sua montaria é Vhagar, uma das criaturas mais poderosas de Westeros.

A atriz sueca Nanna Blondell está em filmes como Ponto Vermelho e Ataque à Finlândia. No MCU, ela faz uma pequena participação em Viúva Negra como Ingrid.

Graham McTavish – Ser Harrold Westerling

Finalmente, Graham McTavish interpreta o Ser Harrold Westerling, um integrante da Guarda Real que serve à monarquia de Westeros desde o reinado de Jaehaerys Targaryen. Descrito como “honrado e cavalheiro”, ele também é um dos grandes protetores da Princesa Rhaenyra.

O ator escocês Graham McTavish é conhecido por interpretar Dougal MacKenzie na série Outlander. Ele também dá voz a Drácula na animação Castlevania, e vive Dwalin na trilogia O Hobbit.

A Casa do Dragão estreia no HBO Max em 21 de agosto de 2022.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.