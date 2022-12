Quem é quem no elenco de Avatar: O Caminho da Água

Em cartaz nos cinemas brasileiros, Avatar: O Caminho da Água conquista o público com uma história emocionante e um verdadeiro espetáculo de efeitos visuais. O longa também faz um ótimo trabalho ao trazer de volta atores do primeiro Avatar e introduzir novos personagens. Sendo assim, quem é quem no elenco de Avatar 2?

“Jake Sully e Neytiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake precisa travar uma difícil guerra contra os humanos para salvar a família”, afirma a sinopse oficial do longa.

O novo filme de James Cameron ganhou o coração da crítica especializada, garantindo 78% de aprovação no Rotten Tomatoes, além de uma sólida bilheteria de estreia.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre os atores e personagens mais importantes de Avatar: O Caminho da Água; confira.

Sam Worthington – Jake Sully

Em Avatar: O Caminho da Água, Sem Worthington retorna como o protagonista Jake Sully. O primeiro filme, vale lembrar, termina com a consciência de Jake Sully sendo completamente incorporada a um corpo Na’vi. Na continuação, Sully surge como os principais líderes de Pandora.

Avatar, definitivamente, é o projeto mais famoso da carreira de Sam Worthington. Fora da franquia de James Cameron, o ator está em filmes como Fúria de Titãs, Macbeth, Até o Último Homem e Fratura. Na TV, o australiano integra o elenco de Manhunt: Unabomber e Under the Banner of Heaven.

Zoe Saldana – Neytiri

Avatar 2 também conta com o retorno de Zoe Saldana como Neytiri. A personagem é a herdeira do clã Omaticaya e esposa de Jake Sully. Uma das guerreiras mais habilidosas do clã, Neytiri também é a mãe biológica de Neteyam, Lo’ak e Tuk, e mãe adotiva da misteriosa Kiri.

Você, provavelmente, conhece a atriz americana Zoe Saldana como a intérprete de Gamora nos filmes da Marvel, particularmente na franquia Guardiões da Galáxia. Outros projetos da atriz incluem a série Recomeço, da Netflix, e filmes como Star Trek.

Stephen Lang – Coronel Miles Quaritch

Stephen Lang é outro ator de Avatar que retorna em O Caminho da Água. No primeiro filme, o Coronel Miles Quaritch, líder da invasão humana em Pandora, é morto por Neytiri. Na continuação, Quaritch é “revivido” como um Recombinante – um Avatar com memórias de humano.

Além de interpretar o Coronel Quaritch em Avatar, Stephen Lang é conhecido por protagonizar a franquia de terror O Homem das Sombras, que conta com dois filmes. O ator também está em produções como A Garota do Trem, Inimigos Públicos e The Good Fight.

Kate Winslet – Ronal

Kate Winslet é um dos reforços mais importantes no elenco de Avatar: O Caminho da Água. Para interpretar a corajosa Ronal, a atriz aprendeu a prender a respiração por mais de 7 minutos. Em Avatar 2, Ronal é uma habilidosa mergulhadora, e esposa de Tonowari, o chefe do clã Metkayina.

A atriz é uma das preferidas de James Cameron, tendo interpretado a protagonista Rose no blockbuster Titanic. Kate Winslet já recebeu 7 indicações ao Oscar, vencendo em 2009, na categoria de Melhor Atriz, por sua performance em O Leitor.

Cliff Curtis – Tonowari

Em Avatar: O Caminho da Água, Jake Sully e Neytiri trocam as florestas de Pandora pelo litoral do planeta. As praias de Pandora são dominadas pelo clã Metkayina, que por sua vez, é liderado pelo chefe Tonowari, interpretado por Cliff Curtis.

O intérprete do marido de Ronal é mais conhecido por viver Travis Manawa, um personagem importante da série Fear the Walking Dead. Outros projetos do ator neozelandês incluem os filmes Dia de Treinamento, Efeito Colateral, Avatar: O Último Mestre do Ar e Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw.

Sigourney Weaver – Kiri

Sigourney Weaver também retorna em Avatar: O Caminho da Água – mas em um papel bem diferente. No primeiro filme, para quem não se lembra, a atriz viveu a Dra. Grace Augustine. Já na continuação, Weaver interpreta Kiri, a misteriosa filha adotiva de Jake Sully e Neytiri.

Considerada uma das maiores estrelas do cinema de terror e ficção científica, Sigourney Weaver é a eterna Ellen Ripley da franquia Alien: O Oitavo Passageiro. A atriz também está em filmes como Os Caça Fantasmas, O Mistério da Cabana, WALL-E e Procurando Dory.

Edie Falco – General Frances Ardmore

Finalmente, o elenco principal de Avatar: O Caminho da Água é completado por Edie Falco como a General Frances Ardmore. A personagem é a chefe do Coronel Quaritch e a principal responsável pelos esforços de colonização (e exploração) humana em Pandora.

A atriz americana Edie Falco é famosa por protagonizar o drama médico Nurse Jackie. Outros papéis memoráveis da atriz incluem o da carcereira Diane Whittlesey na série OZ e o da ex-primeira dama Hillary Clinton em American Crime Story: Impeachment.

Avatar: O Caminho da Água está em cartaz nos cinemas. Em breve, o filme chegará ao catálogo do Disney+. Clique aqui para assinar o streaming.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.