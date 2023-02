Quem é quem no elenco de Homem-Formiga 3

Já em cartaz nos cinemas brasileiros, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chega às telonas após muita espera! O filme introduz conceitos que serão essenciais para a Saga do Multiverso, e além de trazer Scott Lang e Hope van Dyne de volta, apresenta ao público vários novos personagens da Marvel.

“O Homem-Formiga e a Vespa exploram o Reino Quântico, interagindo com novas criaturas estranhas e embarcando em uma aventura que os leva além dos limites do que eles pensavam ser possível”, diz a sinopse oficial do longa da Marvel.

Pelo menos até o momento, Homem-Formiga 3 falha em conquistar a crítica especializada. Com apenas 50% de aprovação no Rotten Tomatoes, Quantumania já é o segundo filme com a pior avaliação do MCU, “perdendo” apenas para Eternos.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o elenco de Homem-Formiga 3 – conheça os atores e seus personagens.

Paul Rudd – Homem-Formiga

Como o próprio nome já indica, Homem-Formiga 3 acompanha uma nova aventura do herói no MCU. Mais uma vez, Scott Lang, o Homem-Formiga, é interpretado por Paul Rudd. Além de atuar nos filmes da Marvel, o ator é conhecido, principalmente, por performances cômicas em longas como As Patricinhas de Beverly Hills, O Virgem de 40 anos e Ligeiramente Grávidos.

Evangeline Lilly – Vespa

Evangeline Lilly também retorna em Quantumania como Hope van Dyne, a Vespa. Segundo a atriz, o longa explora “a vulnerabilidade e a fragilidade” da personagem. Nascida no Canadá, Lilly também é famosa como a elfa Tauriel da trilogia O Hobbit. Outros projetos da atriz incluem a série Lost e o filme Pequeno Demônio, da Netflix.

Kathryn Newton – Cassie Lang

Em Quantumania, Kathryn Newton completa a família Lang como Cassie, a filha adolescente do Homem-Formiga. Anteriormente, a personagem foi interpretada por Abby Ryder Fortson (nos filmes do Homem-Formiga) e por Emma Fuhrmann (em Vingadores: Ultimato). Kathryn Newton, a nova Cassie, está em séries como Big Little Lies e filmes como Freaky: No Corpo de um Assassino.

Michael Douglas – Hank Pym

Figura recorrente nos filmes do Homem-Formiga, Hank Pym também retorna em Quantumania. No MCU, o personagem é o pai de Hope van Dyne e criador do traje original do Homem-Formiga. Considerado um verdadeiro ícone de Hollywood, Michael Douglas tem dois prêmios Oscar: um de Melhor Filme (por Um Estranho no Ninho) e um de Melhor Ator (Wall Street: Poder e Cobiça).

Michelle Pfeiffer – Janet van Dyne

Introduzida em Homem-Formiga e a Vespa, Janet van Dyne é a esposa de Hank Pym e mãe de Hope. Ela passa mais de 30 anos presa no Reino Quântico, e por isso, conhece alguns dos maiores segredos do antagonista Kang. Michelle Pfeiffer, sua intérprete, tem uma prolífica carreira em Hollywood, marcada por filmes como Ligações Perigosas, Hairspray e Malévola 2.

David Dastmalchian – Veb

David Dastmalchian, o intérprete de Kurt nos dois primeiros filmes do Homem-Formiga, surge em Quantumania em um papel bem diferente. No novo longa da Marvel, o ator dubla Veb, uma criatura gosmenta que vive no Reino Quântico. O ator também está nos filmes da DC, especificamente em Esquadrão Suicida, como Polka-Dot Man.

William Jackson Harper – Quaz

O ator americano William Jackson Harper interpreta Quaz, um dos novos personagens da Marvel em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. Quaz é descrito como “um telepata que vive no Reino Quântico”. Você, provavelmente, conhece o ator por sua performance como Chidi Anagonye na série de comédia The Good Place.

Katy O’Brien – Jentorra

A poderosa Jentorra é outra habitantes do Reino Quântico em Homem-Formiga 3. A descrição oficial da personagem diz que Jentorra é “uma guerreira da liberdade que luta para acabar com as injustiças do Reino Quântico”. Katy O’Brien, a intérprete da personagem, está em séries como Z Nation, The Mandalorian e Raio Negro.

Bill Murray – Lord Krylar

O veterano Bill Murray completa o elenco principal de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania como Lord Krylar, o governante de Axia, a comunidade mais luxuosa do Reino Quântico. O personagem também compartilha um passado interessante com Janet van Dyne. Bill Murray está em filmes como Caça-Fantasmas, Feitiço do Tempo e Kingpin.

Jonathan Majors – Kang, o Conquistador

Finalmente, temos Kang, o Conquistador, o grande vilão de Quantumania. Para interpretar esse poderoso vilão, Jonathan Majors se inspirou em violentos conquistadores da vida real, como Genghis Khan e Alexandre, o Grande. Majors é mais conhecido por protagonizar a série Lovecraft Country, no HBO Max. Por sua performance como Atticus ‘Tic’ Freeman, ele foi indicado ao Emmy de Melhor Ator.

Você já pode assistir Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas brasileiros. Eventualmente, o filme também será lançado no Disney+.

