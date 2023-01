Sucesso na Netflix, o suspense O Pálido Olho Azul se destaca por sua trama sinistra, mistérios de tirar o fôlego e um final realmente chocante. Um dos grandes trunfos do longa, que já figura no Top 10 do streaming, é seu elenco, formado por astros da DC, Marvel, Sex Education e verdadeiros clássicos do cinema.

“Um detetive aposentado recruta um cadete chamado Edgar Allan Poe para ajudar a investigar um terrível assassinato na Academia Militar dos EUA”, afirma a sinopse oficial de O Pálido Olho Azul.

Continua depois da publicidade

O Pálido Olho Azul é tem direito e direção de Scott Cooper, de filmes como Espíritos Obscuros e Aliança do Crime. A trama é baseada no livro homônimo, lançado em 2003 por Louis Bayard.

Confira abaixo quem é quem no elenco de O Pálido Olho Azul – veja de onde você conhece cada ator e atriz do longa.

Christian Bale – Augustus Landor

O elenco de O Pálido Olho Azul é liderado por Christian Bale no papel do protagonista Augustus Landor. O personagem é um detetive aposentado que volta à ativa para resolver uma sinistra série de assassinatos na Academia West Point.

Um dos atores mais aclamados da atualidade, Christian Bale é famoso por interpretar o Batman na franquia O Cavaleiro das Trevas. O ator também está em filmes como Thor: Amor e Trovão, Psicopata Americano, A Grande Aposta, Trapaça e Vice.

Harry Melling – Edgar Allan Poe

Em O Pálido Olho Azul, Harry Melling interpreta Edgar Allan Poe – o poeta que, eventualmente, se tornaria um dos maiores ícones da literatura gótica. No filme, Poe surge bem mais jovem, como um dos cadetes da Academia West Point.

Você, provavelmente, conhece o ator britânico Harry Melling por sua performance como Duda Dursley na franquia Harry Potter. Além de interpretar o insuportável primo do bruxo, o ator está em produções como A Balada de Buster Scruggs e O Gambito da Rainha.

Toby Jones – Dr. Daniel Marquis

Na trama de O Pálido Olho Azul, Toby Jones vive o Dr. Daniel Marquis, o médico da Academia West Point. O personagem é o primeiro a levantar suspeitas do detetive Augustus Landor quando ele chega à base militar.

Toby Jones é famoso por interpretar o sinistro Arnim Zola nos filmes da Marvel, particularmente em Capitão América: O Primeiro Vingador. O ator também atua na franquia Jogos Vorazes e em filmes como Frost/Nixon e Uma Semana com Marilyn.

Gillian Anderson – Julia Marquis

Gillian Anderson integra o elenco de O Pálido Olho Azul como Julia Marquis, a matriarca da Família Marquis. Esposa do Dr. Daniel, a personagem é elegante, sofisticada e manipuladora – tornando-se também uma das suspeitas dos assassinatos.

Vencedora do Emmy por sua performance como Margaret Thatcher na série The Crown, Gillian Anderson é famosa por atuar em produções como Arquivo X e O Último Rei da Escócia. Na Netflix, ela também vive Jean na série Sex Education.

Lucy Boynton – Lea Marquis

A atriz britânica Lucy Boynton interpreta Lea Marquis em O Pálido Olho Azul. Como indica o sobrenome, a personagem é a filha do Dr. Daniel. Ela também atrai a atenção de Edgar Allan Poe, distraindo o jovem nas investigações dos assassinatos.

Lucy Boynton é conhecida por interpretar Mary Austin, a noiva de Freddie Mercury, no filme Bohemian Rhapsody. A atriz também integra o elenco da série The Politician, da Netflix, no papel de Astrid Sloan, a rival do protagonista Peyton.

Robert Duvall – Pepe

O lendário ator Robert Duvall também integra o elenco de O Pálido Olho Azul no papel de Pepe. O personagem é um excêntrico viajante que ajuda Augustus Landor e Edgar Allan Poe à medida que os detetives começam a investigar o ocultismo.

Com 7 indicações ao Oscar, Robert Duvall venceu o prêmio de Melhor Ator por sua atuação em A Força do Carinho. O ator também está em filmes aclamados como Apocalypse Now, O Sol é Para Todos e O Apóstolo, além da trilogia O Poderoso Chefão.

Charlotte Gainsbourg – Patsy

Charlotte Gainsbourg completa o elenco principal de O Pálido Olho Azul como Patsy, uma garçonete local que cai nas graças do detetive Augustus Landor – e também descobre alguns dos maiores segredos do detetive.

Gainsbourg é conhecida, principalmente, por suas colaborações com o cineasta Lars Von Trier nos filmes Anticristo, Melancolia e Ninfomaníaca. A atriz também atua em projetos como Lux Æterna, Ao Cair do Sol e Noites de Paris.

O Pálido Olho Azul está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.