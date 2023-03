Já em cartaz nos cinemas brasileiros, Pânico 6 tem tudo para se tornar um dos maiores sucessos da franquia de terror! O longa se destaca por trazer de volta alguns dos personagens mais icônicos da saga, ao mesmo tempo em que introduz novas e misteriosas figuras. Sendo assim, quem é quem no elenco de Pânico 6?

“Quatro sobreviventes dos assassinatos de Ghostface deixam Woodsboro para trás e buscam um novo começo em Nova York. No entanto, eles não demoram a embarcar em uma luta por suas vidas quando um novo assassino começa mais uma carnificina”, diz a sinopse oficial de Pânico 6.

Pânico 6 estreou nos cinemas brasileiros em 9 de março. Até o momento, o filme tem recebido grandes elogios do público e da crítica especializada, com 80% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o elenco e os personagens de Pânico 6; confira!

Melissa Barrera – Sam

A atriz mexicana Melissa Barrera lidera o elenco de Pânico 6 como Sam Carpenter, a filha perdida de Billy Loomis (o Ghostface original) e sobrevivente do Massacre de 2022 em Woodsboro. Além de atuar em Pânico, Barrera está em séries como Respire e Club de Cuervos, além do musical In The Heights.

Jasmin Savoy-Brown – Mindy

Jasmin Savoy-Brown integra o elenco de Pânico 6 como Mindy, outra sobrevivente do Massacre de 2022 em Woodsboro. Por entender tudo de filmes de terror, é ela quem cria as principais teorias sobre a identidade dos assassinos. Savoy-Brown também é conhecida por sua performance como a jovem Taissa Turner na série Yellowjackets.

Mason Gooding – Chad

Na franquia Pânico, Mason Gooding vive Chad, o irmão gêmeo de Mindy. O personagem também sobrevive aos assassinatos cometidos por Amber e Richie em Woodsboro. Filho do astro Cuba Gooding Jr., o ator está em filmes como Fora de Série e Deixe a Neve Cair, além das séries The Good Doctor, Stark Trek: Picard e Com Amor Victor.

Jack Champion – Ethan

Interpretado por Jack Champion, Ethan é um dos novos personagens de Pânico 6. Ele é o colega de quarto de Chad na Universidade Blackmore. Recentemente, Champion ganhou fãs no mundo inteiro por sua performance como Spider no filme Avatar: O Caminho da Água. O ator também está confirmado nas próximas duas sequências da franquia de James Cameron.

Jenna Ortega – Tara

Uma das atrizes mais populares da atualidade, Jenna Ortega é conhecida no mundo todo por protagonizar a série Wandinha, da Netflix. Na franquia Pânico, ela interpreta Tara Carpenter, a irmã mais nova da protagonista Sam. Ainda no universo do terror, Jenna Ortega está em filmes como X: A Marca da Morte e A Babá: Rainha da Morte.

Josh Segarra – Danny

Assim como Ethan, Danny – o namorado da protagonista Sam – é um dos novos personagens de Pânico 6. O ator americano Josh Segarra é famoso por atuar em séries como Orange is the New Black, The Other Two, Homeland, Arrow, Chicago PD, FBI e, mais recentemente, Mulher-Hulk: Defensora de Heróis (uma produção da Marvel).

Samara Weaving – Laura

Outra nova personagem de Pânico 6, Laura Crane é interpretada por Samara Weaving. Ela é uma professora australiana que dá aulas no curso de Cinema da Faculdade Blackmore. Conhecida por sua poderosa performance no filme de terror Casamento Sangrento, ela também atua em produções como Nove Desconhecidos, A Babá e Babilônia.

Dermot Mulroney – Wayne

O ator americano Dermot Mulroney completa o time de novos personagens de Pânico 6 como Wayne Bailey, um detetive que investiga a nova série de assassinatos. Veterano no cinema e na TV (principalmente em comédias românticas), Mulroney está em filmes como O Casamento do Meu Melhor Amigo, Muito Bem Acompanhada e Álbum de Família.

Hayden Panettiere – Kirby

Após anos sumida, a irreverente Kirby Reed volta em Pânico 6. A personagem apareceu pela última vez em Pânico 4, que chegou aos cinemas em 2011. No novo filme, ela retorna como uma agente do FBI. Hayden Panettiere, sua intérprete, está em séries como Heroes e Nashville, além do filme true crime Amanda Knox: Julgamento na Itália.

Courteney Cox – Gale

Finalmente, temos Courteney Cox, que mais uma vez, interpreta a repórter e apresentadora Gale Weathers – uma das únicas sobreviventes do massacre original de Woodsboro. Para muitos fãs, ela é a personagem mais icônica da franquia Pânico. Além de Pânico 6, Courteney Cox é conhecida no mundo inteiro como a Monica da sitcom Friends.

Pânico 6 está em cartaz nos cinemas brasileiros.

