Quem é quem no elenco famoso de Na Sua Casa ou na Minha?

A comédia romântica Na Sua Casa ou na Minha? está prestes a estrear na Netflix! O longa (que já deu o que falar por sua estranha campanha de marketing) tem tudo para conquistar os assinantes da plataforma. Um de seus grandes trunfos é o elenco de estrelas, que conta com Reese Witherspoon, Ashton Kutcher e outros famosos.

“Grandes amigos e totalmente opostos, Debbie e Peter trocam de casa por uma semana. Será que essa experiência vai abrir as portas para o amor?”, diz a sinopse oficial de Na Sua Casa ou na Minha?.

O filme tem direção de Aline Brosh McKenna. A co-criadora da série Crazy Ex-Girlfriend também é responsável pelo roteiro.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o elenco de estrelas de Na Sua Casa ou na Minha? – conheça os atores e seus personagens!

Reese Witherspoon – Debbie

Em Na Sua Casa ou na Minha?, Reese Witherspoon interpreta a protagonista Debbie. A personagem é uma vigilante e neurótica mãe solo que vive em Los Angeles com o filho Jack. Debbie leva uma vida estruturada, sem espaço para surpresas – mas tudo muda quando ela viaja a trabalho para Nova York.

Uma das atrizes mais queridas da atualidade, Reese Witherspoon começou sua carreira com o thriller erótico Segundas Intenções. Hoje em dia, ela é mais conhecida por performances em filmes como Legalmente Loira, e séries como Big Little Lies e The Morning Show.

Ashton Kutcher – Peter

Junto com Reese Witherspoon, Ashton Kutcher protagoniza Na Sua Casa ou na Minha?. O ator vive Peter, um aspirante a escritor que adora a vida agitada em Nova York. Ele não gosta de namorar, e seu relacionamento mais duradouro é a amizade de 20 anos com Debbie.

Ashton Kutcher ganhou fama mundial nos final dos anos 90, graças à performance como Michael Kelso na sitcom That ‘70s Show. O ator também é famoso por atuar em várias comédias românticas, como Sexo Sem Compromisso, Jogo de Amor em Las Vegas e Idas e Vindas do Amor.

Wesley Kimmel – Jack

O ator-mirim Wesley Kimmel interpreta Jack, o filho de Debbie. Devido às tendências superprotetoras da mãe, ele cresce como um garoto tímido e apreensivo. Com a chegada de Peter, ele consegue desenvolver melhor sua personalidade e experimentar coisas novas.

Você, provavelmente, conhece Wesley Kimmel por sua performance na série WandaVision, do MCU. Apesar da pouca idade, o ator já tem uma prolífica filmografia em Hollywood, com atuações em séries como Good Girls e O Livro de Boba Fett.

Steve Zahn – Zen

Em Na Sua Casa ou na Minha?, Steve Zahn vive Zen, um empreendedor de tecnologia aposentado e vizinho de Debbie. Ele tem grandes esperanças de que, um dia, a protagonista voltará suas atenções para ele – e para isso, ele se oferece para cortar a grama da vizinha.

Recentemente, Steve Zahn fez muito sucesso na 1ª temporada da série The White Lotus, do HBO. Nos cinemas, o ator está em filmes como O Clube de Compras Dallas, O Galinho Chicken Little, A Creche do Papai e Planeta dos Macacos: A Guerra.

Tig Notaro – Alicia

A atriz e comediante Tig Notaro vive Alicia na trama de Na Sua Casa ou na Minha?. A personagem é a melhor amiga de Debbie em Los Angeles. Assim como sua intérprete, Alicia é conhecida pelo humor seco e pela calma constante.

Mais conhecida como humorista, Tig Notaro é famosa pelo especial de stand-up Boyish Girl Interrupted, no qual aborda sua experiência com o câncer de mama. Ela também está em séries como The Morning Show e filmes como Army of the Dead: Invasão em Las Vegas.

Zoë Chao – Minka

Em Na Sua Casa ou na Minha?, Zoë Chao interpreta Minka, uma das ex-namoradas de Peter. Quando Debbie chega à Nova York, Minka a incentiva a sair da zona de confronto, e dá o maior apoio para o flerte da protagonista com o bonitão Theo.

A atriz americana Zoë Chao é famosa por sua performance como Isobel na série Strangers, e Zoe na comédia The Afterparty. Na TV, ela também está em séries como The OA, Love Life e Modern Love. Já nos cinemas, seu projeto mais conhecido é De Volta ao Baile, da Netflix.

Jesse Williams – Theo

Jesse Williams completa o elenco principal de Na Sua Casa ou na Minha? como Theo. O personagem é um agente literário bonitão que trabalha em uma das editoras favoritas de Debbie – e não demora a flertar com a protagonista de Reese Witherspoon.

O ator Jesse Williams é conhecido no mundo inteiro como o Dr. Jackson Avery do drama médico Grey’s Anatomy. Além disso, Williams está em filmes como O Segredo da Cabana, Alucinações do Passado e O Mordomo da Casa Branca. Ele também é famoso por performances na Broadway.

O elenco de Na Sua Casa ou na Minha? também conta com participações de Shiri Appleby (UnReal), Griffin Matthews (Mulher-Hulk: Defensora de Heróis), Vella Lovell (She-Ra e as Princesas do Poder) e Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend).

Na Sua Casa ou na Minha? estreia na Netflix em 10 de fevereiro de 2023 (sexta-feira).

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.