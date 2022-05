Quem Matou Sara? está cancelada: veja o que elenco fará após fim da série

Após 3 temporadas, muitos mistérios, e grandes reviravoltas, Quem Matou Sara? chegou ao fim. Por muito tempo, a série se estabeleceu como uma das produções de suspense mais populares da Netflix. Com a conclusão da história de Álex, Sara e a Família Lazcano, muitos fãs querem saber: quais são os próximos projetos do elenco?

“Determinado a se vingar e provar que foi falsamente incriminado pelo assassinato da irmã, Álex está prestes a descobrir muito mais do que o real culpado pelo crime”, afirma a sinopse oficial de Quem Matou Sara? na Netflix.

O elenco principal de Quem Matou Sara? é formado por Manolo Cardona, Alejandro Nones, Ximena Lamadrid, Ginés García Millán e Carolina Miranda.

Listamos abaixo o que os 5 integrantes mais importantes do elenco de Quem Matou Sara? vão fazer após o desfecho da série; confira.

Manolo Cardona – Álex Guzmán

Em Quem Matou Sara? O ator colombiano Manolo Cardona interpreta o protagonista Álex Guzmán. Antes de liderar o elenco da série da Netflix, ele era conhecido por performances na saga Rubirosa e na produção bíblica Maria Madalena, na qual interpretou Jesus Cristo.

Após Quem Matou Sara?, Cardona trocou a Netflix pela AppleTV+. O ator integra o elenco da série de mistério Now and Then, que chegou ao streaming em 20 de maio. Para o futuro, Manolo Cardona tem 4 projetos confirmados: os filmes Pacífico e Under Duress e as séries Quatro Mares e Ovelhas Entre Lobos.

Alejandro Nones – Rodolfo Lazcano

Alejandro Nones integra o elenco multinacional de Quem Matou Sara? como Rodolfo Lazcano. Nascido na Venezuela, o ator começou sua carreira com a novela Lola, exibida pela Televisa. Desde então, participou de projetos como RBD: A Família e Amar a Muerte.

Em meio ao lançamento de Quem Matou Sara?, Nones também atuou em mais duas séries: Un Extraño Enemigo e Lágrimas de Amor. Atualmente, o ator se prepara para o lançamento da produção mexicana Corona de Lágrimas 2.

Ximena Lamadrid – Sara Guzmán

Em Quem Matou Sara?, Ximena Lamadrid dá um show como a personagem titular. É a misteriosa morte de Sara que dá origem à jornada de Álex e ao desenvolvimento da trama. Antes de atuar na Netflix, a atriz mexicana contava com poucos projetos em sua carreira.

Ou seja: Quem Matou Sara? foi essencial para introduzir Ximena Lamadrid ao público internacional. Em 2022, a atriz tem 3 projetos na etapa de pós-produção: o filme de terror No Abras la Puerta, a série Bardo e o curta-metragem Dance Dance Dance.

Ginés García Millán – César Lazcano

Um dos atores mais conhecidos de Quem Matou Sara?, Ginés García Millán interpreta o vilão César Lazcano. Nascido na Espanha, Millán conta com uma diversificada filmografia, com projetos no cinema, TV e teatro. O ator está, por exemplo, na série épica El Cid, exibida pelo Prime Video.

Após a produção da Netflix, Ginés García Millán foi confirmado no elenco da série A Noiva Cigana, que deve estrear ainda em 2022. Para o futuro, o ator participará de A Noiva da América, que atualmente está em pós-produção.

Carolina Miranda – Eliza Lazcano

Carolina Miranda completa o elenco principal de Quem Matou Sara? no papel de Elisa Lazcano. Antes de integrar o elenco da série mexicana na Netflix, a atriz mexicana era mais conhecida por substituir Blanca Soto no papel principal da novela Señora Acero.

Atualmente, Carolina Miranda tem dois projetos confirmados. Um deles é a série A Mulher do Diabo, na qual a atriz interpreta Natalia Vallejo. O outro é a comédia romântica Infelizes Para Sempre, com previsão de estreia para 2022.

Todas as temporadas de Quem Matou Sara? estão disponíveis na Netflix.

