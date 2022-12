Quem pode interpretar Superman após Henry Cavill?

Dezembro trouxe tristes notícias para os fãs da DC – e a principal delas foi a despedida (oficial) de Henry Cavill. Em uma postagem no Instagram, o astro confirmou que, a partir de agora, não interpreta mais o Superman. Por isso, os espectadores já querem saber: quem será o novo Superman nos filmes da DC?

O adeus de Henry Cavill pegou muitos fãs de surpresa. Afinal de contas, o ator já havia anunciado a participação em mais um filme do Superman há alguns meses.

Ao que tudo indica, os representantes dos Estúdios DC mudaram de ideia. Agora, o objetivo da Warner é encontrar um ator mais jovem para interpretar o herói nos cinemas.

Com isso em mente, confira abaixo 7 atores que podem interpretar Superman após Henry Cavill.

Richard Madden

Por já ter uma boa experiência com algumas das franquias mais populares da franquia pop, Richard Madden pode ser uma ótima escolha para o “novo Superman”. O ator, vale lembrar, vive Robb Stark, o Rei do Norte, na série Game of Thrones, e o herói Ikaris no filme Eternos, da Marvel.

O astro, dessa forma, já está acostumado com o assédio dos fãs e a cobrança dos estúdios. Além disso, Madden tem aquela clássica “cara de bom moço” que se faz presente em todas as encarnações do Superman – isso sem falar na sua forma física de dar inveja.

Michael B. Jordan

Muitos antes de Henry Cavill confirmar sua despedida no DCEU, rumores indicavam a escalação de Michael B. Jordan como uma nova versão do herói. Se James Gunn, o novo co-CEO da DC Studios optar por uma maior representatividade no “novo DCEU”, Jordan seria uma ótima escolha para o papel de Clark Kent.

O ator já mostrou seu talento e versatilidade em filmes como Creed e Pantera Negra. Acostumado a viver personagens durões, Michael B. Jordan não estranharia a intensa preparação física necessária para os intérpretes do Superman. Além disso, o ator pode trazer uma boa dose de energia para as vindouras produções da DC.

Miles Teller

Mais conhecido por performances em filmes como Top Gun: Maverick, Spiderhead, Divergente e Whiplash: Em Busca da Perfeição, Miles Teller seria perfeito para uma versão mais sombria do Superman. O ator, vale lembrar, já interpretou o herói Sr. Fantástico nos cinemas (em um dos filmes mais criticados da Marvel).

Atualmente, Miles Teller vive um dos melhores momentos de sua carreira, e por isso, um filme da DC seria um ótimo projeto futuro. Teller também é famoso pela perspectiva única que adota em seus papéis. Se os representantes da DC optarem pela produção de um DCEU sem os maiores clichês dos filmes de heróis, o ator seria uma ótima opção para o papel do Superman.

Jacob Elordi

Jacob Elordi, definitivamente, é o ator mais parecido com o jovem Superman das HQs. Ou seja: em uma possível escalação, o australiano já sairia na frente. Afinal de contas, não precisaria lidar com o vitríolo dos fãs da DC que detonam qualquer escolha que fuja do visual original dos personagens nos quadrinhos.

Além disso, Jacob Elordi já demonstrou grande talento, timing e versatilidade em seus projetos mais recentes. Na franquia A Barraca do Beijo, por exemplo, Elordi vive Noah, um jovem charmoso e sedutor. Já na série Euphoria, o ator interpreta Nate Jacobs, um adolescente perturbado e violento.

Matt Bomer

Assim como Jacob Elordi, Matt Bomer tem o visual perfeito para interpretar o Superman nos cinemas. O ator ficou conhecido no mundo inteiro ao protagonizar a série Crimes do Colarinho Branco (White Collar), e nos últimos anos, se destacou em produções como American Horror Story e Magic Mike.

Em listas de “possíveis intérpretes do Superman”, o nome de Matt Bomer é sempre citado. No entanto, um obstáculo para a escolha do ator é sua idade. A intenção da DC é escalar um ator mais jovem para o papel do “novo Superman”, e Bomer já tem 45 anos, sendo ainda mais velho que Henry Cavill.

Finn Wittrock

Falando em American Horror Story, Finn Wittrock também seria uma boa escolha para o papel do Superman. Na série de Ryan Murphy, o astro encanta por sua versatilidade, tendo interpretado os mais diversos papéis – desde vampiros sanguinários a jovens em busca de respostas, passando por um escritor em bloqueio criativo.

Além disso, Finn Wittrock também tem o clássico visual do Superman nas HQs. Atualmente com 38 anos, o ator está muito bem conservado, e por isso, pode ser uma boa escolha para uma versão mais jovem do Superman. Outros projetos do astro incluem o filme Uma Garota Cheia de Sorte e a série Ratched.

David Corenswet

Em uma entrevista recente, o ator David Corenswet afirmou que adoraria interpretar o Superman nos cinemas. Será que o astro já está preparando o terreno para a escalação na DC? A internet diz que sim! Nas redes sociais, muitos fãs do herói já pedem a escalação do ator como o novo Superman do DCEU.

Além de ter a clássica cara de bom moço do Superman, David Corenswet é basicamente uma “versão mais jovem” de Henry Cavill. A semelhança entre os atores é inegável. Melhor ainda: David é ainda mais alto que Cavill, com 1.93m. Atualmente, Corenswet é mais conhecido como o Projetista do filme Pearl.

O “novo Superman” ainda não tem data para estrear na DC. Enquanto isso, você pode conferir todas as produções do DCEU no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.