Quem será o novo líder dos Vingadores? Veja os candidatos

Durante a Comic-Con de 2022, a Disney revelou detalhes importantes sobre o futuro do MCU. Kevin Feige confirmou, por exemplo, o lançamento de mais dois filmes dos Vingadores: Dinastia Kang e Guerras Secretas. Por isso, os fãs querem saber: quem será o novo líder da equipe de heróis?

Vale lembrar que, atualmente, a franquia conta com 4 filmes: Vingadores, Era de Ultron, Guerra Infinita e Ultimato. Na maioria deles, a equipe de heróis foi liderada por Steve Rogers, o Capitão América de Chris Evans.

Continua depois da publicidade

O Homem de Ferro de Robert Downey Jr. também protagonizou grandes momentos de liderança nos filmes dos Vingadores. Ambos os atores deixaram o MCU em Ultimato.

Listamos abaixo 6 personagens da Marvel com grande potencial para assumir a liderança dos Vingadores na Fase 6 do MCU; confira.

Capitã Marvel

Embora essa suposição nunca tenha sido confirmada oficialmente, tudo indica que a Carol Danvers de Brie Larson é uma Vingadora.

A cena pós-créditos de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, por exemplo, coloca a personagem entre o time atual dos Vingadores, junto com Wong e Bruce Banner. A série Ms. Marvel, por sua vez, revela que Carol Danvers não está ativa nesse ponto do MCU.

No entanto, o filme The Marvels (a continuação de Capitã Marvel) tem tudo para trazer Carol Danvers de volta para a Terra. Dado seu nível de poder, experiência e confiança, a heroína tem grande potencial para se tornar uma ótima líder dos Vingadores.

Monica Rambeau

Ainda utilizando o nome da Capitã Marvel, Monica Rambeau se tornou a inusitada sucessora da Vespa nos anos 80, quando a heroína abandonou sua posição como representante dos Vingadores.

Embora Monica ainda seja vista como uma novata na comunidade dos super-heróis, a personagem demonstrou, em várias ocasiões, ser digna da liderança dos Vingadores.

Sua capacidade de garantir o respeito de personagens como Namor, mesmo emitindo ordens desconfortáveis, é um ótimo exemplo de sua capacidade.

Dessa forma, se a trama de The Marvels adaptar elementos das HQs, Monica Rambeau pode se tornar uma das principais candidatas para a liderança dos Vingadores.

Doutor Estranho

Como um dos maiores defensores do universo, essencial na luta contra Thanos, Doutor Estranho pode se tornar um ótimo líder para os Vingadores.

Em filmes como Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, o personagem já se estabeleceu como “aquele cara” que os Vingadores consultam em situações barra-pesada.

Mesmo assim, Doutor Estranho é um dos mais improváveis candidatos à liderança dos Vingadores. Afinal de contas, nos quadrinhos, ele é caracterizado apenas como um “aliado” do time, aparecendo poucas vezes como um integrante oficial da equipe.

Thor

À medida que a história de Thor progride no MCU, fica mais fácil enxergar o herói como o novo líder dos Vingadores. Com Amor e Trovão, o personagem supera o Homem de Ferro e o Capitão América, tornando-se o primeiro personagem da Marvel a ganhar 4 filmes solo.

Dadas as enormes contribuições de Thor à trama do MCU, a escolha do personagem para a liderança dos Vingadores seria uma homenagem muito merecida.

Além disso, a participação do herói na luta contra Kang, o Conquistador, pode representar uma poderoso clímax para sua história no MCU.

Capitão América (de Sam Wilson)

No final da série Falcão e o Soldado Invernal, o MCU confirma, de uma vez por todas, Sam Wilson como o novo Capitão América.

O personagem já tem o escudo, o manto e o uniforme do herói. Ou seja: só falta a reputação de Steve para liderar os Vingadores.

Ao que tudo indica, o filme Capitão América: Nova Ordem Mundial trará Sam Wilson como uma figura inspiradora, que provará ser a melhor escolha para liderar os Vingadores.

Cavaleiro Negro

Finalmente, uma dos candidatos mais inusitados à liderança dos Vingadores é o Cavaleiro Negro. Interpretado por Kit Harington, Dane Whitman estreou no MCU com o filme Eternos.

Nas HQs da Marvel, o Cavaleiro Negro se tornou o líder dos Vingadores em meados dos anos 90. Assim como sua contraparte dos quadrinhos, o personagem do MCU também pode liderar os Heróis Mais Poderosos da Terra na batalha contra Kang.

Vale lembrar que, pelo menos até o momento, Dane Whitman ainda não assumiu a identidade do Cavaleiro Negro. No entanto, a transformação do personagem tem tudo para se estabelecer como um dos principais temas do futuro do MCU.

Enquanto os novos filmes dos Vingadores não estreiam, você pode conferir todos os longas da Marvel no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.