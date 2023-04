Relembre o final de The Last Kingdom antes de ver Seven Kings Must Die

Seven Kings Must Die, a aguardada continuação de The Last Kingdom, está prestes a estrear na Netflix! O longa traz de volta boa parte do elenco da série em uma história épica e cheia de reviravoltas. Antes de conferir a trama, vale a pena relembrar os eventos mais importantes do desfecho da 5ª temporada!

“Após a morte do rei Edward, Uhtred de Bebbanburg e seus companheiros se aventuram por um reino dividido na esperança de finalmente unir a Inglaterra”, afirma a sinopse oficial de Seven Kings Must Die (Sete Reis Devem Morrer).

O longa encerra completamente a história de The Last Kingdom. Além de interpretar o protagonista Uhtred, Alexander Dreymon também é um dos produtores-executivos do filme.

Confira abaixo tudo que você precisa saber sobre o final de The Last Kingdom antes de assistir Seven Kings Must Die na Netflix, de acordo com informações do site TheReviewGeek.

O que acontece no cerco de The Last Kingdom?

O 10º (e último) episódio da 5ª temporada de The Last Kingdom começa com uma flecha atirada na direção de Aethelstan – um símbolo claro de uma enfática negativa à rendição.

Aethelhelm, por sua vez, decide ganhar tempo, prosseguindo com o casamento enquanto Edward continua os ataques. Constantin, no entanto, se recusa a ceder à vontade do personagem.

Nesse cenário, o plano de Wihtgar – que desejava usar Aelfwynn como isca para atrair os exércitos do Rei – é imediatamente frustrado por Uhtred. O protagonista também se reúne com Finan e Sihtric, e juntos, eles descobrem a morte de Haesten.

O cerco começa, e Edward observa tudo de longe. No horizonte, o exército de Constantin também se aproxima.

O que acontece na batalha final?

O objetivo de Constantin era atacar de duas formas diferentes: de dentro da fortaleza e na retaguarda do exército de Edward. Uhtred tenta convencer o Rei a não prosseguir com o ataque, mas é recepcionado por uma série de flechas.

Tudo parece perdido, com Edward e seus homens seguindo, cada vez mais próximos, em direção ao mar, graças à contribuição de Constantin à luta.

Entre os mortos da batalha está Aldhelm. O personagem é esmagado ao tentar enfrentar os soldados, ao mesmo tempo em que muitos guerreiros começam a cair do desfiladeiro. Enquanto isso, Uhtred e Finan notam Stiorra nos arredores da batalha e pedem sua ajuda.

Ela acredita que é tarde demais para interferir, mas neste momento, Uhtred faz um discurso emocionante sobre a paz entre os Dinamarqueses e os Saxões, convencendo mais guerreiros a se juntar à luta.

Por que Aelthehelm se suicida?

Com a maré da batalha prestes a virar, graças à combinação das forças de Edward e Uhtred, Constantin decide incendiar a fortaleza. Edward é ferido na batalha, e nesse momento, Uhtred percebe que Wihtgar ainda está no castelo, correndo para dentro para capturá-lo.

Aethelstan também aparece, e ao encontrar Aethelhelm, obriga o personagem a contar a todos a verdade sobre a Rainha. Eventualmente, ele conta o que realmente aconteceu com Alfweard, que fica chocado com a traição. Envergonhado, Aethelhelm decide cometer suicídio.

Enquanto isso, Uhtred captura Wihtgar e consegue matá-lo, atirando-o de uma sacada em direção a uma enorme estaca.

Em um dos momentos mais emocionantes da série, Uhtred decide ficar para trás na fortaleza em chamas, acreditando que seu destino é morrer em Bebbanburg. Porém, começa a chover – o que indica que os deuses têm outros planos para o guerreiro. A chuva, é claro, põe fim ao incêndio.

Uhtred consegue a tão sonhada paz?

Após a batalha, Uhtred barganha com Constantin pela liberdade de seu comandante e dos homens que foram feitos reféns. O Rei diz para o guerreiro jurar lealdade à Escócia, mas Uhtred se nega. Afinal, ele tem outros planos.

Ele propõe que a terra disputada continue sob o controle da Northumbria, em vez de se tornar parte da Inglaterra, como deseja Edward. Uhtred, então, se torna o protetor da região, dizendo a Edward que ele não é o Rei que vai unir a Inglaterra e governá-la como um só reino.

Mesmo irritado, Edward aceita a proposta de Uhtred. Com a batalha ganha, ele liberta os dinamarqueses e decide deixá-los viver em paz.

Como termina a 5ª temporada de The Last Kingdom?

Nas últimas cenas da 5ª temporada de The Last Kingdom, Uhtred continua a treinar o jovem Aethelstan – que surpreendentemente, consegue derrotá-lo em uma luta de espadas.

Finalmente, Uhtred olha para o horizonte e diz “destino é tudo”. Com lágrimas nos olhos, ele reflete sobre a épica jornada que levou a esse momento.

É assim que termina a 5ª temporada de The Last Kingdom. A história continua, é claro, no filme Seven Kings Must Die, que estreia nesta sexta-feira (14 de abril) na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.