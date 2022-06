Revelamos tudo o que os fãs não sabiam sobre Shelby de Peaky Blinders

Já disponível na Netflix, a 6ª temporada de Peaky Blinders está fazendo o maior sucesso com o público brasileiro. Os últimos episódios marcam a despedida de Cillian Murphy, o intérprete de Tommy Shelby. Considerado um dos atores mais promissores da atualidade, o irlandês conquistou fãs no mundo inteiro. Mas nem mesmo os admiradores mais entusiasmados conhecem certas curiosidades sobre o astro.

Além de interpretar Tommy Shelby em Peaky Blinders, Cillian Murphy conta com elogiadas performances em filmes como Batman Begins e Um Lugar Silencioso 2.

Mesmo sendo a última temporada de Peaky Blinders, o 6º ano não representa o final do universo da série. De acordo com o showrunner Steven Knight, a produção britânica continuará com um filme, que ainda não tem previsão para estrear nos cinemas.

Enquanto o novo projeto não estreia, listamos abaixo 7 curiosidades sobre Cillian Murphy que os fãs de Peaky Blinders precisam saber.

Cillian Murphy é vegetariano

Muitos fãs não sabem, mas Cillian Murphy, o intérprete de Tommy Shelby em Peaky Blinders, é vegetariano na vida real. Porém, após passar mais de uma década sem comer carne, o ator foi obrigado a abrir uma exceção para as gravações da série britânica.

“Fui vegetariano por mais de 15 anos. Mas nunca foi uma decisão moral. Na verdade, era porque eu tinha muito medo da doença da vaca louca”, comentou Murphy. Além disso, para interpretar o protagonista, o ator passou por um intenso treinamento físico.

O intérprete de Tommy Shelby fuma de verdade?

Em Peaky Blinders, Tommy Shelby sempre aparece com um cigarro nos lábios. Mas você sabia que Cillian Murphy não é fumante na vida real? Sendo assim, como o ator conseguiu gravar as inúmeras cenas de tabagismo da produção da BBC? Murphy abriu o jogo em uma entrevista recente.

“Eu não fumo, mas sei que naquela época o pessoal fumava o dia inteiro. Então, usei esses cigarros de ervas. Perguntei à equipe de produção quantos cigarros nós utilizamos na série. Segundo eles, o número chega a 3 mil”, comentou o ator.

O outro Tommy Shelby

Em Peaky Blinders, Cillian Murphy conquistou o mundo inteiro na pele do gângster Tommy Shelby. Hoje em dia, é até difícil imaginar outro ator como o protagonista da série. Porém, o astro irlandês quase perdeu o papel do criminoso para um verdadeiro ícone dos filmes de ação.

Durante a pré-produção de Peaky Blinders, Steven Knight viveu um grande dilema para definir o intérprete de Shelby.O showrunner foi obrigado a escolher entre Cillian Murphy e Jason Statham (famoso por filmes como Velozes e Furiosos e Hobbs & Shaw). Felizmente, o criador optou por Murphy.

Cillian Murphy na DC

Como citamos anteriormente, além de interpretar Tommy Shelby em Peaky Blinders, Cillian Murphy é conhecido por sua performance no filme Batman Begins, da DC. No longa, o ator dá um show como o assustador vilão Espantalho – que se torna uma grande pedra no sapato do Cavaleiro das Trevas.

Mas você sabia que Cillian Murphy quase interpretou Bruce Wayne em Batman Begins? Segundo o site The Hollywood Reporter, o ator chegou a fazer testes de câmera com o traje do herói. No final das contas, Christopher Nolan decidiu escalar Christian Bale para o papel do Batman.

Cillian Murphy é amigo de Christopher Nolan

Mesmo após não ser escolhido para o papel do Batman em Batman Begins, Cillian Murphy desenvolveu uma grande amizade com o cineasta Christopher Nolan. Por isso, o Espantalho é o único vilão da DC a aparecer em todos os filmes da trilogia do diretor.

Ou seja: após interpretar o antagonista de Batman Begins, Murphy reprisa sua performance em O Cavaleiro das Trevas e O Cavaleiro das Trevas Ressurge. O ator também trabalhou com Nolan nos filmes A Origem e Dunkirk, além de protagonizar o vindouro drama biográfico Oppenheimer.

A vida pessoal de Cillian Murphy

Pouco se sabe sobre a vida pessoal de Cillian Murphy. E isso é proposital. O astro de Peaky Blinders sempre foi conhecido por se manter fora dos holofotes. O ator dá muitas entrevistas sobre suas performances, mas evita falar sobre seus amores, relacionamentos e opiniões pessoais.

É por isso que Cillian Murphy não aparece em tabloides ou se envolve em polêmicas nas redes sociais. “Não me considero um famoso, mas sim um ator. São duas coisas completamente diferentes. Quanto menos as pessoas sabem sobre mim, melhor consigo interpretar meus personagens”, explicou o astro.

Cillian Murphy é casado?

Finalmente, muitos fãs de Peaky Blinders se perguntam: Cillian Murphy é casado na vida real? A resposta é sim! Em 2004, o ator trocou alianças com a namorada Yvonne McGuinness. Atualmente, o casal vive em Dublin e tem dois filhos, nascidos em 2005 e 2007.

Mas afinal, quem é Yvonne McGuinness? A esposa de Cillian Murphy é uma artista visual irlandesa que trabalha com pinturas, instalações audiovisuais e performances.

Peaky Blinders, com Cillian Murphy, está disponível na Netflix.

