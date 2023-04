Rocky e Karatê Kid quase tiveram crossover e teria sido péssimo

Rocky e Karatê Kid, duas das franquias mais populares da história do cinema, quase ganharam um crossover nos anos 2000! Ralph Macchio, o protagonista de Karatê Kid, falou sobre o assunto em uma entrevista recente. Esse crossover acabou não acontecendo – o que é uma ótima notícia, já que o projeto é uma péssima ideia.

A franquia Rocky, é importante lembrar, foi essencial para o desenvolvimento da carreira de Sylvester Stallone e para a fama internacional do astro.

Os filmes de Karatê Kid, por sua vez, originaram a série Cobra Kai na Netflix. Atualmente, a produção aguarda o lançamento de sua temporada final.

Mostramos abaixo 5 motivos que explicam porque um crossover de Rocky e Karatê Kid teria sido péssimo; confira! (via ScreenRant)

Crossover teria focado no personagem errado

O crossover de Rocky e Karatê Kid estava fadado ao fracasso antes mesmo de ser confirmado. Afinal de contas, o spin-off teria focado no personagem errado. Em vez de acompanhar as aventuras de Rocky Balboa, o filme seria protagonizado por Rocky Balboa Jr, interpretado por Milo Ventimiglia.

E não é só isso: de acordo com as declarações recentes de Ralph Macchio, o crossover também seria protagonizado pela filha de Daniel LaRusso, não pelo personagem principal da franquia original. Esse inusitado foco, definitivamente, não cairia bem para os fãs de ambas as sagas.

Estilo de Rocky e Karatê Kid é muito diferente

Como você já sabe, tanto Rocky quanto Karatê Kid são franquias esportivas ambientadas no universo das artes marciais. A diferença é que Rocky foca no boxe, enquanto Karatê Kid, como o próprio nome indica, encontra no Karatê o núcleo de sua trama.

O estilo dessas duas artes marciais, definitivamente, não combina. Nos filmes de Rocky, as lutas de boxe são caóticas, eletrizantes, aceleradas e brutais. As lutas de Karatê que aparecem em Karatê Kid, por outro lado, são equilibradas, meticulosas, organizadas e extremamente coreografadas.

Crossover não teria grandes conexões

A produção de um crossover de Karatê Kid e Rocky seria uma péssima ideia pelo simples fato das duas franquias não terem grandes conexões. Além do fato de serem ambientadas no universo das artes marciais, Karatê Kid e Rocky são histórias extremamente diferentes, sem conexões intrínsecas.

Por exemplo: Rocky é uma história um tanto quanto madura, enquanto Karatê Kid é mais voltada para o público adolescente. Nesse sentido, a produção do crossover teria que encontrar uma solução criativa para explicar a interação entre os personagens das duas franquias, já que esta não aconteceria naturalmente.

Stallone e Ralph Macchio não gostaram da ideia

Em um papo com a revista Variety, Ralph Macchio, o Daniel LaRusso de Karatê Kid, descreveu o potencial crossover da saga com Rocky como “uma ideia terrível”. Ao que tudo indica, Sylvester Stallone também não curtiu a possibilidade.

Afinal de contas, o intérprete de Rocky não deu qualquer declaração sobre o filme. Seu envolvimento, aparentemente, seria completamente reduzido. Portanto, tudo sugere que nem mesmo os astros de Rocky e Karatê Kid queriam esse crossover.

Cancelamento do crossover deu ótimos frutos

Por fim, é importante lembrar que o cancelamento do crossover de Rocky e Karatê Kid acabou trazendo ótimas notícias para os fãs das franquias. O arquivamento do projeto, por exemplo, permitiu que Stallone focasse no desenvolvimento da saga Creed, sucesso nos cinemas.

A equipe de Karatê Kid, por sua vez, pôde produzir a série Cobra Kai e apresentar o mundo do karatê para uma audiência bem mais moderna. Ou seja: no final das contas, o cancelamento do crossover de Rocky e Karatê Kid resultou no desenvolvimento de ambos os spin-offs.

A temporada final de Cobra Kai estreia em breve na Netflix.

