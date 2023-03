Roubo pelos Ares e outros filmes de Bollywood para assistir na Netflix

Produzido na Índia, o thriller de ação Roubo pelos Ares está fazendo o maior sucesso na Netflix! Na liderança do Top 10, o filme prova o interesse do público brasileiros pelas produções de Bollywood – a famosa e prolífica indústria do cinema indiano.

“Uma comissária de bordo e o namorado precisam fazer um roubo para pagar uma dívida, mas o plano pode ir pelos ares depois que o avião é sequestrado”, diz a sinopse oficial de Roubo pelos Ares na Netflix.

Conquistando fãs no mundo inteiro com uma mistura de ação, suspense e drama, Roubo pelos Ares é protagonizado por Yami Gautam (A Thursday) e Sunny Kaushal (Shiddat).

Mostramos abaixo 10 filmes indianos e produções de Bollywood que você pode assistir na Netflix após Roubo pelos Ares; confira!

Raees

Lançado em 2017 e levemente inspirado em uma história real, Raees está entre os melhores filmes de Bollywood na Netflix. A comédia dramática acompanha a trajetória do protagonista titular, um garoto que cresce em extrema pobreza e, com o passar do tempo, se torna o rei do contrabando na Gujarat nos anos 80 – onde tenta equilibrar sua vida de crimes ajudando outras pessoas.

O Amor dos Pais

Para quem deseja conferir um romance dramático no mais clássico estilo de Bollywood, O Amor dos Pais é uma ótima sugestão. No filme, o empresário Yash e sua esposa Nandini amam seus filhos, tanto os biológicos quanto os adotivos. Porém, tudo muda quando Yash rejeita o filho adotivo Rahul depois que ele se casa com uma mulher de classe social inferior.

Baaghi

Ambientado no mundo das artes marciais, o filme Baaghi tem algumas das sequências de luta mais emocionantes da Netflix. Produzido na Índia, o filme se passa na Indonésia – e acompanha a história de Ranveer “Ronny” Singh, um lutador de artes marciais que enfrenta seu maior desafio ao viajar até Bangkok para salvar a mulher que ama das garras de Raghav Shetty, um poderoso gângster.

Chennai Express

Lançado em 2013, o clássico Chennai Express se tornou, na estreia original, o filme mais lucrativo da história de Bollywood. Na trama do longa, o que poderia ser uma triste jornada se transforma numa divertida aventura quando o protagonista Rahul se apaixona por uma mulher enquanto viaja para espalhar as cinzas do avô em Rameswaram.

Dilwale

Uma divertida mistura de ação e comédia, Dilwale é perfeito para uma sessão de cinema em família. Afinal, o longa é recomendado para maiores de 12 anos. O longa foca na história de Raj e Meera, dois jovens apaixonados que acabam se afastando e seguindo caminhos diferentes. Porém, anos após o namoro, o destino oferece a eles uma nova chance no amor.

Missão Majnu

Missão Majnu chegou ao catálogo da Netflix em 2022. Junto com Roubo pelos Ares, o longa é um dos mais novos lançamentos de Bollywood na plataforma. Ambientado na década de 70, o thriller de ação acompanha a história de um espião indiano que embarca em uma perigosa missão para desmascarar um programa secreto de armas nucleares em uma das regiões mais vigiadas do Paquistão.

Plano A, Plano B

Divertida, ousada e com charme de sobra, a comédia romântica Plano A, Plano B chegou à Netflix em 2022. No filme, uma casamenteira e um advogado especialista em divórcios, vizinhos de escritório, vivem brigando. Porém, a antipatia mútua acaba dando origem a uma grande paixão, capaz de abalar todas as suas perspectivas.

Sooryavanshi

Empolgante e cheio de surpresas, Sooryavanshi é uma produção épica protagonizada por alguns dos maiores astros de Bollywood. No filme, um policial leal, destemido e um tanto quanto avoado faz de tudo para impedir um grande ataque à cidade de Mumbai. O longa mistura ação, aventura e comédia de maneira bastante equilibrada.

No Faro da Grana

A trama do thriller de ação No Faro da Grana começa quando três ladrões pé-de-chinelo decidem roubar uma van cheia de dinheiro. Porém, o plano sai pela culatra, e os protagonistas Pammi, Gopal e Narayan entram na mira de policiais corruptos, rebeldes violentos e o líder de uma terrível organização criminosa.

RRR: Revolta, Rebelião e Revolução

Embora não seja exatamente um filme de Bollywood (por ter sido produzido com a língua Telugu), RRR: Revolta, Rebelião e Revolução é uma sugestão perfeita para os assinantes da Netflix que curtem produções indianas. No longa, um guerreiro corajoso e um policial durão lutam contra o colonialismo britânico na Índia pré-independência.

Considerado um dos filmes mais eletrizantes da Netflix, RRR venceu o Oscar de Melhor Canção Original (Naatu Naatu) na premiação de 2023.

Roubo pelos Ares, assim como os filmes que listamos acima, está disponível na Netflix.

