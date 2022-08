Sandman: 7 coisas que só farão sentido se você ler as HQs

Sucesso de público e crítica, Sandman se tornou um verdadeiro fenômeno na Netflix. Desde sua estreia, a trama figura no Top 10 da plataforma. A produção faz um ótimo trabalho ao adaptar as HQs de Neil Gaiman. No entanto, alguns elementos da série só fazem sentido para os espectadores que leram os quadrinhos da DC.

“Após anos aprisionado, Morpheus, o Rei dos Sonhos, embarca em uma jornada entre mundos para recuperar o que lhe foi roubado e restaurar seu poder”, afirma a sinopse oficial de Sandman.

Liderado por Tom Sturridge (Mary Shelley), o elenco de Sandman conta com Gwendoline Christie (Game of Thrones), Kirby Howell-Baptiste (Cruella), Boyd Holbrook (Narcos), Charles Dance (Mank), Mark Hamill (Star Wars) e David Thewlis (Harry Potter).

Mostramos abaixo 7 elementos de Sandman que só os fãs da HQ entendem completamente; confira.

Unity Kincaid não foi a única vítima da doença do sono

Unity Kincaid é, definitivamente, a vítima mais famosa da “doença do sono” causada pela ausência de Morpheus. Afinal, a personagem estava destinada a se tornar o Vortex. No entanto, a série da Netflix não revela toda a extensão dessa doença, que assolou o mundo por décadas.

Na HQ original “Preludes and Nocturnes”, a doença do sono não causa apenas o adormecimento eterno. Na verdade, ela também provoca o efeito contrário. Existem diversos exemplos de pessoas que, após serem atingidas pela enfermidade, perderam completamente a capacidade de dormir.

Heróis da DC em Sandman

No primeiro volume das HQs de Neil Gaiman, Sonho conhece icônicos personagens da DC – como John Constantine, Etrigan e até mesmo o Caçador Marciano. No entanto, esses personagens não aparecem na série da Netflix. No entanto, a produção conta com alguns easter eggs do mundo da DC.

Sandman faz várias referências às propriedades e personagens da DC, como Hellblazer, Liga da Justiça e Super-Choque. Fãs das HQs vão perceber que esses easter eggs remontam à origem de Sandman nos quadrinhos da DC e Vertigo. Claramente, personagens como Batman e Mulher-Maravilha existem nesse universo.

Quem é Nada?

Uma das cenas mais arrepiantes de A Hope in Hell – tanto na série da Netflix quanto nas HQs – mostra o encontro de Sonho com o espírito de Nada, dos Primeiros Povos. A personagem é introduzida brevemente no Inferno, mas suas verdadeiras origens estão nos quadrinhos de “The Doll’s House”.

A HQ em questão revela que Nada foi o primeiro amor de Sonho – e que o Perpétuo é o motivo de sua condenação ao Inferno. Sonho afirma que Nada “o desafiou” há cerca de 10 mil anos, e que ele ainda não a perdoou. Quem já leu as HQs de Sandman sabe que, eventualmente, Sonho e Nada vivem uma emocionante reunião.

O visual de Lucifer

Quando Gwendoline Christie foi anunciada como o Lucifer de Sandman, muitos fãs da DC protestaram. Afinal de contas, leitores machistas das HQs não aceitaram ver uma mulher em um papel (normalmente) masculino. Porém, a versão de Lucifer na série da Netflix é bem mais fiel à criação de Neil Gaiman que a de Tom Ellis, por exemplo.

O Lucifer de Sandman é uma recriação quase perfeita do personagem das HQs – completada pelas asas de morcego e pela túnica branca. Na visão de Gaiman, Lucifer representa a beleza do Paraíso, corrompida pela influência do pecado. A versão da série Lucifer, por outro lado, tem apenas o visual de um homem comum.

Lucifer não governa sozinho

Na série da Netflix, Lucifer é o governante do Inferno. Ele domina o reino dos pecadores acompanhado por Mazikeen, uma integrante dos Lilim. No entanto, os fãs das HQs de Neil Gaiman perceberam ausências importantes entre as fileiras do Inferno. Alguns dos demônios mais poderosos dos quadrinhos não aparecem na produção.

Nos quadrinhos, Lucifer é extremamente poderoso, mas não governa o Inferno sozinho. Na verdade, ele faz parte de um Triunvirato Profano que conta também com Beelzebub e Azazel. No último episódio da 1ª temporada, Azazel faz uma participação especial. Como o líder dos Lordes do Inferno, ele exige que Lucifer tome uma atitude terrível.

O Pródigo

No covil de Desejo, os espectadores de Sandman podem visualizar os símbolos de todos os Perpétuos – como a máscara de Sonho e o gancho de Desespero. No entanto, um desses símbolos aparece apenas como um espaço em branco. O quadro representa “O Pródigo”, o irmão perdido dos Perpétuos.

Quem já leu as HQs de Neil Gaiman conhece a identidade do personagem. O Pródigo, na verdade, é Destruição. Ele abandona seu domínio em busca de “objetivos mais nobres”. Essencialmente, o personagem queria mais do que simplesmente criar destruição e caos. Por isso, ele abdica de seu trono.

Perpétuos são humanos

Com a exceção de Desejo, os Perpétuos da série da Netflix são caracterizados como figuras basicamente humanas. Nas HQs, essa caracterização é bem diferente. Quando personagens como Sonho e Morte interagem com humanos, pouco fazem para escondem suas naturezas sobrenaturais.

Ao que tudo indica, essa mudança está relacionada à visão do diretor. O visual humano dos Perpétuos pode significar um reflexo da visão dos espectadores – que, afinal de contas, também são humanos. Mesmo assim, a modificação é uma das mais importantes entre os quadrinhos e a produção da Netflix.

A 1ª temporada de Sandman está disponível na Netflix.

