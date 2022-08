Sandman: 7 mistérios da 1ª temporada que só as HQs respondem

Na Netflix, a 1ª temporada de Sandman termina com aquele característico “gostinho de quero mais”. Os episódios de estreia falham em resolver alguns dos maiores mistérios da trama. Para encontrar as respostas, os fãs podem se voltar para as HQs de Neil Gaiman – que também revelam grandes detalhes sobre o futuro da série.

“Após anos aprisionado, Morpheus, o Rei dos Sonhos, embarca em uma jornada entre mundos para recuperar o que lhe foi roubado e restaurar seu poder”, afirma a sinopse oficial de Sandman.

Junto com Tom Sturridge no papel principal, o elenco de Sandman conta com Gwendoline Christie (Game of Thrones), Kirby Howell-Baptiste (Cruella), Boyd Holbrook (Narcos), Charles Dance (Mank), Mark Hamill (Star Wars) e David Thewlis (Harry Potter).

Listamos abaixo os 7 mistérios da 1ª temporada de Sandman que são respondidos pelas HQs da DC; confira.

A punição de Alex Burgess

Após Sonho escapar da prisão de Burgess, o personagem decide deixar um “presentinho” com Alex. Em um primeiro vislumbre de seus poderes, Morpheus oferece a Alex o “dom do sono eterno”. Uma cena subsequente mostra Alex em uma espécie de coma, à lá Bela Adormecida.

As HQs de Neil Gaiman apresentam uma perspectiva bem diferente para essa punição. Nos quadrinhos, Sonho dá a Alex o “pesadelo eterno”. Com isso, o personagem adormece e acorda em terríveis e assustadores cenários – presumidamente pelo resto da vida.

Quem são as Três?

Quando Sonho deseja encontrar respostas sobre o paradeiro de seus instrumentos, o protagonista utiliza toda a extensão de seu poder para invocar “as Três em Uma”. Mesmo com a hesitação de Lucienne, Morpheus lembra que “as Fates enxergam o passado, o presente e o futuro”.

Nas HQs, as Fates desempenham um papel crucial. Também conhecidas como “Fúrias” e “Gentis”, elas representam uma entidade cujo poder é bem maior do que “ver o futuro”. Na verdade, elas têm uma importância inegável no desfecho da história de Morpheus.

Quem é Azazel?

A 1ª temporada de Sandman termina com uma grande reviravolta: a introdução de um novo personagem que é identificado apenas como “Azazel”. Ele surge como um representante dos Lordes do Inferno, e exige que Lucifer inicie uma invasão ao Sonhar, o Mundo Desperto e a Cidade de Prata.

Nos quadrinhos da DC, Azazel tem um papel bem diferente. O personagem aparece após Lucifer deixou o Inferno e dar as “chaves” para Sonho. Eventualmente, Azazel se “candidata” ao posto de novo Rei do Inferno – o que culmina em um grande confronto entre ele e Morpheus.

Qual é o plano de Lucifer?

Também no final de Sandman, Lucifer bola um plano terrível para alcançar suas ambições. Embora não revele detalhes da estratégia, o personagem de Gwendoline Christie afirma que fará “algo que nunca fez antes” e que “deixará Deus absolutamente irado” e “levará Morpheus aos joelhos”.

Fãs dos quadrinhos já conhecem esse plano. Na verdade, a narrativa chegou a ganhar uma série derivada. O plano de Lucifer é abandonar o Inferno e “fechar suas portas”. Algo parecido acontece na série Lucifer (que também está disponível na Netflix). No entanto, a produção adota um tom bem mais cômico para a história.

O que acontecerá com o bebê de Lyta?

Uma das tramas mais importantes da 1ª temporada de Sandman envolve o bebê de Lyta – que nasce por meio de uma “concepção milagrosa” com o marido falecido. No final dos primeiros episódios, Sonho afirma que ela pode ficar com o bebê, mas apenas “por enquanto”.

As HQs de Neil Gaiman revelam o que acontecerá com o bebê. Batizado de Daniel Hall, ele tem um papel muito importante nos quadrinhos. Após ser sequestrado e transportado para o Sonhar, ele cresce e se torna uma nova versão do Sonho – que assume o controle do Reino após um evento chocante.

Quem é Nada?

Enquanto Sandman mostra os sinistros cenários do Inferno, uma prisioneira chama a atenção de Sonho. Referindo-se a Morpheus como “Kai’ckul”, ela pergunta se ele finalmente veio para salvá-la. Eventualmente, Sonho explica que essa mulher se chama Nada, e que há muito tempo, eles viveram um grande amor.

Os quadrinhos de Sandman explica que os Perpétuos não podem ter relacionamentos românticos com os humanos. O affair, dessa forma, provocou a destruição da cidade de Nada. Devastada, ela comete suicídio e é condenada (por Sonho) a passar a eternidade no Inferno.

Quem é o Pródigo?

Na 1ª temporada de Sandman, diversos personagens mencionam “O Pródigo” – um membro dos Perpétuos que, aparentemente, deixou seu posto há muito tempo. Fãs também perceberam que, no lugar onde deveria aparecer o símbolo do personagem, é visto apenas um espaço em branco.

As HQs de Neil Gaiman revelam que o Pródigo é Destruição. Ele abandonou sua área de domínio na Era da Razão. Para ele, torna-se insustentável presenciar o caos e a dor que a humanidade sofre no passar dos séculos. Eventualmente, os Perpétuos encontram o irmão perdido, que reafirma sua decisão inicial.

Você já pode conferir a 1ª temporada de Sandman na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.