Sandman: Como começar a ler as HQs depois de ver a série

Sandman sempre foi bastante popular, desde que as graphic novels de Neil Gaiman foram publicadas originalmente. Agora, com a série da Netflix, novos fãs estão sendo atraídos. Com isso vem aquela dúvida: como começar a ler as HQs.

Tendo sido publicada originalmente em 1986, a série original de Neil Gaiman ganhou muitos derivados e foi republicada diversas vezes ao longo dos anos.

Dito isso, apesar da alta quantidade de spin-offs, one-shots e até continuações (embora não diretas), não é algo muito complexo em termos de ordem de leitura.

Assim sendo, vamos ver como começar a ler as HQs de Sandman após assistir a série da Netflix.

A série principal

Vamos começar pelo começo. Sandman até conta com um prelúdio, publicado posteriormente (chegaremos nele mais tarde), mas a melhor forma de começar é pelas 75 edições da graphic novel original.

A edição definitiva, que é a comercializada atualmente, divide essas edições em quatro volumes, mas ao todo são cinco volumes.

Isso porque o quinto traz histórias derivadas. Mas Sandman, de fato, acaba no quarto, que encerra a trama iniciada com a prisão de Morpheus, como vemos na série da Netflix.

É bem provável que a Netflix adapte esses quatro volumes ao longo das temporadas da série. Cada um deles conta com diversos arcos. Até agora vimos até o fim do intitulado Casa de Bonecas.

Vale apontar que as edições definitivas também incluem alguns one-shots e derivados em meio às edições numeradas da série principal, mas eles foram publicados posteriormente.

Sandman – Prelúdio

Embora se passe antes dos eventos de Sandman, o prelúdio requer conhecimento que está presente nas edições originais de Neil Gaiman.

A história mostra Sonho antes dele ser aprisionado por 100 anos na Terra, oferecendo um bom olhar sobre Morpheus como ele era antes desse evento fatídico.

É uma boa porta de entrada para o universo expandido de Sandman.

Universo Expandido

Depois de terminar as revistas originais, Neil Gaiman trabalhou com outros autores para expandir o universo e os personagens de Sandman.

Com isso, há muitos spin-offs que tiveram a participação de Gaiman (outros, que veremos mais adiante, não tiveram).

Assim sendo, temos: Sandman: Noites Sem Fim (2003): uma graphic novel com sete capítulos, cada um estrelando um dos Perpétuos.

Sandman: Os Caçadores de Sonhos – incorpora elementos do folclore e da mitologia chinesa e japonesa em um novo mito.

The Sandman: Book of Dreams (1996): uma coleção de histórias curtas em prosa que retratam o mundo de Sandman de alguma forma.

Morte: O Alto Preço da Vida (1993): é a primeira de duas minisséries de três volumes escritas por Neil Gaiman estrelada por Morte dos Perpétuos, a irmã mais velha de Sonho. Conta a história de um dos dias que ocorrem a cada cem anos, nos quais Morte passa o dia como mortal para entender melhor seu trabalho.

Morte: O Grande Momento da Vida (1996): é a segunda de duas minisséries de três volumes escritas por Neil Gaiman estrelada por Morte dos Perpétuos, a irmã mais velha de Sonho. Tem como protagonistas Hazel e Foxglove, personagens do arco “Um Jogo de Você”, da série Sandman.

Sandman apresenta

Trata-se de uma coleção de minisséries e one-shots focados em diversos personagens apresentados em Sandman.

Cronologicamente, essas histórias se passam após o fim da série original. Dentre elas está Lucifer: A Opção Estrela-da-Manhã, em que vemos ele aposentado do Inferno, cuidando de um clube de Jazz na Terra.

Outros personagens como o Coríntio, Fúrias e Merv também são abordados nessas histórias.

The Sandman Universe

Sandman continuou a espalhar sua influência por toda parte. Na sequência de Sandman Apresenta, The Sandman Universe foi lançado em 2018 como uma linha para a marca DC Black Label, comemorando o 30º aniversário dos quadrinhos de Sandman.

Black Label é Vertigo para uma nova era, contando histórias mais sombrias e adultas do universo DC, e um excelente ajuste para os personagens que foram apresentados a essa esfera mística e mágica. Embora Gaiman não esteja roteirizando, ele supervisiona a linha da DC.

