Sandman e outras séries da DC que você precisa assistir

Sandman chegou à Netflix, levando novos fãs para a seminal obra de Neil Gaiman. A série certamente atendeu às expectativas, mas há muitas outras baseadas em quadrinhos da DC que valem ser conferidas.

Ao longo dos anos, a DC teve obras adaptadas que fogem das clássicas histórias de super-heróis e aqui separamos justamente essas obras que fogem do básico.

Assim sendo, vejamos, abaixo, sete séries imperdíveis, dentre elas Sandman. O melhor é que todas estão disponíveis em plataformas de streaming no Brasil. Confira.

Lucifer

Tal qual Sandman, Lucifer também teve origem nos quadrinhos de autoria de Neil Gaiman. Eventualmente, ele ganhou um spin off nas HQs, que, por sua vez, deu origem à série da Fox, que foi comprada pela Netflix.

A série segue a história de Lucifer Morningstar que fica cansado e entediado como Senhor do Inferno e se muda para Los Angeles, onde ele abre um clube chamado Lux.

Ele então trabalha como consultor para o Departamento de Polícia de Los Angeles depois de ser capaz de ajudar com uma investigação de assassinato usando seus poderes. A série está disponível na Netflix.

Harley Quinn

A série do HBO Max segue as desventuras da Arlequina depois de terminar com o Coringa após a percepção de que ele não a ama.

A primeira temporada se concentra nas tentativas de Harley de provar-se como uma vilã competente, a fim de se juntar à Legião da Perdição.

Essa é perfeita para fãs de comédias mais adultas e pode ser assistida no HBO Max.

Patrulha do Destino

A Patrulha do Destino segue os heróis improváveis da equipe homônima, formada por membros que receberam seus poderes através de circunstâncias trágicas e são geralmente evitados pela sociedade.

Eles passam por situações inusitadas, repletas de humor ácido, dando o caráter mais adulto à série.

O elenco de Patrulha do Destino conta com Brendan Fraser, Matt Bomer, April Bowlby, Diane Guerrero, Joivan Wade, Abi Monterey e Timothy Dalton.

Preacher

Assim como Sandman, Preacher também é baseada nos quadrinhos da falecida Vertigo. A série acompanha um pastor que recebe o poder de forçar os outros a fazer o que ele manda.

Isso, no entanto, foi um acidente celestial e logo ele começa a ser perseguido pelas forças do bem e do mal, que desejam tal poder. Tudo isso enquanto, uma organização secreta busca lançar o novo messias e o pastor, Jesse, procura por Deus, que está desaparecido.

Preacher é uma verdadeira loucura cheia de sangue e palavrões. A série está disponível no Amazon Prime Video.

Pacificador

Derivada de O Esquadrão Suicida, a série do Pacificador foi criada por James Gunn, diretor do filme da DC e de Guardiões da Galáxia.

Ela acompanha o personagem titular, que passa a trabalhar para Amanda Waller a fim de evitar que os alienígenas conhecidos como mariposas tomem controle do mundo.

Também é uma série adulta, com muito humor, pancadaria e sangue. Está disponível no HBO Max.

Locke & Key chegou ao fim na Netflix

Locke & Key

Locke & Key gira em torno de três irmãos, cujo pai é assassinado. Eles se mudam com a mãe para uma casa antiga, onde descobrem chaves mágicas, que revelam poderes e segredos.

Tal qual Lucifer, Locke & Key também tem conexão com Sandman e se passa no mesmo universo, embora na série de TV as três estejam separadas.

Ao todo são três temporadas, que estão disponíveis na Netflix.

Sandman

Enfim chegamos a Sandman, que recentemente chegou ao catálogo da Netflix depois de muita expectativa (que foi cumprida).

Baseada na graphic novel de mesmo nome de Neil Gaiman, Sandman acompanha Sonho, ou Morpheus, o Senhor dos Sonhos e Pesadelos. Ele é aprisionado por 100 anos na Terra e, nesse meio tempo, seu reino, o Sonhar, se torna um Caos.

Ele precisa, então, corrigir toda essa situação, enquanto pesadelos que ele próprio criou escaparam. A série tem uma temporada na Netflix.

