Sandman: Explicamos TODOS os poderes de Sonho

Sandman apresenta um universo bastante peculiar, com entidades conhecidas como os Perpétuos, sendo Sonho, ou Morpheus, um deles. O que não pode ficar muito claro, no entanto, é quais são exatamente os poderes do Rei do Sonhar – veremos isso agora.

Os poderes de Sonho não são exatamente como os de super-heróis da DC (ou até da Marvel). Eles são ligados ao seu status e responsabilidades como Senhor dos Sonhos.

Assim sendo, todas estão intrinsecamente ligadas a isso, de forma bastante orgânica e lógicas. Dito isso, vamos ver quais poderes são esses.

Imortalidade

Tendo em vista que ele é um Perpétuo, não é de grande surpresa que ele seja imortal. Sonho já está vivo há eras.

Sonho continuará existindo enquanto houver vida consciente no multiverso capaz de imaginar coisas além do que existe na realidade.

Mesmo que alguém consiga encontrar uma maneira de destruir a forma física de Morpheus, um novo aspecto de Sonho surgirá para substituir o original, e será como se o original nunca tivesse destruído.

Induzir sono, sonhos e pesadelos

Uma habilidade mais dramaticamente transmitida em seu primeiro encontro com Lady Johanna Constantine, Sonho tem a capacidade de induzir o sono em seres mortais e entregar-lhes sonhos e pesadelos.

Ele raramente usa esse poder ofensivamente, mas faz uma defesa mais eficaz e não letal nas raras ocasiões em que um mortal o ameaça.

Aparentemente não há limite de duração para esse poder, pois Sonho pode fazer uma pessoa dormir para sempre ou prender uma pessoa em uma cadeia interminável de pesadelos.

Viagem interdimensional e nos sonhos

Morpheus pode transportar a si mesmo e outros seres para diferentes dimensões e reinos mágicos, como mostrado quando ele levou a si mesmo e Matthew, o Corvo, para o Inferno.

Sonho pode viajar entre seu próprio reino, o Sonhar, e o Mundo Acordado à vontade, emergindo quase em qualquer lugar na realidade que ele deseja.

Ele faz isso viajando através dos sonhos de seres mortais dentro e, em seguida, emergindo onde os corpos dos mortais estão no Mundo Acordado.

Alterar a realidade

Facilmente o mais fantástico dos poderes de Sonho, ele é capaz de alterar a realidade à vontade dentro do próprio Sonhar.

Ele pode criar objetos, como as ferramentas que usa para concentrar seus poderes. Ele também pode criar entidades totalmente independentes, como os sonhos e pesadelos que povoam o Sonhor.

Sua habilidade de trazer mudanças no Mundo Acordado é mais limitada, mas o rubi de Morpheus é capaz de alterar a mente dos outros.

Inspiração

Além de ser conhecido como o Mestre dos Sonhos e Rei dos Reinos do Pesadelo, Sonho dos Perpétuos tem outro título de grande importância, Príncipe das Histórias.

Como avatar da imaginação, Morpheus governa o mundo da ficção e todas as histórias são de seu domínio.

A biblioteca em seu castelo contém não apenas todos os livros já escritos, mas todos os livros que foram sonhados, mas nunca concluídos, bem como registros de sonhos para cada criatura mortal existente.

Sonho não acumula esse armazém de conhecimento, no entanto, e oferece livremente suas histórias para inspirar artistas através de sonhos. Em raras ocasiões, como com o aspirante a dramaturgo William Shakespeare no episódio 6, Sonho pode atuar diretamente como um agente de inspiração.

Consciência Cósmica

A biblioteca no coração do Sonhar dá a Morpheus acesso a um quase infinito cache de informações e acesso aos registros dos sonhos de quase todos os ser sencientes no multiverso.

Há pouco que Dream não pode aprender com sua biblioteca, dado tempo suficiente para pesquisar. Claro, como imortal, o tempo não costuma ser uma preocupação para Sonho, então também há pouco limite prático para o que ele pode aprender como ele literalmente tem todo o tempo no multiverso.

Ele também tem algum grau limitado de onisciência dentro do Mundo Acordado e é de alguma forma capaz de saber imediatamente tudo o que há para saber sobre uma pessoa assim que ele olha para ela.

A 1ª temporada de Sandman, com 10 episódios, já está disponível na Netflix.

