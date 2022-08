Sandman: Os mistérios que a 1ª temporada não respondeu

Alerta de spoilers

A primeira temporada de Sandman, enfim, chegou à Netflix e cativou os assinantes da plataforma, tornando-se a mais assistida nesse primeiro final de semana em diversos países.

Como qualquer outra série, no entanto, diversos mistérios são deixados no ar – seja para serem trabalhados em temporadas futuras, ou para que o próprio espectador trabalhe sua criatividade.

Dito isso, vamos mergulhar (via Looper) nos mistérios que a primeira temporada de Sandman não respondeu e que podemos ver em anos futuros do seriado.

Gregory vai voltar?

O segundo episódio dessa primeira temporada traz um acontecimento de partir o coração. A fim de recuperar seus poderes, Morpheus visita Cain e Abel. Ele precisa absorver Gregory, uma gárgula bastante fofa, que era cuidada pelos irmãos.

Gregory concorda em se sacrificar pelo bem do Sonhar e Sonho o absorve. No fim, ele deixa um ovo de gárgula com os irmãos e dele nasce Goldie.

No fim da primeira temporada vemos Morpheus criando novos sonhos e no fundo há uma forma que se parece com Gregory. Veremos se ele retornará no futuro da série.

John Constantine existe nesse universo?

Na série da Netflix, John Constantine é substituído por Johanna Constantine, vivida por Jenna Coleman.

Nos quadrinhos originais, Johanna existe, mas é uma ancestral de John. No seriado, a personagem é feminina também no tempo presente.

Mas Morpheus disse que já conheceu antepassados dela, então pode ser que, além de ter conhecido a Johanna no passado, possa ter existido, também, um John.

Morpheus voltará a Nada?

Em determinado momento da primeira temporada da série, Sonho e Matthew vão para o Inferno, a fim de recuperar o capacete de Sonho.

Lá, eles encontram Nada, uma mulher aprisionada, que reconhece Morpheus. O Senhor do Sonhar explica que ele a ama, mas, embora tenham se passado 10 mil anos, ele ainda não a perdoou.

Nada era a líder de uma tribo e eles se apaixonaram, mas ele a enviou para o Inferno após ela ter desafiado Morpheus. Posteriormente ainda descobrimos que isso também foi artimanha de Desejo, tal qual o aprisionamento de Sonho no primeiro episódio.

Agora que Morpheus aprendeu a perdoar, pode ser que ele eventualmente perdoe Nada.

John Dee vai acordar?

John Dee causa muitos problemas na primeira temporada de Sandman. Com o Rubi de Sonho, ele não apenas faz todos dentro de um restaurante se matarem, como causa caos em todo o mundo acordado.

Assim como nos quadrinhos, John quebra o rubi, acreditando que isso matará Morpheus, mas acaba apenas liberando os poderes do Perpétuo de volta para ele.

Depois disso, Sonho faz John dormir profundamente. Fica a questão: ele acordará até o fim da série?

O futuro de Gault

Gault é um dos pesadelos que fugiu do Sonhar. Eventualmente descobrimos que ela estava ajudando Jed, irmão de Rose Walker, que estava sofrendo nas mãos do pai adotivo.

Ela cria uma seção do Sonhar feita apenas para Jed, protegendo-o da realidade. Sonho Acaba com isso e bane Gault, mas no episódio final a transforma em um sonho, como ela queria ser para inspirar os outros.

Fica a questão, porém: ela conseguirá seguir esse rumo? Vai reverter ao status de pesadelo?

Convenção dos Cereais

A Convenção dos Cereais é um dos pontos mais perturbadores da primeira temporada, mostrando um local onde assassinos em série se reúnem para discutirem seus métodos e motivações.

Depois de acabar com o Coríntio, Morpheus condena todos ali a sentirem o peso daquilo que fizeram ao remover o sonho que tinham de que eles eram as vítimas, ou estavam fazendo a coisa certa.

Mas há “colecionadores” que não estavam na convenção. Será que os veremos no futuro? Só o tempo dirá.

Hob vai aceitar a morte?

O sexto episódio de Sandman mostra Sonho acompanhando a sua irmã, Morte, nos afazeres dela e, em seguida, vemos os diversos encontros de Morpheus com Hob Gadling ao longo dos séculos.

Ele é um humano a quem foi concedida a imortalidade e a cada 100 anos os dois se encontram para discutirem o que Hob fez e se ele ainda quer viver.

Apesar de sempre querer continuar vivendo, mesmo durante as épocas mais difíceis, pode ser que Hob mude de ideia e aceite a morte.

Desejo continuará tramando contra o irmão?

O término da primeira temporada de Sandman revela que Desejo estava por trás dos diversos inimigos e dificuldades que Morpheus enfrentou ao longo dos dez episódios.

Sonho descobre o envolvimento de Desejo, inclusive na criação do vórtice de sonhos, e diz que haverá consequências caso interfira de novo nos seus afazeres.

Desejo, no entanto, promete “tirar sangue” no futuro. Parece que os dois continuarão se enfrentando.

Lucifer vai se vingar?

Sonho derrota Lucifer antes de conseguir seu capacete de volta e humilha o Senhor do Inferno diante de seus súditos.

No fim da primeira temporada, Azazel aparece diante do anjo caído e demanda que o Inferno seja expandido. Lucifer concorda.

Em diálogo com Mazikeen, o Lorde do Inferno promete irritar Deus e deixar Morpheus de joelhos, mas não sabemos qual será o plano dele nesse momento.

Morpheus voltará pelo filho de Lyta?

Lyta Hall tem um filho com o fantasma do seu falecido marido durante a primeira temporada de Sandman, fruto do vórtice de sonhos, Rose Walker, que enfraquece a barreira entre sonhos e realidade.

Morpheus manda o fantasma do marido, Hector, para onde ele pertence, mas deixa o bebê (ainda não nascido) com Lyta. No entanto, Sonho promete voltar pelo filho dela futuramente.

Depois disso, ele acaba mudando, se tornando mais gentil com outros, aprendendo a ouvir. Mas a dúvida permanece se ele irá retornar pelo filho de Lyta.

Sonho fará um novo Coríntio?

Morpheus chega a descrever Coríntio como uma das maiores de suas criações, feita para aterrorizar os seres humanos e, dessa forma, força-los a confrontarem seus próprios medos.

No entanto, o pesadelo acaba se rebelando, foge para o mundo acordado e lá permanece até ser desfeito por Sonho.

A intenção de Morpheus parece ser criar um novo Coríntio futuramente, mas será que ele vai conseguir criar uma versão sem falhas do pesadelo?

Quem mais Sonho inspirou?

Em determinado ponto da primeira temporada, descobrimos que Sonho inspirou William Shakespeare a criar suas peças.

Mas isso gera a inevitável dúvida? Será que ele inspirou outras figuras famosas diretamente ao longo da História?

Quem sabe veremos isso em futuras temporadas.

Sandman está disponível na Netflix.

