Sandman: Quem é quem no elenco da série da Netflix

Prestes a estrear na Netflix, Sandman tem tudo para se tornar um dos maiores sucessos da plataforma. A série é baseada na obra de Neil Gaiman – uma das HQs mais influentes de todos os tempos. A produção também se destaca por seu impressionante elenco de estrelas, que conta com astros de Game of Thrones, Cruella, Narcos e muito mais.

“Após anos aprisionado, Morpheus, o Rei dos Sonhos, embarca em uma jornada entre mundos para recuperar o que lhe foi roubado e restaurar seu poder”, afirma a sinopse oficial de Sandman na Netflix.

Sonho, o protagonista de Sandman, é um dos Sete Perpétuos – seres imortais que dominam alguns dos aspectos mais importantes da existência humana. Além de Sonho, o grupo é formado por Destino, Morte, Destruição, Desejo, Desespero e Delírio.

Listamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o elenco principal de Sandman na Netflix; confira (e veja se onde você conhece cada ator e atriz).

Tom Sturridge – Sonho

Tom Sturridge lidera o elenco de Sandman como Sonho, um dos Perpétuos. Também conhecido como Morpheus e Sandman, o protagonista é o governante do Reino dos Sonhos. Após passar 105 anos aprisionado, ele deseja reconstruir seu reino e recuperar tudo que foi perdido.

O ator britânico Tom Sturridge é mais conhecido por performances em filmes como Effie Gray e Velvet Buzzsaw. Além disso, Sturridge interpreta Lord Byron no romance gótico Mary Shelley. Na TV, o ator está em The Holow Crown e Irma Vep.

Kirby Howell-Baptiste – Morte

Morte, a irmã mais velha de Sonho, é interpretada por Kirby Howell-Baptiste. Mesmo temida pela maioria dos humanos, Morte é uma entidade gentil e amável, que oferece palavras de consolo para quem se aproxima da hora fatal. Ela já existia no início do Universo, e continuará a existir mesmo após seu fim.

Você, provavelmente, conhece Kirby Howell-Baptiste por sua performance como a jornalista Anita Darling no filme Cruella. A atriz também interpreta Simone na sitcom The Good Place. Outros projetos da britânica incluem as séries Por que as Mulheres Matam? e Infinity Train.

Mason Alexander Park – Desejo

Desejo, um dos membros mais jovens dos Perpétuos, ganha vida pela atuação de Mason Alexander Park. Em The Sandman, Desejo cultiva uma grande rivalidade com Sonho. A entidade vê o irmão como “arrogante”, e passa séculos tramando contra ele – com a ajuda da irmã-gêmea Desespero.

Mason Alexander Park conta com poucos projetos em sua filmografia. Atualmente, se destaca por interpretar Gren na adaptação live-action do anime Cowboy Bebop, exibida pela Netflix. Você também pode conferir performances de Park em séries como The Legend of Vox Machina e Acting for a Cause.

Donna Preston – Desespero

Donna Preston completa os Perpétuos de Sandman como Desespero, a irmã gêmea de Desejo. A personagem é uma personificação de todos os sentimentos humanos de ansiedade, desesperança, tristeza e pesar. É uma das personagens mais complexas da série da Netflix.

A atriz britânica Donna Preston é famosa por papéis pequenos em filmes como Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald, Holmes & Watson e Dupla Explosiva. No mais, está em populares produções da TV britânica, como a novela Coronation Street.

Gwendoline Christie – Lucifer Morningstar

Na trama de Sandman, Gwendoline Christie dá um show como Lucifer Morningstar, o governante do Inferno. Um dos anjos mais sábios e poderosos do Paraíso, Lucifer se rebela contra Deus e cai à Terra, tornando-se assim o líder dos pecadores.

Conhecida por sua estatura imponente, Gwendoline Christie conquistou fãs no mundo inteiro ao interpretar a guerreira Brienne de Tarth na série Game of Thrones. A atriz também vive a sinistra Capitã Phasma nos novos filmes de Star Wars.

Charles Dance – Sir. Roderick Burgess

Sir. Roderick Burgess é um ocultista charlatão que cria uma ritual fajuto para capturar Morte e ganhar a imortalidade. No entanto, ele acaba prendendo Sonho em sua armadilha. Com o passar dos anos, o personagem também usa a magia do prisioneiro para aumentar sua riqueza e influência.

Com uma prolífica carreira no teatro, cinema e TV, Charles Dance está na ativa desde os anos 70. Você, provavelmente, conhece o ator como o Tywin Lannister em Game of Thrones. Dance também interpreta o Lord Mountbatten na série The Crown, e está em filmes como Mank e Drácula: A História Nunca Contada.

Jenna Coleman – Johanna Constantine

Johanna Constantine compartilha uma grande conexão com o exorcista e anti-herói John Constantine – o astro das HQs Hellblazer, publicadas pela DC. Em Sandman, a personagem conta com duas versões. Uma delas existe no século XVIII, e a outra, nos dias atuais.

A detetive paranormal Johanna Constantine é interpretada por Jenna Coleman. A atriz ficou famosa como a Clara Oswald na série Doctor Who. Além disso, Coleman conquistou público e crítica ao interpretar Marie-Andrée Leclerc em O Paraíso e a Serpente e a jovem Rainha Vitória em Victoria.

Boyd Holbrook – Coríntio

Coríntio é um dos maiores antagonistas da 1ª temporada de Sandman. O personagem é descrito como “um pesadelo que escapa do Reino dos Sonhos”. Na Terra, ele se torna um prolífico serial killer que arranca os olhos das vítimas. O vilão também é “tão charmoso quanto perigoso”.

Boyd Holbrook, o intérprete de Coríntio, é mais conhecido por interpretar o agente da DEA Steve Murphy na série Narcos, também da Netflix. O ator também vive o vilão ciborgue Donald Pierce no filme Logan, da DC.

Vivienne Acheampong – Lucienne

Completando o elenco principal de Sandman, está Vivienne Acheampong. A atriz interpreta Lucienne, a bibliotecária do Reino dos Sonhos. Uma das aliadas mais fiéis de Sonho, Lucienne faz de tudo para manter o Reino funcionando – mesmo com a ausência do patrão.

Nascida em Gana, Vivienne Acheampong tem poucos créditos em sua filmografia. Além de Sandman, a atriz está em séries como The One, Famalam e Doctors. No cinema, ela está no reboot de A Convenção das Bruxas, lançado em 2020.

Conheça os outros integrantes do elenco de Sandman

Junto com os atores e atrizes listados acima, o elenco recorrente de Sandman conta com importantes reforços.

Também integram o elenco de Sandman os atores Asim Chaudhry (Mulher-Maravilha 1984), Sanjeev Bhaskar (Belas Maldições), Joely Richardson (The Tudors, na foto acima), Niamh Walsh (The English Game), David Thewlis (Harry Potter), Stephen Fry (V de Vingança) e Razane Jammal (Paranormal).

Finalmente, o elenco de vozes de Sandman é formado por Patton Oswalt (Eternos), Mark Hamill (Star Wars) e Lenny Henry (O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder).

Sandman estreia na Netflix em 5 de agosto de 2022 (sexta-feira).

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.