Sandman: Veja de onde você conhece o elenco

Sucesso na Netflix, Sandman não demorou nem 24 horas para garantir posições de destaque no Top 10 de vários países – incluindo os Estados Unidos e o Brasil. Um dos grandes trunfos da produção é seu impressionante elenco. Por isso, muitos espectadores se perguntam: quais são os projetos mais famosos dos atores e atrizes da série?

“Após anos aprisionado, Morpheus, o Rei dos Sonhos, embarca em uma jornada entre mundos para recuperar o que lhe foi roubado e restaurar seu poder”, afirma a sinopse oficial de Sandman na Netflix.

Com 85% de aprovação no Rotten Tomatoes, Sandman recebe grandes elogios pela maneira fiel como adapta as HQs de Neil Gaiman.

Revelamos abaixo de onde você conhece o elenco principal de Sandman na Netflix; confira.

Tom Sturridge – Mary Shelley

Em Sandman, Tom Sturridge interpreta o protagonista Sonho. O projeto mais conhecido da carreira do ator britânico é o filme Mary Shelley. O filme acompanha o romance entre Mary Shelley (a autora de Frankenstein) e o escritor Percy Bysshe Shelley.

No longa, Tom Sturridge interpreta o poeta Lord Byron. O ator também está em filmes como Velvet Buzzsaw e Effie Gray, além de séries como The Hollow Crown, Irma Vep, A Waste of Shame e Sweetbitter.

Gwendoline Christie – Game of Thrones

Na trama de Sandman, Gwendoline Christie interpreta Lucifer Morningstar, o Rei do Inferno. Você, provavelmente, conhece a atriz britânica por sua performance como a guerreira Brienne de Tarth na série épica Game of Thrones. Por sua atuação, Christie conquistou público e crítica.

A atriz também integra o elenco da nova trilogia de Star Wars no papel da misteriosa Capitã Phasma. Outros filmes de Gwendoline Christie incluem Mentes Sombrias, Bem-vindos a Marwen e A História Pessoal de David Copperfield.

Boyd Holbrook – Narcos

Em Sandman, Boyd Holbrook interpreta o Coríntio, um dos principais antagonistas da 1ª temporada. Esse não é o primeiro projeto do ator na Netflix. Em 2015, o ator ficou famoso no mundo inteiro ao viver o agente especial Steve Murphy na série Narcos.

Na produção da Netflix, Murphy é um agente da DEA que faz de tudo para capturar o gângster Pablo Escobar (vivido por Wagner Moura). Boyd Holbrook também está em Logan (como o vilão Donald Pierce) e no suspense Garota Exemplar (como Jeff).

Jenna Coleman – Doctor Who

Johanna Constantine, uma das personagens mais interessantes de Sandman, é interpretada por Jenna Coleman. Nascida na Inglaterra, a atriz é famosa por interpretar Clara Oswald (a companheira do 11º Doutor) em 40 episódios da série de ficção científica Doctor Who.

Até hoje, a atriz é lembrada por sua performance como uma das personagens mais icônicas da duradoura série britânica. Além disso, Jenna Coleman interpretou uma versão mais jovem da Rainha Vitória na série Victoria, que contou com 3 temporadas.

David Thewlis – Harry Potter

O ator britânico David Thewlis, veterano das telas e dos palcos, interpreta John Dee na 1ª temporada de Sandman. O astro é mais conhecido por viver Remus Lupin – o ex-professor de Defesa de Artes das Trevas que se transforma em lobisomem – na franquia Harry Potter.

Introduzido em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Lupin não demora a se tornar um dos personagens mais populares do Universo Mágico. Outros créditos de David Thewlis incluem os filmes Cruzada, O Menino do Pijama Listrado, Cavalo de Guerra e Mulher-Maravilha.

Joely Richardson – The Tudors

Joely Richardson interpreta Ethel Cripps, a mãe de John Dee, na 1ª temporada de Sandman. Com mais de 60 créditos em sua filmografia, a atriz se destaca por sua performance como a Rainha Catherine Parr – a última esposa de Henrique VIII – na série histórica The Tudors.

A atriz também vive Charlotte Selton no filme O Patriota e Nina no thriller Operação Red Sparrow. Além disso, Richardson está em longas como Academia de Vampiros, Snowden, Os Órfãos e A Cor Que Caiu do Espaço.

Kirby Howell-Baptiste – Cruella

Em Sandman, Kirby Howell-Baptiste dá um show de atuação como Morte, a irmã mais velha do protagonista Sonho. Com uma carreira bastante promissora, a atriz britânica interpretou a jornalista Anita Darling no filme Cruella, lançado pela Disney e protagonizado por Emma Stone.

Outro papel muito famoso de Kirby Howell-Baptiste é o da neurocientista Simone na sitcom The Good Place, disponível na Netflix. A atriz também está em filmes como As Trambiqueiras e séries como Barry, Por que as Mulheres Matam? e Veronica Mars.

A 1ª temporada de Sandman está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.