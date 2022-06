Séries da Netflix para maratonar após The Umbrella Academy

Sucesso na Netflix, The Umbrella Academy lançou recentemente sua 3ª temporada. Os novos episódios trazem desenvolvimentos chocantes para a trama – como a introdução da Academia Sparrow. Quem já maratonou o terceiro ano quer saber: o que assistir em seguida na Netflix?

“Com a morte do pai, irmãos com poderes extraordinários se reencontram e descobrem surpreendentes segredos de família – além de uma ameaça iminente à humanidade”, afirma a sinopse oficial de The Umbrella Academy.

Baseada na aclamada HQ de Gerard Way e Gabriel Bá, a produção da Netflix tem Elliot Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castañeda, Justin H. Min, Aidan Gallagher, Ritu Arya e outros astros no elenco.

Listamos abaixo as melhores séries da Netflix para maratonar após a 3ª temporada de The Umbrella Academy; confira.

O Legado de Júpiter

Entre as produções da Netflix, O Legado de Júpiter é, definitivamente, a mais parecida com The Umbrella Academy. Assim como o hit, a série de super-heróis é baseada em uma aclamada HQ. Além disso, o tom das séries é bastante parecido. Ambas oferecem uma visão mais cínica sobre o universo dos heróis.

No centro de O Legado de Júpiter está um interessante embate geracional. Na série, a primeira geração de super-heróis passa o bastão para os filhos – o que gera uma enorme tensão mundial. O elenco da produção conta com Josh Duhamel (Transformers) e Leslie Bibb (O Idiota Favorito de Deus).

The Flash (e outras produções do Arrowverso)

Se você curte histórias de super-heróis, tem tudo para gostar de The Flash. Ambientada no universo da DC, a série conta a história de Barry Allen, um perito forense que acorda de um coma e descobre o poder da super-velocidade. Nesse momento, ele se torna o Flash, o herói mais rápido do mundo.

Em um universo cheio de malfeitores, o herói usa seus poderes para proteger a cidade de Central City. O elenco de The Flash é liderado por Grant Gustin (Glee). Além disso, se você curte produções da DC, a Netflix conta com outras séries do Arrowverso, como Supergirl e Legends of Tomorrow.

Shadowhunters

Shadowhunter é uma eletrizante série sobrenatural, ambientada em um mundo no qual anjos, demônios e outras criaturas místicas existem de verdade. Com 4 temporadas na Netflix, a produção mistura ação, suspense, romance e aventura. Ou seja: é uma ótima sugestão para os fãs de The Umbrella Academy.

Baseada na saga literária Os Instrumentos Mortais, de Cassandra Clare, Shadowhunters acompanha a história de Clary Fray, interpretada por Katherine McNamara (Arrow). A vida da jovem é virada de cabeça para baixo quando ela descobre fazer parte de uma raça de humanos que caçam demônios e têm sangue de anjo.

Ghost Wars

Lançada originalmente em 2017, Ghost Wars conta com uma temporada na Netflix. Na série, o jovem Roman Mercer é renegado pelos vizinhos devido às suas estranhas habilidades paranormais. A partir daí, o personagem passa a levar uma existência solitária e desajustada.

Mas quando forças sobrenaturais passam a ameaçar sua remota cidade, o protagonista é obrigado a deixar os rancores de lado e usar seus poderes psíquicos para salvar o lar. Ghost Wars é protagonizada por Avan Jogia (Resident Evil: Bem-Vindos a Raccoon City), e conta também com Vincent D’Onofrio (Demolidor) em seu elenco.

A Ordem

Com duas temporadas na Netflix, A Ordem é uma elogiada série de mistério. A série acompanha a história de Jack Morton, um universitário que, para vingar a morte da mãe, se infiltra em uma Ordem secreta e acaba se envolvendo em uma guerra entre lobisomens e mestres das artes das trevas.

Cheia de tensão, personagens cativantes e cenas realmente assustadoras, A Ordem tem tudo para conquistar os fãs de The Umbrella Academy. Liderado por Jake Manley (Amor Com Data Marcada), o elenco de A Ordem conta com Sarah Grey (Bates Motel), Matt Frewer (Fear the Walking Dead) e Sam Trammell (True Blood).

Monstros da Cracóvia

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, Monstros da Cracóvia é uma eletrizante e assustadora produção polonesa. Com apenas 8 episódios da Netflix – recheados de cenas bizarras, personagens intrigantes e muito mistério – a série é perfeita para uma maratona de fim de semana.

Inspirada na mitologia eslava, Monstros da Cracóvia conta a história de Alex Walas, uma jovem assombrada pelos eventos de seu misterioso passado. Após um grande trauma, ela decide se unir a um misterioso professor e sua equipe de alunos, para investigar atividades paranormais e enfrentar terríveis demônios.

Raio Negro

Finalmente, Raio Negro é uma das séries de super-heróis mais populares da Netflix. Baseada nas HQs da DC, a produção conta com 4 temporadas na plataforma. Na trama, o herói aposentado Raio Negro decide voltar à ativa quando uma perigosa gangue passa a ameaçar sua família e comunidade.

Repleta de ação e reviravoltas, a produção também acerta na representatividade. Afinal, ela é a primeira série da DC protagonizada por um herói negro. Cress Williams (Prison Break) vive Jefferson Pierce, o Raio Negro. China Anne McClain (Descendentes), Nafessa Williams (Code Black) e Damon Gupton (Criminal Minds) também integram o elenco.

Todas as temporadas de The Umbrella Academy estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli