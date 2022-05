Séries do MCU e de Star Wars que o Disney+ vai lançar em 2022

Marvel e Star Wars são as maiores franquias da Disney no momento. Portanto, há um grande destaque para elas no Disney+, o serviço de streaming da Disney.

2022 será um ano recheado de novo conteúdo para o Disney+, então os fãs certamente podem ficar animados.

Neste Star Wars Day (Dia de Star Wars), confira uma lista com as séries da Marvel e de Star Wars que o Disney+ ainda deve lançar em 2022.

Ms. Marvel (8 de junho)

Iman Vellani chega ao MCU como Kamala Khan, também conhecida como Ms. Marvel.

Após a sua série, a personagem estará de volta em Capitã Marvel: The Marvels, que também conta com Brie Larson como Carol Danvers.

Mulher-Hulk (Sem data de lançamento)

A estrela Tatiana Maslany interpretará a Mulher-Hulk no MCU, uma amada personagem dos quadrinhos da Marvel.

O elenco também contará com Mark Ruffalo como Bruce Banner e Tim Roth como Abominável.

Obi-Wan Kenobi (25 de maio)

Finalmente, Ewan McGregor retornará como Obi-Wan Kenobi no universo de Star Wars.

O ator Hayden Christensen também estará de volta como o personagem Anakin Skywalker, que se torna conhecido como Darth Vader.

Andor (agosto)

Diego Luna retorna como Cassian Andor, personagem que interpretou em Rogue One: Uma História Star Wars.

Os eventos da série acontecem cinco anos antes do longa-metragem, abordando a formação da Aliança Rebelde.

I Am Groot (Sem data de lançamento)

I Am Groot será uma série animada com curtas sobre o personagem Groot, um amado membro dos Guardiões da Galáxia.

James Gunn retorna como um dos produtores, mas não terá envolvimento como diretor ou roteirista.

Segunda temporada de Star Wars: The Bad Batch (Sem data de lançamento)

A série animada Star Wars: The Bad Batch retornará ao Disney+ com uma segunda temporada.

Os novos episódios são aguardados pelos fãs, mas ainda não contam com data para serem lançados no serviço de streaming.