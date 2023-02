Séries queridas pelo público que foram canceladas este ano

Nos últimos anos, a Netflix tem sido muito criticada por seu modelo de negócios – no qual inúmeras séries são canceladas apesar de conquistarem suas respectivas audiências. A plataforma, no entanto, não está sozinha nessa área! Entre janeiro e fevereiro de 2023, outros serviços de streaming também cancelaram séries queridas pelo público.

Diversos motivos podem levar ao cancelamento de uma série. Normalmente, as plataformas avaliam dois aspectos para definir o destino de suas produções originais: audiência e orçamento.

Continua depois da publicidade

Em algumas situações, as plataformas também consideram outros aspectos, como engajamento nas redes sociais e recepção crítica.

Com isso em mente, confira abaixo 7 séries queridas pelo público que já foram canceladas em 2023!

Vampire Academy

A série Vampire Academy chegou ao catálogo da plataforma americana Peacock em setembro de 2022. A produção é baseada nos livros de Richelle Mead (que também inspiraram um filme em 2014). Como o próprio nome indica, Vampire Academy em uma escola de vampiros onde as criaturas da noite aprendem a controlar seus poderes.

Vampire Academy recebeu críticas positivas em seu lançamento original, além de garantir uma dedicada fan-base nas redes sociais. Infelizmente, em janeiro de 2023, a Peacock confirmou o cancelamento da série. Segundo os representantes da plataforma, o motivo foi a baixa audiência.

Gossip Girl

O reboot de Gossip Girl, produzido por Joshua Safran, estreou no HBO Max em 2021, e na época, quebrou recordes como o lançamento mais assistido da plataforma (em seu primeiro fim de semana no streaming). Em dezembro de 2022, a produção lançou sua 2ª temporada, e em janeiro de 2023, a HBO Max confirmou o cancelamento.

O fim antecipado de Gossip Girl foi causado pela diminuição dos números de audiência entre a 1ª e a 2ª temporada. Uma boa parte dos fãs demorou para assistir ao segundo ano, o que acabou levando ao cancelamento da produção. Segundo Joshua Safran, o orçamento da série também influenciou o cancelamento.

1899

Divulgada como uma das séries mais ambiciosas da Netflix, 1899 chegou ao catálogo da plataforma no final de 2022. A série não demorou a conquistar público e crítica, permanecendo por semanas no Top 10 do streaming. Mesmo assim, a Netflix decidiu cancelá-la em janeiro de 2023.

O motivo é bastante simples: os números de audiência obtidos por 1899 não compensaram o alto custo de produção da série – marcada por um enorme elenco, cenários de tirar o fôlego e custosos efeitos especiais. A atitude da Netflix também foi detonada por fãs e especialistas nas redes sociais.

Warrior Nun

Baseada nas HQs de Ben Dunn, Warrior Nun acompanha a história de Ava Silva, uma freira que, junto com as irmãs da Ordem da Espada Cruciforme, enfrenta ameaças sobrenaturais. Após o lançamento da 2ª temporada – que permaneceu por um bom tempo no Top 10 do streaming – a Netflix oficializou o cancelamento da produção.

A plataforma deu a entender que, mesmo figurando no Top 10 do streaming, Warrior Nun não obteve audiência suficiente para justificar a produção de uma 3ª temporada. A fan-base da série, por outro lado, não desiste. Com diversas campanhas nas redes sociais, os espectadores exigem a retomada da série.

Primeira Morte

A série sobrenatural Primeira Morte estreou na Netflix em 2022. Meses após o lançamento da série, a plataforma confirmou seu cancelamento. Primeira Morte, vale lembrar, acompanha a história de Juliette e Calliope, uma vampira e uma caçadora de vampiros que acabam se apaixonando em uma cidadezinha americana.

Mais uma vez, a Netflix justificou o cancelamento da série por seus números de audiência. Segundo a plataforma, muita gente começou a assistir à série, mas poucos terminaram a 1ª temporada. O cancelamento de Primeira Morte deixou os fãs injuriados, marcando a preocupante tendência do fim antecipado de séries com temas LGBTQIA+.

Blockbuster

A sitcom Blockbuster, ambientada em meio ao declínio da inesquecível locadora de filmes, também estreou na Netflix em 2022. Com Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) e Randall Park (WandaVision) nos papéis principais, a produção tinha o objetivo de seguir os passos de The Office.

No entanto, após ser detonada pela crítica especializada, e falhar em conquistar o público da Netflix, a sitcom foi cancelada. O cancelamento de Blockbuster já era esperado, já que a série se tornou um dos maiores fracassos críticos do ano passado.

Resident Evil: A Série

O cancelamento de Resident Evil: A Série não surpreendeu ninguém. Baseada na icônica saga de games, a série de Resident Evil desagradou os fãs dos jogos, e também falhou em conquistar a audiência em geral.

A série também foi detonada pela crítica especializada, e por isso, seu cancelamento era apenas questão de tempo. Como o público já esperava, a Netflix confirmou o fim da série meses após o lançamento da primeira (e única) temporada.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.