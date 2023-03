Sex/Life e as melhores séries eróticas da Netflix

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a 2ª temporada de Sex/Life tem tudo para fazer o maior sucesso na plataforma – graças às suas intensas (e explíticas) cenas de sexo. A série é uma das mais eróticas da Netflix, mas definitivamente, não é a única do gênero no streaming.

“Billie encara novos desafios e desejos em busca da vida que quer. Mas será que ela consegue ter tudo?”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Sex/Life na Netflix.

Recomendada para maiores de 18 anos, Sex/Life tem Sarah Shahi (Adão Negro), Mike Vogel (Bates Motel) e Adam Demos (Combinação Perfeita) nos papéis principais.

Mostramos abaixo as 7 séries eróticas que os fãs de Sex/Life precisam assistir na Netflix; confira!

Desejo Sombrio

Se você curtiu a trama de Sex/Life, Desejo Sombrio é a melhor sugestão para assistir em seguida na plataforma. Ousada, erótica e cheia de reviravoltas, essa série de suspense e drama é protagonizada por Maite Perroni, a eterna Lupita da banda RBD.

A série mexicana acompanha a história de Alma Solares, uma professora universitária que, entediada no casamento, vive um affair quente com um amante mais jovem. Porém, quando ela tenta retornar à vida “normal”, acaba se envolvendo em uma teia de mentiras, enganos e conspirações.

Amizade Dolorida

Amizade Dolorida é a série perfeita para quem gostou da trama erótica de Sex/Life, mas deseja assistir a uma história mais leve e divertida. Com 2 temporadas na Netflix, a série é ambientada no mundo do sadomasoquismo, e tem Zoe Levin (Palo Alto) e Brendan Scannell (Heathers) nos papéis principais.

A trama de Amizade Dolorida, começa quando Tiffany, uma universitária de Nova York que faz bico como dominatrix, decide contratar Pete, seu melhor amigo da escola, recém-saído do armário, como novo assistente. A partir daí, a dupla se envolve nas maiores confusões.

Fishbowl Wives

Além de contar com ótimas cenas de sexo, a série japonesa Fishbowl Wives faz sucesso na Netflix ao levantar debates importantes sobre afeto, amor e sexualidade. A produção é baseada em uma aclamada série de mangás escrita por Kurosawa R.

Fishbowl Wives conta a história de seis mulheres que vivem casamentos infelizes e acabam cedendo à tentação da infidelidade em um prédio de luxo no Japão. Recomendada para maiores de 18 anos, a série tem Ryoko Shinohara, Takanori Iwata e Masanobu Ando no elenco principal.

Sexify

Produzida na Polônia, a série Sexify é considerada “uma das mais quentes da Netflix”. A produção mistura comédia e drama em uma trama surpreendente, ambientada no universo da tecnologia. Neste ano, a série lançou sua 2ª temporada na plataforma.

O foco de Sexify é a história de Natalia, uma jovem inexperiente que, com a ajuda das amigas Paulina e Monika, cria um aplicativo de sexo para vencer uma competição de tecnologia – e ao mesmo tempo, começa a explorar o assustador mundo da intimidade.

Olhar Indiscreto

Lançada na Netflix em 2023, e recomendada para maiores de idade, Olhar Indiscreto fala sobre voyeurismo, privacidade e intimidade. A série brasileira conta com Débora Nascimento, de Avenida Brasil, e Emanuelle Araújo, de A Favorita, nos papéis principais.

Em Olhar Indiscreto, uma talentosa hacker, adepta ao voyeurismo, desenvolve uma grande obsessão pela vizinha que trabalha como garota de programa. Quando essa vizinha viaja em um fim de semana, a protagonista Miranda acaba se envolvendo em uma perigosa investigação.

Diário de um Gigolô

Produzida nos Estados Unidos (mas voltada para o público latino), Diário de um Gigolô é uma mistura de drama, suspense e, é claro, muito erotismo. Com apenas 1 temporada na Netflix, a série tem 10 episódios, sendo perfeita para uma maratona de fim de semana.

A série traz o bonitão Jesús Castro como o protagonista Emanuel, um garoto de programa que, mesmo sem intenção, acaba se envolvendo nos assuntos familiares de uma rica cliente. A partir daí, ele quebra a principal regra de seu trabalho: não se apaixonar.

Ela Quer Tudo

Criada pelo premiado cineasta Spike Lee, a série Ela Quer Tudo é baseada em um dos filmes mais populares do diretor. A produção chegou ao catálogo da Netflix em 2017, contando com 2 temporadas. DeWanda Wise, de Jurassic World: Domínio, vive a protagonista Nola.

Ela Quer Tudo acompanha a trajetória de Nola Darling, uma jovem atraente que corre atrás de seus sonhos enquanto faz verdadeiros malabarismos para conciliar seus três amantes. A produção discute, por exemplo, monogamia, poliamor e outras questões sobre relacionamentos modernos.

Sex/Life, assim como as outras séries que listamos acima, está disponível na Netflix.

