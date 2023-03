Sex/Life: Tudo que você precisa saber antes de ver a 2ª temporada

Após quase 2 anos de espera, os fãs de Sex/Life podem comemorar: a 2ª temporada da série erótica está prestes a estrear na Netflix. Os novos episódios prometem trazer grandes reviravoltas – além de, é claro, muito sexo – para os protagonistas Billie, Cooper e Brad.

“Uma mulher casada e mãe de dois filhos não consegue parar de pensar no passado tórrido com o ex”, descreve a sinopse de Sex/Life na Netflix.

Recomendada para maiores de 18 anos, Sex/Life tem Sarah Shahi (Adão Negro), Mike Vogel (Bates Motel) e Adam Demos (Combinação Perfeita) nos papéis principais.

Enquanto a 2ª temporada de Sex/Life não estreia, confira abaixo tudo que você precisa relembrar antes de maratonar os novos episódios.

Por que Billie e Brad terminaram?

Todos os heróis românticos precisam de falhas trágicas – e a de Brad é seu medo do abandono, que vem da ausência do pai na infância.

No 7º episódio de Sex/Life, a relação de Brad e Billie atinge um ponto de ruptura quando Billie sofre um aborto. Ao invés de apoiar a namorada nesse momento de luto, Brad embarca em um espiral autodestrutivo.

Esse se culpa pelo aborto, e no casamento da prima de Billie, beija uma mulher aleatória para forçar um término. Billie, no entanto, dá uma segunda chance ao namorado, incentivando-o a reencontrar o pai.

No entanto, o tiro acaba saindo pela culatra. Ao invés de se reconectar com o pai, Brad fica ainda mais irado, e a partir daí, decide abandonar Billie, mentindo que ficou o fim de semana todo usando drogas e fazendo sexo com garotas de programa.

Como Billie fica com Cooper?

Após anos curtindo a vibe bad boy de Brad, Billie encontra segurança e estabilidade nos braços de Brad. Os personagens se conhecem na faculdade, e o resto é história!

Em uma viagem à Connecticut, Cooper consegue conquistar até mesmo os pais durões de Billie. Ele também acalma a protagonista quando eles veem Emily, a ex-namorada dele, no primeiro encontro.

“Como eu não poderia me apaixonar por esse cara?”, pergunta Billie na 1ª temporada de Sex/Life.

Eventualmente, os personagens se casam e constroem uma família aparentemente perfeita, marcada pela chegada do pequeno Hudson e do bebê Ellary.

O triângulo amoroso de Sex/Life

Após dar à luz ao segundo filho, Billie passa a sentir falta de Brad e de suas aventuras eróticas com o ex-namorado. A situação fica ainda mais complexa quando Cooper desconsidera as necessidades sexuais da amada, o que a leva a procurar prazer em outra freguesia.

Primeiramente, Billie começa um diário sobre suas experiências mais sensuais com Brad. As coisas ficam mais quentes quando Billie, sem querer, acaba encontrando Brad no apartamento de Sasha. Surpresa!

Brad e Sasha, vale lembrar, vivem uma amizade colorida. De repente, Brad está de volta à vida de Billie, e a atração mútua do casal se torna cada vez mais forte.

Billie, a partir daí, vive um intenso dilema entre os dois homens de sua vida. Será que ela escolherá uma vida tranquila (mas sem graça) com Cooper, ou uma jornada erótica (mas perigosa) com Brad?

O que acontece na cena do chuveiro?

A cena do chuveiro, definitivamente, é a mais famosa da 1ª temporada de Sex/Life. O momento viralizou nas redes sociais e alçou Adam Demos à fama mundial.

O momento de nu frontal masculino acontece no terceiro episódio de Sex/Life. Obcecado por descobrir o que há de tão especial em Brad, Cooper segue o ex-namorado de Billie à academia, e no vestiário, descobre a verdade.

O que se sucede é uma cena de nu frontal na qual Brad mostra toda a extensão do seu ‘equipamento’ – e de acordo com fontes ligadas à produção, Adam Demos não usou uma prótese para gravar a sequência!

Os outros personagens de Sex/Life

Além de Billie, Brad e Cooper, Sex/Life conta com diversos personagens que desempenham papéis importantes na história.

Uma dessas personagens é Sasha. Para Billie, ela representa um vislumbre de um estilo de vida bem diferente.

No final da 1ª temporada, Sasha publica um livro que incentiva as mulheres a rejeitarem a opressão dos casamentos heterossexuais e vivenciarem a sexualidade de maneira mais livre.

Devon e Trina também são importantes para a condução de Sex/Life. O casal de Connecticut, para quem não se lembra, convida Cooper e Billie para uma festa sexual.

No entanto, o evento termina em desastre quando Trina revela a Cooper sua fixação oral e Billie deixa a festa em prantos.

Quem Billie escolhe no final de Sex/Life?

Tecnicamente, Billie escolhe Cooper no final da 1ª temporada de Sex/Life. No último episódio, Cooper vai ao apartamento de Brad para conversar com ele cara a cara.

Nesse momento, Brad conta a Cooper que, mesmo após pedir Billie em casamento, a ex-namorado o rejeitou. Aí, Cooper aparece em um evento da escola de Hudson e se reconcilia com Billie na frente de todos os amigos julgadores.

Por que Billie vai ao apartamento de Brad?

Como os fãs de Sex/Life já sabem, nada que é bom dura para sempre. Em uma das últimas cenas do episódio final, Billie segue os conselhos de Sasha e decide parar de reprimir seus desejos que não são “dignos de uma mulher casada”.

De volta à apresentação de Hudson na escola, Billie percebe que seu amor por Cooper e sua relação com a família não são suficientes para fazê-la feliz.

Então, Billie literalmente corre para o apartamento de Brad, sedenta pela “liberdade verdadeira”. O que ela não sabe é que, durante todo esse tempo, Cooper estava rastreando seu celular.

Já no apartamento de Brad, Billie diz que não deixará o marido. Brad responde que não se importa, e aí, os amantes finalmente fazem sexo.

O resultado dessa traição aparecerá na 2ª temporada de Sex/Life, que estreia nesta quinta-feira (2 de março) na Netflix.

