Sexta-Feira 13: Os melhores filmes de terror dos serviços de streaming

O terror está em alta nos últimos anos, com excelentes exemplares sendo lançados anualmente. Que data melhor para conferir alguns filmes do gênero do que a sexta-feira 13? Dito isso, separamos alguns filmes de terror imperdíveis que estão disponíveis em plataformas de streaming no Brasil.

Evidente que muita coisa boa ficou de fora, aqui separamos só sete itens que podem ser encontrados nessas plataformas: Star+, Prime Video e HBO Max.

Continua depois da publicidade

De fato, não foi tarefa fácil deixar alguns clássicos de lado a favor de outros recentes, mas aqui você verá alguns dos melhores exemplares do terror. Coisas novas e coisas antigas.

Dito isso, confira abaixo 7 filmes de terror que você precisa assistir na sexta-feira, 13 de janeiro de 2023 (ou em qualquer outra data que der na telha, realmente são filmes muito bons).

Corra! foi um grande sucesso

Corra! (Prime Video)

Corra! não ganhou o Oscar de Melhor Filme em 2018. Mas deveria ter ganhado. O terror de Jordan Peele é angustiante e bastante original, tecendo críticas certeiras ao racismo. Definitivamente um dos melhores exemplares do gênero, que mais que mereceu sua indicação.

“Um jovem afro americano visita os pais de sua namorada branca durante o fim de semana, onde a percepção deles sobre ele não e ótima, mas com o tempo, Chris percebe que a família esconde algo muito mais perturbador”, diz a sinopse de Corra!

It: A Coisa (HBO Max)

A parte 2 de It: A Coisa pode ter sido uma grande decepção, mas isso não apaga os méritos do original. Pennywise foi trazido de volta com maestria pelo diretor Andy Muschietti e pelo ator Bill Skarsgård, nessa adaptação que, sem dúvidas, é a melhor do clássico de Stephen King.

“Um grupo de garotos maltratados se une para destruir um monstro que se disfarça de palhaço e ataca as crianças de sua pequena cidade”, diz a sinopse de It: A Coisa

O Exorcista terá reboot em breve

O Exorcista (HBO Max)

Um dos maiores clássicos do terror permanece atemporal. O Exorcista é assustador não apenas em razão da sua narrativa, como pelos eventos que ocorreram nos bastidores, incluindo o trágico falecimento de membros da equipe e elenco.

“Uma adolescente é possuída por um espírito maligno e sua mãe desesperadamente busca obter a ajuda de dois sacerdotes”, diz a sinopse de O Exorcista.

Prey serve como prelúdio de O Predador

Predador: A Caçada (Star+)

A franquia Predador estava mal das pernas depois de inúmeras tentativas de reboot, crossovers como Alien vs Predador e continuações. Foi somente com Predador: A Caçada (Prey no original), que as coisas mudaram de figura.

“A origem do Predador no mundo da Nação Comanche, há 300 anos. Naru, uma guerreira hábil, luta para proteger a sua tribo contra um dos primeiros predadores altamente evoluídos a aterrar na Terra”, diz a sinopse de Predador: A Caçada.

Invocação do Mal (HBO Max)

O filme que deu início à prolífica franquia que abrange A Freira e Annabelle continua sendo um dos melhores exemplares de terror dos últimos anos. Invocação do Mal é imperdível, mesmo para aqueles que acreditam que os Warren são apenas charlatões na vida real.

“Os investigadores de atividades paranormais, Ed e Lorraine Warren, trabalham para ajudar a uma família aterrorizada por uma escura presença na sua casa”, diz a sinopse de Invocação do Mal.

Alien: O Oitavo Passageiro (Star+)

Alien: O Oitavo Passageiro não somente é uma das melhores ficções científicas do Cinema, como um dos melhores terrores já feitos. A obra de Ridley Scott permanece tão assustadora hoje em dia, quanto foi em 1979.

“Depois que uma nave mercante do espaço percebe uma transmissão desconhecida como uma chamada de socorro, um dos tripulantes é atacado por um misterioso ser, e logo percebem que seu ciclo de vida simplesmente começou”, diz a sinopse de Alien.

A Bruxa (Prime Video)

O mundo conheceu Robert Eggers e Anya Taylor-Joy graças ao filme A Bruxa, um angustiante terror psicológico que nos faz duvidar de tudo que vemos em tela. Fanatismo religioso marca esse filme, que precisa ser assistido por qualquer fã do gênero.

“Uma família na década de 1630 na Nova Inglaterra é dilacerada pelas forças da feitiçaria, magia negra e possessão”, diz a sinopse de A Bruxa.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.