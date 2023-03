Shazam! Fúria dos Deuses: Tudo que você precisa saber antes de assistir a continuação

Prestes a estrear nos cinemas brasileiros, Shazam! Fúria dos Deuses tem tudo para se tornar um dos maiores sucessos da nova fase da DC nas telonas. O longa estreia quase 4 anos após o lançamento do filme original, e por isso, é importante relembrar os eventos do filme antes de ver a sequência.

“O herói mais atrapalhado está de volta: Shazam! enfrenta deusas gregas em batalha épica”, diz a sinopse oficial de Shazam! Fúria dos Deuses.

Com Zachary Levi (The Marvelous Mrs. Maisel) e Asher Angel (Andi Mack) como o herói titular, o elenco de Shazam! Fúria dos Deuses conta com o reforço de Helen Mirren (Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw), Lucy Liu (As Panteras) e Rachel Zegler (Amor, Sublime Amor).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre Shazam! antes de assistir Fúria dos Deuses no cinema; confira!

Como começa a história de Shazam!?

Lançado em 2019, Shazam! é baseado na HQ homônima da DC. O filme acompanha a história de Billy Batson, um adolescente de 14 anos que é escolhido pelo antigo Mago para se transformar em Shazam – um super-herói com poderes incríveis.

No filme, a versão adolescente de Billy Batson é interpretada por Asher Angel, e o herói Shazam ganha vida pela atuação de Zachary Levi. Billy só se transforma no Shazam ao proferir o nome do herói em voz alta.

Mas o longa não começa por aí! As primeiras cenas de Shazam! são ambientadas anos antes dos eventos do filme, quando o jovem Thaddeus Sivana é invocado pelo Mago para, potencialmente, se tornar o novo Shazam.

Porém, Thaddeus falha no teste e é mandado de volta para o mundo humano, onde desenvolve uma terrível obsessão pelos poderes que foram negados a ele.

Billy Batson é o novo Shazam

Anos depois do prólogo, Shazam! introduz a figura de Billy Batson, um adolescente que vive em lares temporários e tenta encontrar sua mãe biológica. Assim como Sivana, Billy é transportado para o reino místico e obrigado a passar pelo teste do Mago.

Surpreendentemente, o adolescente passa na prova, e a partir daí, é escolhido como o novo Shazam. Sempre que diz a palavra mágica “Shazam”, ele se transforma em adulto e ganha poderes de super força, velocidade e voo.

Enquanto isso, Thaddeus Sivana se torna um bem sucedido empresário – mas sua obsessão pelos poderes do Shazam só cresce.

Para concretizar sua ambição, o vilão encontra uma maneira de invadir o reino místico e roubar o poder dos Sete Pecados Capitais, criaturas demoníacas presas por séculos pelo Mago.

Como termina a trama de Shazam!?

À medida que Billy Batson começa a explorar os poderes do Shazam!, ele e o irmão adotivo (e melhor amigo) Freddy Freeman descobrem que Thaddeus ganhou os poderes dos Sete Pecados Capitais, e que sua intenção é usá-los para causar caos e destruição na cidade.

Os amigos se juntam para derrotar o Dr. Sivana, e para isso, contam com a ajuda dos irmãos adotivos Darla, Mary, Eugene e Pedro.

Na reta final do filme, Billy revela sua identidade secreta para os irmãos, e lembrando-se das palavras do Mago, utiliza o cajado místico para transformar os personagens em versões diferentes do Shazam.

Finalmente, com a ajuda de sua nova família, Billy Batson consegue derrotar Thaddeus Sivana e os Sete Pecados Capitais.

Shazam! tem cena pós-créditos?

No final de Shazam!, Billy e seus irmãos são celebrados como heróis. Eles devolvem os Sete Pecados Capitais à prisão mística e decidem usar a Rocha da Eternidade (o templo místico do Mago) como nova base de operações.

O filme termina com um final feliz, já que Billy entende que a verdadeira família é aquela que nós escolhemos. Vale lembrar que, no decorrer do longa, o protagonista reencontra sua mãe biológica, que não dá a mínima para ele.

Na última cena do filme, em sua forma de Shazam, Billy Batson surpreende Freddy (e os colegas de escola) com uma aparição surpresa do Superman.

A cena pós-créditos de Shazam! mostra Thaddeus Sivana na cadeia. O personagem conversa com uma misteriosa lagarta que propõe uma aliança.

Quem são as vilãs de Shazam! Fúria dos Deuses?

Agora que você já conhece os eventos mais importantes de Shazam!, é hora de entender melhor o papel das novas vilãs de Fúria dos Deuses.

Apesar da cena pós-créditos de Shazam!, o Dr. Sivana não é o principal antagonista de Fúria dos Deuses. No novo filme, o herói titular enfrenta um grupo de poderosas entidades conhecido como “Filhas de Atlas”.

Vindo diretamente da mitologia grega, a equipe é liderada por Héspera (Helen Mirren), e conta também com Kalypso (Lucy Liu) e Anthea (Rachel Zegler).

Nos mitos gregos, Atlas é um titã que, punido por Zeus, é obrigado a sustentar o firmamento em seus ombros.

As Filhas de Atlas também são conhecidas como Hespérides. Na versão original dos mitos, elas eram ninfas do entardecer que protegiam as Maçãs de Ouro dos deuses em um jardim guardado pelo dragão Ladon.

Já em Shazam! Fúria dos Deuses, as Filhas de Atlas enfrentam Shazam! (e a família do herói) em um esforço para recuperar o poder que foi tirado dos deuses.

Shazam! Fúria dos Deuses estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (16 de março). O filme Shazam!, por sua vez, está disponível no catálogo do HBO Max.

