Sombra e Ossos: Mistérios que a 2ª temporada não respondeu

Sucesso na Netflix, a 2ª temporada de Sombra e Ossos deixou muitos fãs chocados ao mudar aspectos importantíssimos da trama original dos livros de Leigh Bardugo. Apesar das decisões ousadas dos roteiristas, a nova leva de episódios chega ao fim sem desvendar alguns dos maiores mistérios da história.

“Em fuga após enfrentar Kirigan, Alina e Maly encontram novos aliados e fazem escolhas difíceis na busca por mais amplificadores”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Sombra e Ossos na Netflix.

Continua depois da publicidade

Jessie Mei Li (Noite Passada em Soho), Ben Barnes (As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian) e Archie Renaux (Gold Digger) lideram o elenco principal desta adaptação dos livros do universo Grisha.

Mostramos abaixo 7 mistérios que a 2ª temporada de Sombra e Ossos não respondeu na Netflix; confira!

O que há de errado com Nikolai?

Antes da cena da coroação de Nikolai, Sombra e Ossos mostra o personagem com dificuldades para se vestir, sofrendo com dores oriundas de uma ferida causada pelas forças do General Kirigan. Como os fãs já sabem, essa ferida não é comum – na verdade, ela é envenenada pelo merzost, a magia sombria usada pelo Darkling.

Mesmo após o fim do Darkling, a infecção pelo merzost continua, e em dado momento, Nikolai também se transforma em um monstro. A 2ª temporada de Sombra e Ossos, dessa forma, termina sem abordar alguns dos maiores mistérios sobre a lesão. Será que Nikolai conseguirá combatê-la?

Por que Jurda Parem é tão perigosa?

O final da 2ª temporada de Sombra e Ossos introduz uma nova ameaça para o Grishaverso: Jurdam Parem. Trata-se de uma espécie de droga que oferece aos Grishas poderes inimagináveis. Na coroação de Nikolai, por exemplo, a substância é utilizada para matar dezenas de pessoas.

Os novos episódios da série chegam ao fim sem revelar a extensão total dos efeitos da droga no continente. Afinal de contas, a substância já é utilizada pelos Fjerdans para deter os inimigos políticos, o que pode trazer grandes mudanças nas cadeias de poder da trama. Além disso, o efeito da droga nos Grishas também precisa ser abordado com mais profundidade.

Nina conseguirá salvar Matthias?

No início da 2ª temporada de Sombra e Ossos, Nina embarca em uma eletrizante jornada para salvar Matthias, seu verdadeiro amor, da Prisão Hellgate. A personagem termina o segundo ano praticamente na mesma posição. Logo, a trama deverá ser concluída na (potencial) 3ª temporada.

Devido aos seus esforços para acabar com a guerra em Ravka, Nina consegue um perdão para Matthias, mas na hora de libertar o amado, é traída por Pekka Rollins. O final da personagem é decepcionante, e por isso, precisa ser consertado nos próximos episódios da série.

Alina e Mal vão se reencontrar?

Uma das principais mudanças entre o desfecho da 2ª temporada de Sombra e Ossos e os livros do Grishaverso envolve o destino de Mal e Alina. Como os fãs da série já sabem, os personagens acabam seguindo caminhos diferentes na conclusão do segundo ano, em uma separação pra lá de emocionante.

Mal, após descobrir que é um Morosova, decide se afastar de Alina para descobrir se a atração pela personagem é real, ou se é apenas um efeito da conexão mágica entre eles. Polêmico e divisivo, o filme deu o que falar nas redes sociais. Se a série for renovada para um terceiro ano, os novos episódios podem trazer o reencontro do casal.

Inej conseguirá reencontrar sua família?

A 2ª temporada de Sombra e Ossos falha em responder algumas das maiores questões sobre os Corvos. Porém, diferentemente de seus compatriotas, Inej deixa Ketterdam. Com o fim do controle do Menagerie, ela se sente livre pela primeira vez, e com a ajuda de Kaz, embarca em uma jornada para reencontrar a família.

O destino da personagem, por enquanto, permanece incerto. Em toda a sua vida, ela nunca esteve mais próxima de reencontrar suas origens, mas ao mesmo tempo, se vê ameaçada pela ameaça da Jurda Parem. Na 3ª temporada, ela pode se dedicar completamente à busca pela família.

O que acontecerá com os Grishas após a morte do Darkling?

Mesmo com a morte do Darkling, o mundo de Sombra e Ossos não é exatamente um lugar gentil para os Grishas. Esses personagens ainda sofrem com o medo e a desconfiança dos Ravkans, e ao mesmo tempo, cultivam grandes ressentimentos por séculos de opressão e violência.

Com o Santo do Sol ainda em evidência, e ao lado do novo Rei de Ravka, a situação dos Grishas pode estar a caminho de uma considerável melhora. Por outro lado, o ataque dos Fjerdans à coroação de Nikolai e a introdução da Jurda Parem também pode trazer péssimas notícias para os feiticeiros.

De onde veio Wylan?

A 2ª temporada de Sombra e Ossos introduz ao público a figura de Wylan, o sexto e último Corvo. Interpretado por Jack Wolfe, o jovem é especialista em demolições. Os novos episódios também o caracterizam por sua relutante aliança a Kaz e seu interesse crescente pelo atirador Jesper.

A origem do personagem, no entanto, permanece envolta em mistério. Ele é brilhante mas, ao mesmo tempo, analfabeto. Ele também diz que costumava tocar piano no passado, mas não revela toda a extensão de seus talentos. De onde ele veio? Como ele adquiriu suas habilidades? E por que ele trabalha para Kaz? Tudo isso pode ser revelado na 3ª temporada.

Todos os episódios de Sombra e Ossos estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.