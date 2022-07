Stranger Things: 5 maneiras de como a série pode terminar

Na Netflix, a 4ª temporada de Stranger Things quebrou recordes de audiência e provou, mais uma vez, a enorme popularidade da série. Nos novos episódios, a plataforma começa a preparar o terreno para o desfecho da história de Eleven e seus amigos. Nesse cenário complexo, os espectadores querem saber: como a série vai terminar?

“Separados, mas sempre determinados, nossos heróis têm um futuro assustador pela frente. Mas esse é só o começo. O começo do fim”, afirma a sinopse oficial da Parte 2 de Stranger Things 4 na Netflix.

A 4ª temporada de Stranger Things termina com um cenário apocalíptico. Além de trazer a morte de personagens queridos, os novos episódios oferecem pistas importantes sobre a conclusão da série – desde o plano de Vecna até a conexão do vilão com Will.

Listamos abaixo 5 possíveis desfechos de Stranger Things, de acordo com teorias de fãs e com a própria condução da história – confira e tire suas próprias conclusões.

Eleven se sacrifica para destruir o Mundo Invertido

A principal teoria sobre o final de Stranger Things sugere um sacrifício heroico de Eleven. A personagem de Millie Bobby Brown, dessa forma, deve colocar a vida em jogo para destruir o Mundo Invertido e salvar a humanidade.

Foi Eleven quem abriu o portal que permitiu a entrada de Vecna no mundo dos humanos. Os poderes da personagem se estabelecem, nesse sentido, como a única maneira de fechar essa entrada.

Para fechar os Quatro Portais abertos por Vecna no final da 4ª temporada, Eleven terá que usar uma quantidade incrível de poder. Logo, a luta pode terminar com a morte da personagem.

Tudo não passa de uma sessão de D&D

Uma das teorias mais controversas – e improváveis – sobre o desfecho de Stranger Things sugere que os eventos da série, na verdade, não passam de uma elaborada campanha de Dungeons & Dragons, criada por Mike, Will, Dustin e Lucas.

A teoria parece relacionada ao velho clichê de “tudo não passou de um sonho”. O desfecho também faz referência ao plano original de Wes Craven para a franquia A Hora do Pesadelo.

No entanto, esse final não faria jus ao impacto emocional das tramas de Stranger Things – e muito menos ao arco dos personagens e a maneira como a história se desenvolve.

Mesmo assim, Stranger Things pode terminar com os protagonistas já adultos, jogando D&D no futuro, após a derrota de Vecna e a destruição do Mundo Invertido.

Stranger Things: Ultimato

Outra teoria sobre o final de Stranger Things – vista pelos fãs como uma das mais plausíveis – se inspira na trama de Vingadores: Ultimato, um dos maiores sucessos do MCU.

A teoria em questão afirma que os personagens de Stranger Things, particularmente Eleven, vão voltar ao passado para consertar os erros cometidos na batalha contra Vecna.

Em sua 4ª temporada, Stranger Things revela que o Mundo Invertido está “parado” em 6 de novembro de 1983, a data que Eleven abriu o Primeiro Portão e Will Byers foi abduzido pelo Demogorgon.

A 4ª temporada de Stranger Things também introduziu o conceito das viagens no tempo. Desse modo, outra parte da teoria afirma que Eleven vai viajar a 1983 para impedir que sua versão passada abra o portal e permita a conexão entre o Mundo Invertido e Hawkins.

A Batalha de Hawkins

A 4ª temporada de Stranger Thing termina com a morte de personagens importantes. Entre elas, destaca-se o sacrifício heroico de Eddie Munson. Mesmo assim, fãs esperavam por um verdadeiro “banho de sangue” na conclusão do quarto ano – o que acabou não acontecendo.

Sendo assim, a 5ª temporada pode trazer a morte de alguns dos personagens principais, como Eleven, Hopper, Steve, Jonathan, Will ou Joyce.

Caso a teoria se confirme, Stranger Things pode seguir o exemplo de Harry Potter e terminar com a “Batalha de Hawkins” – assim como a saga do bruxinho chegou ao fim com a Batalha de Hawkins.

Em uma guerra sem precedentes entre os humanos e as criaturas do Mundo Invertido, todos os personagens terão a chance de brilhar, seja em batalhas individuais ou em um esforço coletivo.

O papel de Will

Embora Eleven tenha aberto o primeiro portal do Mundo Invertido, Will é quem compartilha a maior conexão com o Mundo Invertido. Nos últimos momentos da 4ª temporada, o personagem de Noah Schnapp sente um arrepio no pescoço e percebe que Vecna não foi realmente derrotado.

Como Vecna possuiu o corpo de Will na 2ª temporada, muitas teorias afirmam que Will será utilizado como o “hospedeiro” da entidade no quinto ano. Afinal, o corpo de Henry Creel foi (presumidamente) destruído.

Ou seja: para derrotar Vecna e destruir o Mundo Invertido, Will pode se sacrificar. A escolha narrativa, definitivamente, traria um enorme impacto emocional para a conclusão da série.

Bônus: O Retorno de Kali

Além das 5 possibilidades que citamos acima, outra teoria afirma que Kali – a Número 8 – se juntará à batalha final contra Vecna.

Junto com Eleven, Kali é a única sobrevivente dos experimentos do Dr. Brenner. Antes do massacre no laboratório, a personagem já havia conseguido fugir.

Introduzida na 2ª temporada de Stranger Things, Kali, aparentemente, sumiu da série. Logo, a temporada final pode trazer o retorno da personagem.

A junção dos poderes de Eleven e Kali pode ocasionar, finalmente, a derrota de Vecna e a destruição do Mundo Invertido.

Stranger Things 5 ainda não tem previsão de estreia. Enquanto isso, você pode assistir todos os episódios da série na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.