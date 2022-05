Stranger Things: Compare as idades dos personagens com as dos atores

Fãs de Stranger Things não podem negar: os personagens da série mudaram muito desde a estreia da 3ª temporada. Afinal de contas, a produção da Netflix contou com um hiato de quase três anos antes do lançamento dos novos episódios. Sendo assim, os espectadores querem saber: como as idades dos atores se comparam às dos personagens?

Vale lembrar que a 3ª temporada de Stranger Things é dividida em duas partes. A 1ª já está disponível na plataforma. A 2ª, por sua vez, chega ao streaming apenas no início de julho.

“As trevas retornam a Hawkins a tempo das férias, trazendo terror, lembranças perturbadoras e uma nova ameaça terrível”, afirma a sinopse oficial da 1ª parte da 4ª temporada.

Listamos abaixo a idade dos atores e personagens mais importantes de Stranger Things – confira.

Millie Bobby Brown – Eleven

Millie Bobby Brown nasceu em fevereiro de 2004, e começou as filmagens de Stranger Things quando tinha 11 anos, em 2015. Quatro temporadas depois, Millie Bobby Brown tem 18 anos, e se destaca em diversos projetos além da série da Netflix.

Eleven, por sua vez, tem 15 anos na 4ª temporada de Stranger Things. A personagem tinha 12 anos durante os eventos da 1ª temporada, ambientada em 1983. Ou seja: em 1986 ela tem 15 anos.

Finn Wolfhard – Mike Wheeler

Finn Wolfhard é um dos integrantes mais velhos do elenco juvenil de Stranger Things. O ator nasceu em dezembro de 2002. Dessa forma, completa 20 anos no final de 2022. O personagem Mike Wheeler é bem mais jovem: ele tem 14 anos na 4ª temporada de Stranger Things.

Segundo as HQs de Stranger Things, Mike nasceu em 1 de abril de 1971. Sendo assim, os eventos da 4ª temporada acontecem perto de seu aniversário de 15 anos.

Gaten Matarazzo – Dustin Henderson

Gaten Matarazzo é um pouco mais velho que Finn Wolfhard. O ator nasceu em setembro de 2002. Atualmente, ele tem 19 anos. Provavelmente, terá 20 quando a 5ª temporada de Stranger Things começar suas filmagens.

Dustin Henderson, por sua vez, tem 15 anos, como a maioria dos amigos. A data de aniversário do personagem nunca foi revelada, na série ou no universo expandido. Mas tudo indica que Dustin não é muito mais velho que os outros personagens.

Caleb McLaughlin – Lucas Sinclair

Caleb McLaughlin é o mais velho do “elenco de crianças” de Stranger Things. O ator nasceu em outubro de 2001, e atualmente tem 20 anos. Quando a 5ª temporada começar sua produção, McLaughlin terá 20 anos.

A data de aniversário de Lucas nunca foi revelada na trama de Stranger Things. Presume-se que o personagem tem a mesma idade dos amigos. Ou seja: durante a 4ª temporada, Lucas tem entre 14 e 15 anos de idade.

Noah Schnapp – Will Byers

A 2ª temporada de Stranger Things revela a data do aniversário de Will Byers. Os episódios da Netflix comprovam que o personagem nasceu em 2 de março de 1971. Dessa forma, durante os eventos da 4ª temporada, Will tem 15 anos – já que a nova trama é ambientada no final de março de 1986.

Comparativamente, Noah Schnapp não é muito mais velho. Atualmente, o ator tem 17 anos, o que indica que ele tinha 16 anos durante as gravações do quarto ano. Schnapp celebra seu aniversário de 18 anos em outubro de 2022.

Sadie Sink – Max Mayfield

Max Mayfield estreou em Stranger Things na 2ª temporada. Desde então, a personagem se tornou uma das mais populares da série. A data de aniversário de Max nunca foi revelada. Porém, tudo indica que a personagem tem entre 14 e 15 anos, já que estuda na mesma sala de Eleven e seus amigos.

Sadie Sink é um pouco mais velha. A atriz comemorou seu aniversário de 20 anos em abril de 2022, pouco antes do lançamento da 4ª temporada de Stranger Things.

Priah Ferguson – Erica Sinclair

Erica Sinclair é a irmã mais nova de Lucas, introduzida na 2ª temporada. Na 3ª e 4ª temporada, Erica faz parte do elenco principal de Stranger Things. Embora seja muito esperta e madura, a personagem tem apenas 11 anos de idade.

Priah Ferguson tinha a mesma idade quando começou a interpretar Erica. Atualmente, a atriz tem 15 anos. Ela comemorará seu aniversário de 16 anos ainda em 2022.

Natalia Dyer – Nancy Wheeler

Na 4ª temporada de Stranger Things, Nancy Wheeler está no terceiro ano do ensino médio. Ou seja: ela tem entre 17 e 18 anos, dependendo do mês de seu aniversário. Na época da formatura, provavelmente terá 18 anos.

Natalia Dyer, por sua vez, é bem mais velha. A atriz nasceu em janeiro de 1995, e comemorou o aniversário de 27 anos em 2022. Ou seja: ela é 9 anos mais velha que sua personagem.

Charlie Heaton – Jonathan Byers

Assim como Nancy, Jonathan Byers está no terceiro ano do ensino médio. Durante a 1ª temporada, ambientada em 1983, Jonathan tinha 16 anos. Dessa forma, ele tem 18 anos na 4ª temporada, cuja trama se passa na primavera de 1986.

A data de aniversário do personagem, por outro lado, não foi revelada. O ator britânico Charlie Heaton nasceu em fevereiro de 1994, e tem atualmente 28 anos. Sendo assim, é 10 anos mais velho que seu personagem.

Joe Keery – Steve Harrington

Steve Harrington é o mais velho dos “adolescentes” de Stranger Things. Afinal de contas, ele se formou no ensino médio um ano antes de Nancy e Jonathan. Ou seja: tudo indica que ele tem cerca de 19 anos durante os eventos da 4ª temporada.

Joe Keery também é o ator mais velho do elenco jovem de Stranger Things. Ele completou 30 anos de idade em abril de 2022. Dessa forma, tinha 29 anos durante as gravações da 4ª temporada.

Maya Hawke – Robin Buckley

Robin Buckley se juntou ao grupo de amigos de Stranger Things na 3ª temporada. A personagem não demorou a se tornar uma das melhores amigas de Steve, mesmo sendo mais jovem. Na 4ª temporada, ela tem entre 17 e 18 anos de idade, assim como Nancy.

Maya Hawke é a integrante mais jovem do elenco de adolescentes de Stranger Things. Atualmente, ela tem 23 anos. A atriz nasceu em 8 de julho de 1998. Ou seja: completa 24 anos logo após o lançamento da 2ª parte da 4ª temporada.

A 1ª parte da 4ª temporada de Stranger Things está disponível na Netflix. A reta final estreia em 1 de julho.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.