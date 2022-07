Stranger Things e outras séries baseadas em fatos reais que você não sabia

Um dos maiores sucessos da Netflix, Stranger Things lançou em 2022 sua 4ª temporada. Sombrios, emocionantes e cheios de reviravoltas, os novos episódios se tornaram um verdadeiro fenômeno da plataforma. Enquanto aguardam a estreia dos capítulos finais, fãs da série se surpreendem ao descobrir que a trama é inspirada em eventos reais.

Stranger Things 4 termina com um cenário apocalíptico. Além de trazer a morte de personagens queridos, os episódios oferecem pistas importantes sobre a conclusão da série – desde o plano de Vecna até a conexão do vilão com Will.

Continua depois da publicidade

Vale lembrar que a Netflix já renovou a série para a 5ª – e última – temporada. Ainda sem previsão de estreia, os próximos episódios prometem trazer um final bombástico para a história de Eleven e seus amigos.

Listamos abaixo tudo que os espectadores precisam saber sobre as inspirações reais de Stranger Things e outras 4 famosas séries de TV.

Stranger Things

Embora seja marcada por entidades assustadoras, criaturas fantásticas, dimensões alternativas e poderes super-humanos, Stranger Things é inspirada em eventos reais. Originalmente, a série teria o título “Montauk”, e seria baseada em uma famosa teoria da conspiração. Disseminada nos anos 80, a “teoria de Montauk” acusa o governo dos Estados Unidos de conduzir experimentos sobre controle mental e viagem no tempo.

Além disso, outros aspectos de Stranger Things se baseiam em elementos da vida real. A trama de Eleven, por exemplo, é inspirada no Projeto MKUltra, um sinistro experimento científico que foi realizado pela CIA entre os anos 60 e 70. Finalmente, a história de Eddie Munson é baseada no julgamento dos “Três de Memphis” e no “Pânico Satânico”, uma histeria coletiva que dominou os EUA nos anos 70 e 80.

Succession

Um dos maiores sucessos do HBO Max, Succession é a queridinha da crítica especializada. Por sua trama mordaz e bem construída, a série também se destaca nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento. Succession acompanha a história dos Roy, uma poderosa família que domina um popular conglomerado de mídia e entretenimento. A trama começa quando Logan Roy, o patriarca do clã, decide escolher seu sucessor.

Muitos fãs não sabem, mas a trama de Succession é inspirada na história da Família Murdoch – dona de um império midiático formado por emissoras como a Fox News e jornais como o The Wall Street Journal, além de estúdios cinematográficos, sites e revistas. Além disso, Succession também encontra inspiração nos clãs Redstone (da ViacomCBS) e Sulzberg (do The New York Times).

GLOW

Uma das séries mais elogiadas da Netflix, GLOW acompanha a história de um programa de luta-livre produzido e protagonizado por mulheres. Para criar a trama da série, as showrunners Liz Flahive e Carly Mensch se inspiraram no documentário “GLOW: The Story of the Gorgeous Ladies of Wrestling” (GLOW: A História das Belas Mulheres da Luta-Livre), lançado originalmente em 2012.

Com a série, as criadoras também retratam importantes aspectos dos anos 70, como o movimento feminista e a revolução sexual. Para garantir a fidelidade da série aos eventos reais, a Netflix contratou Ursula Hayden, a dona da companhia GLOW, como consultora. Embora a trama da série seja inspirada em eventos reais, as personagens – como Zoya the Destroya e Liberty Belle – são completamente fictícias.

Friday Night Lights

Pouco conhecida no Brasil, a série Friday Night Lights (Luzes de Sexta-Feira à Noite) faz muito sucesso nos Estados Unidos. A produção é baseada no livro “Friday Night Lights: A Town, A Team, and A Dream” (Luzes de Sexta-Feira à Noite: Uma Cidade, Um Time e Um Sonho), que por sua vez, acompanha a história do time de futebol americano Permian High School Panthers, de Odessa, Texas.

O livro foca na trajetória dos Panthers, desde os treinos humildes em uma escola de ensino médio, até a jornada ao Campeonato Estadual de Futebol Americano do Texas, em 1988. Nos Estados Unidos, a série se tornou um verdadeiro fenômeno ao abordar alguns dos aspectos mais conhecidos das cidades pequenas: o apreço do público aos jogos de futebol americano. Porém, a produção é ambientada em uma cidade fictícia, batizada de Dillon.

The Goldbergs

A sitcom The Goldbergs é baseada na família e na infância do showrunner Adam F. Goldberg. A série é descrita como “uma carta de amor à vida nos subúrbios americanos dos anos 80”. A cidade de Jenkintown (Pensilvânia), onde a história é ambientada, também é a cidade natal de Goldberg. A série explora a vida cotidiana, as confusões e as aventuras da família Goldberg.

Utilizando suas próprias experiências, Adam F. Goldberg consegue adaptar toda a sua infância para a TV. A série, inclusive, utiliza vídeos caseiros dos pais de Goldberg. Os personagens, por sua vez, também são inspirados em figuras reais da vida do produtor. É por isso que a série faz tanto sucesso com o público americano.

Todas as temporadas de Stranger Things estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.