Stranger Things: O que você precisa saber antes de ver a 4ª temporada

A 4ª temporada de Stranger Things é, definitivamente, o lançamento mais aguardado da Netflix em 2022. Os novos episódios estreiam na plataforma quase 3 anos depois do terceiro ano – e prometem trazer um tom bem mais sombrio para a história de Eleven e seus amigos. Como resultado da demora, muitos fãs já se esqueceram do que aconteceu na 3ª temporada.

“As trevas retornam a Hawkins a tempo das férias, trazendo terror, lembranças perturbadoras e uma nova ameaça terrível”, afirma a sinopse oficial da Parte 1 da 4ª temporada de Stranger Things.

Vale lembrar que a 4ª temporada de Stranger Things é dividida em duas partes. A primeira, estreia na Netflix em 27 de maio. A reta final, por sua vez, chega em julho.

Enquanto isso, listamos abaixo 7 coisas que você precisa relembrar antes de assistir a 4ª temporada de Stranger Things; confira e refresque a memória.

Eleven perde seus poderes

Em “The Battle of Starcourt”, o episódio final da 3ª temporada de Stranger Things, Eleven enfrenta o terrível Devorador de Mentes. Após dar tudo de si na batalha, a personagem de Millie Bobby Brown acaba perdendo seus poderes telecinéticos.

A perda dos poderes traz um desenvolvimento muito importante para o arco de Eleven. Afinal de contas, as habilidades especiais representam uma das características mais interessantes da personagem. Sem os poderes, quem é Eleven?

Muitos fãs acreditam que Eleven conseguirá recuperar os poderes da 4ª temporada – o que também é sugerido pelos trailers e teasers divulgados pela Netflix. Mas no início dos novos episódios, Eleven é apenas uma adolescente comum.

Billy está morto

Durante a 3ª temporada de Stranger Things, Billy se estabelece como um dos maiores vilões da série – principalmente após ser possuído pelo Devorador de Mentes. Sob o controle do mestre do Mundo Invertido, o personagem passa por momentos de grande sofrimento, batendo de frente com a turma de Eleven.

No final de Stranger Things, Billy consegue se libertar do Devorador de Mentes. Logo depois, ele se sacrifica para salvar Eleven e a irmã Max. A cena em que a personagem de Sadie Sink chora a morte do irmão é uma das mais tristes da série.

Mas afinal de contas: Billy está realmente morto? Tudo indica que o personagem está em um “estado intermediário”. Afinal de contas, o ator Dacre Montgomery está confirmado na 4ª temporada de Stranger Things.

A (suposta) morte de Hopper

O final da 3ª temporada de Stranger Things traz também a (aparente) morte de Hopper. No último episódio, o personagem de David Harbour se junta a Joyce para destruir o laboratório russo e selar o portal para o Mundo Invertido.

Nesse momento, a Netflix dá a entender que Hopper é desintegrado e morto pela explosão do laboratório. Entretanto, os trailers da 4ª temporada revelam que Hopper sobreviveu. Na verdade, o xerife foi capturado pelos russos.

Ou seja: Hopper começa a 4ª temporada de Stranger Things em uma prisão russa. A luta para liberar o xerife e trazê-lo de volta para Hawkins deve ser uma das tramas mais importantes dos novos episódios.

Adeus, Hawkins!

Após a (falsa) morte de Hopper, Eleven fica “órfã”. Logo depois, a personagem de Millie Bobby Brown é adotada por Joyce Byers. Junto com a família de Joyce – formada por Will e Jonathan – Eleven se muda para a Califórnia.

O fato de Joyce Byers decidir levar a família para outro estado faz muito sentido. Afinal de contas, foi na cidade de Hawkins que a personagem de Winona Ryder sofreu os maiores traumas de sua vida. A mudança para a Califórnia permite que Joyce vire a página, principalmente após a despedida de Hopper.

A 4ª temporada de Stranger Things, dessa forma, traz importante divisão entre os personagens principais. Eleven, Joyce, Will e Jonathan se mudam para a Califórnia, enquanto Mike, Dustin, Lucas, Nancy e Steve continuam em Hawkins.

O relacionamento de Steve e Robin

A 3ª temporada de Stranger Things traz novas dinâmicas e desenvolvimentos interessantes na trama de vários personagens. A amizade de Steve e Robin, por exemplo, assume um papel muito importante no terceiro ano. Nos episódios da Netflix, os personagens de Joe Keery e Maya Hawke criam uma grande conexão.

Um dos momentos mais importantes de Steve e Robin acontece em um dos últimos episódios da 3ª temporada. No capítulo em questão, Robin assume sua verdadeira sexualidade para o melhor amigo. Tocante e cheia de aceitação, a cena é uma das mais emocionantes de Stranger Things.

Na 4ª temporada, a amizade de Steve e Robin tem tudo para continuar a todo vapor. Além disso, muitos fãs acreditam que os novos episódios trarão uma pretendente para Robin.

A namorada de Dustin é real

Durante toda a 3ª temporada de Stranger Things, Dustin fala sobre a garota que conheceu no acampamento de verão. Seus amigos desconfiam que a suposta namorada não passa de uma invenção – e demoram a acreditar que ela existe de verdade.

Quando Suzie (interpretada por Gabriella Pizzolo) finalmente aparece na tela, espectadores do mundo inteiro ficaram surpresos. No final das contas, a namorada de Dustin é real, e corresponde exatamente à descrição feita pelo personagem.

O papel de Suzie na 4ª temporada de Stranger Things continua envolto em mistério. A página de Gabriella Pizzolo no IMDB não prevê sua participação nos novos episódios. Entretanto, a atriz pode retornar em uma aparição surpresa, como aconteceu no terceiro ano.

A ameaça comunista

Como Stranger Things é ambientada nos anos 80, em meio à Guerra Fria, o fato dos “comunistas” se tornarem os principais antagonistas não é exatamente uma surpresa. Na 3ª temporada, a série da Netflix revela a existência de uma base russa sob o shopping de Starcourt.

No laboratório, os agentes da União Soviética protagonizam sinistros experimentos. O objetivo dos russos parece ser a abertura de mais um portal para o Mundo Invertido. A extensão das ambições dos soviéticos, entretanto, não é revelada.

A 4ª temporada de Stranger Things tem tudo para levar os espectadores para a União Soviética. Na trama, o verdadeiro objetivo dos russos deve ser revelado. Hopper será uma peça essencial para o enredo, já que ele começa os novos episódios como um prisioneiro dos comunistas.

O quarto ano de Stranger Things estreia na plataforma em 27 de maio de 2022.

