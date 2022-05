Stranger Things: Veja como elenco mudou da 3ª para 4ª temporada

Fãs de Stranger Things já perceberam: o elenco da série mudou muito da 3ª para a 4ª temporada. Afinal de contas, os novos episódios chegam à Netflix quase 3 anos depois dos capítulos anteriores. Além de modificar o visual dos protagonistas, o quarto ano da série traz um tom bem mais sombrio para a história de Eleven e seus amigos.

Para garantir a atenção do público, a Netflix decidiu dividir Stranger Things 4 em duas partes. A 1ª estreou na plataforma em 27 de maio. A reta final, por sua vez, chega apenas no início de julho.

Continua depois da publicidade

“As trevas retornam a Hawkins a tempo das férias, trazendo terror, lembranças perturbadoras e uma nova ameaça terrível”, afirma a sinopse oficial da Parte 1 da 4ª temporada de Stranger Things.

Mostramos abaixo como o elenco de Stranger Things se transformou da 3ª para a 4ª temporada – confira a transformação dos personagens.

Eleven – Millie Bobby Brown

O estilo de Eleven na 4ª temporada se parece muito com o visual da personagem no terceiro ano. Afinal de contas, suas camisas de flanela são atemporais. Entretanto, o novo corte de El se parece muito com o de Joyce, sua nova guardiã. Com a mudança, Eleven prova estar disposta a deixar os traumas para trás e virar a página na Califórnia.

Mike Wheeler – Finn Wolfhard

Na 4ª temporada de Stranger Things, Mike Wheeler parece estar prontíssimo para o ensino médio. O personagem troca suas camisetas chamativas por camisas de banda, e seu corte “de tigela” por uma espécie de semi-mullet. A mudança faz sentido, e comprova o amadurecimento do personagem. Afinal de contas, ele passou por momentos muito difíceis durante o terceiro ano da série.

Dustin Henderson – Gaten Matarazzo

Dustin, definitivamente, cresceu muito entre a 3ª e a 4ª temporada de Stranger Things. Porém, o personagem continua fiel ao seu estilo divertido. Ainda assim, ele esconde seu corte de cabelo com vários bonés diferentes. O personagem também faz uma mudança importante em seu visual, graças à influência de Steve. Em relação ao vestuário, o estilo de Dustin continua marcado pela sobreposição de peças.

Will Byers – Noah Schnapp

Will Byers é um dos personagens que menos muda entre a 3ª e a 4ª temporada de Stranger Things. O corte de cabelo, por exemplo, continua o mesmo. A única diferença é que ele aparece um pouco mais curto nos novos episódios. Além disso, Will surge bem mais alto na 4ª temporada, o que indica que ele passou por um grande crescimento desde o lançamento do terceiro ano.

Lucas Sinclair – Caleb McLaughlin

Comparado aos outros jovens protagonistas de Stranger Things, Lucas passa pela maior mudança entre a 3ª e a 4ª temporada. O personagem de Caleb McLaughlin muda o corte de cabelo e aparece com um porte físico bem mais atlético. Ao que tudo indica, Lucas tenta se reinventar e manter uma distância saudável dos antigos problemas. Porém, a amizade com Mike e Dustin continua mais forte do que nunca.

Max Mayfield – Sadie Sink

Max passou por maus bocados na 3ª temporada de Stranger Things. Afinal de contas, a personagem de Sadie Sink foi obrigada a testemunhar a morte do irmão, possuído pelo Devorador de Mentes. Na 4ª temporada, o visual de Max não muda tanto assim. Mas a personagem, definitivamente, surge com um ar de maturidade e clareza – uma consequência de seu intenso trauma.

Nancy Wheeler – Natalia Dyer

Nancy passou por um grande desenvolvimento desde a 1ª temporada de Stranger Things. No quarto ano, ela aparece bem mais madura e descolada. A personagem adota um clássico corte de cabelo dos anos 80 e segue as principais tendências da moda da época. Um de seus melhores looks é constituído de uma básica camisa de botões, acompanhada por uma jaqueta jeans que faz muita diferença.

Jonathan Byers – Charlie Heaton

Jonathan parece passar por momentos difíceis na 4ª temporada de Stranger Things. Ao se mudar para a Califórnia, o personagem sofre com a ausência de Nancy. E a distância da namorada também afeta seu look cotidiano. No quarto ano, Jonathan aparece bem mais cansado e descuidado. O corte de cabelo do personagem, claramente, serve para simbolizar sua baixa preocupação com a aparência.

Steve Harrington – Joe Keery

Nas primeiras temporadas de Stranger Things, Steve era conhecido por seu icônico corte de cabelo. As madeixas luxuosas do personagem representavam uma boa parte de seu apelo. No quarto ano, Steve opta por um look mais discreto. Ou seja: corta parte dos cabelos. Mesmo assim, ele ainda investe em um visual descolado e interessante, embora mais sério e relativamente maduro.

Robin Buckley – Maya Hawke

A principal diferença entre o visual de Robin na 3ª e na 4ª temporada de Stranger Things envolve as roupas da personagem. Na maioria das cenas do terceiro ano, Robin usa o uniforme da Ahoy, a sorveteria onde trabalha. Na 4ª temporada, por sua vez, Robin surge com um estilo bem mais casual, marcado por roupas mais escuras, jaquetas de couro e um corte de cabelo com franja.

A 1ª parte da 4ª temporada de Stranger Things está disponível na Netflix. A Parte 2 estreia em 1 de julho.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.