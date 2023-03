Succession: As famílias da vida real que inspiraram a série da HBO

Succession é uma obra de ficção e o criador, além de elenco e equipe, já disse não ter se inspirado em ninguém propriamente dito para criar a família Roy. Evidente que diriam isso, tendo em vista que as evidentes inspirações são algumas das pessoas mais ricas e poderosas do planeta.

Brian Cox, que vive o patriarca Logan Roy, já deixou claro algumas vezes que Rupert Murdoch, da News Corp, é uma das inspirações.

Continua depois da publicidade

Alguns anos atrás, o criador da série, Jesse Armstrong escreveu um roteiro sobre o funcionamento interno da família Murdoch que nunca foi produzido, de modo que a comparação é inevitável.

Mas há algumas outras famílias que claramente inspiraram Jesse Armstrong a criar a excepcional série.

Mostramos, abaixo, seis famílias que podem ter influenciado a trama, a narrativa e os personagens de Succession na HBO. Confira!

Os Murdochs

Tanto os Roys, quanto os Murdochs, têm um patriarca já bastante velho, que permaneceu em sua empresa bem além da idade de aposentadoria padrão. Eles estão por trás da News Corp, companhia gigantesca de mídia dona de veículos como o The Times, The Sun, The Wall Street Journal e mais.

Rupert Murdoch, de 91 anos, voltou ao cargo de presidente da Fox News após a saída do falecido Roger Ailes e agora atua como presidente da Fox Corporation.

James Murdoch, de 50 anos, foi o CEO da 21st Century Fox de 2015 a 2019, e seu irmão de 51 anos, Lachlan, é o presidente executivo da Nova Entertainment, co-presidente da News Corp e presidente executivo e CEO da Fox Corporation. Suas irmãs mais velhas, Elisabeth e Prudence, também são executivas de mídia no Reino Unido e na Austrália, respectivamente.

A fortuna estimada dos Murdochs é de US$ 18,1 bilhões.

Os Sulzbergers

Arthur “A.G.” Sulzberger, de 42 anos, é o quarto Arthur Sulzberger a ocupar o cargo de editor do New York Times – uma indicação clara de que essa família lidou com o planejamento sucessório ao longo dos anos.

A segunda temporada de Succession – e a agora a quarta – incluiu um enredo em que Logan Roy planejava adquirir uma empresa de mídia controlada pela família Pierce. Como a Vanity Fair apontou, os Pierces compartilham uma série de características com a ninhada que possui o Times desde 1896.

Os Redstones

Como os Roys, os Redstones controlam um conglomerado de mídia. Através de sua holding National Amusements, a família supostamente controla a Viacom e a CBS há anos.

Os membros da família também estiveram envolvidos em algum drama de sucessão da vida real: Shari Redstone, a filha de 68 anos do falecido patriarca, Sumner, entrou com uma ação em 2018 que alegou que a CBS tentou inapropriadamente tirá-la do controle dessa empresa. Shari agora atua como presidente da National Amusements e presidente da ViacomCBS.

Os Hearsts

Todos os cinco filhos de William Randolph Hearst seguiram o magnata do jornal para os negócios da família.

A corporação familiar Hearst, que possui mais de 360 empresas (incluindo a Town & Country), foi fundada em 4 de março de 1887, quando William Randolph Hearst colocou seu nome no cabeçalho do San Francisco Examiner. A empresa foi transmitida através de três gerações, e seu neto William Randolph Hearst III é agora seu presidente.

Os Maxwells

O magnata britânico Robert Maxwell construiu um império de jornais que incluía o New York Daily News e, como os Roys, os filhos do patriarca (Ian e Kevin Maxwell, neste caso) trabalharam para a empresa da família.

A filha de Robert, Ghislaine, também trabalhou para as publicações da família antes de conhecer o falecido financista Jeffrey Epstein. Em 2022, Ghislaine Maxwell foi condenada a 20 anos de prisão federal por acusações que incluem o tráfico sexual de um menor.

Os Carnegies

Brian Cox, que interpreta Logan Roy, disse uma vez que o industrial Andrew Carnegie foi uma inspiração para o personagem.

“Esse garoto que não tinha nada, transportado de Dunfermline para Pittsburgh aos 12 anos. Ele se tornou o homem mais rico do mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele também se tornou essa criatura demoníaca”, disse Cox ao Financial Times em 2019.

“Ele era um filantropo; ele construiu essas bibliotecas na Escócia, mas apertou seus trabalhadores para alimentar as bibliotecas. Ele queria doar sua riqueza, mas não podia escapar de quem ele era.”

Cox diz que Roy está igualmente desconfortável como “um misantropo”, “um niilista” e alguém que “está desapontado com o experimento humano”.

A quarta temporada de Succession está em exibição pelo HBO Max, com episódios sendo lançados semanalmente.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.