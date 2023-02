Super-heróis da Marvel que o MCU não pode usar

Sempre que o MCU lança um novo filme ou série, os fãs aguardam pela introdução de novos personagens, que na maioria das vezes, são baseados em figuras das HQs. O que muitos espectadores não sabem é que a Marvel não tem direito de adaptar as histórias de vários heróis (e vilões) dos quadrinhos.

Atualmente, o MCU está em sua 5ª Fase, que engloba todos os filmes (e séries) que serão lançados do início de 2023 até o primeiro semestre de 2024.

Entre esses aguardados lançamentos, destacam-se os filmes Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (que já está em cartaz), Capitão América: Nova Ordem Mundial e Blade, além das séries Agatha: Coven do Caos e Invasão Secreta.

Listamos abaixo 7 personagens da Marvel, entre heróis e vilões, que o MCU não pode usar nos filmes; confira! (via Looper)

Gata Negra

Nas HQs da Marvel, Gata Negra é uma personagem que se envolve, principalmente, nas aventuras do Homem-Aranha. Ela também faz parte da saga do Espetacular Homem-Aranha na Sony, sendo interpretada por Felicity Jones, de A Suprema.

O motivo que explica a ausência da personagem no MCU é bastante simples: assim como vários personagens coadjuvantes das histórias do Homem-Aranha, a Gata Negra ainda se encontra sob a posse da Sony. Por questões contratuais, ela não pode aparecer no MCU (pelo menos até o momento).

Venom

Como os fãs da Marvel já sabem, Eddie Brock – o Venom – faz uma participação especial na cena pós-créditos de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Porém, ao que tudo indica, essa será a única aparição do personagem dos quadrinhos no MCU.

Afinal de contas, assim como a Gata Negra, o Venom é um personagem da Sony, não dos Estúdios Marvel. E não é só isso: ele também é um dos pilares do “Spiderverso” da companhia, o que dá a entender que a Sony não abrirá mão dele tão cedo.

Namor

Namor serve como um dos principais antagonistas de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. No filme, o Rei de Atlantis/Talokan é interpretado por ator mexicano Tenoch Huerta. Porém, o MCU não tem a permissão de produzir um filme solo do personagem ou divulgá-lo por si só.

De acordo com o produtor Nate Moore, os direitos sobre Namor ainda são da Universal – mas só aqueles que se referem ao marketing do personagem e à produção de filmes solo. Ou seja: Namor só pode aparecer no MCU em filmes de outros heróis, e não pode surgir sozinho em pôsteres de divulgação.

Miles Morales

Miles Morales, uma das versões mais modernas do Homem-Aranha, é o protagonista do filme animado Homem-Aranha no Aranhaverso (e da sequência Além do Aranhaverso, que estreia neste ano). O personagem, no entanto, não pode aparecer no MCU.

No mesmo estilo de outros itens desta lista, Miles Morales é um personagem da Sony, e por isso, não pode ser utilizado nos filmes do MCU. Porém, a Sony só detém os direitos sobre a versão animada do herói, o que pode dar à Marvel a possibilidade de criar uma versão live-action do personagem.

Gwen-Aranha

Assim como a maioria dos personagens de Homem-Aranha no Aranhaverso, Gwen-Aranha está sob posse da Sony. No filme animado, ela é interpretada por Hailee Steinfeld – que também integra o MCU no papel de Kate Bishop, a nova discípula do Gavião Arqueiro.

Vale lembrar que ainda existe a possibilidade da Sony ceder os direitos sobre a personagem para a Disney. Mas isso dependeria de longas discussões contratuais, como as que foram necessárias para a entrada do Homem-Aranha no MCU.

Morbius

Assim como Venom, Morbius é um dos pilares do Spiderverso da Sony. Por isso, o personagem não pode aparecer nos filmes do MCU. Em 2022, a Sony lançou um filme solo do vampiro, no qual Morbius é interpretado por Jared Leto, de Esquadrão Suicida.

O filme foi um fracasso crítico e de bilheteria. Todos os aspectos do longa foram duramente criticados, desde a performance de Jared Leto aos efeitos especiais. Mesmo assim, por questões contratuais, o personagem não deve aparecer tão cedo no MCU.

Incrível Hulk

A situação da Marvel em relação aos direitos do Incrível Hulk é bastante complexa. Como os fãs já sabem, o personagem aparece em diversos filmes do MCU. Interpretado por Mark Ruffalo, ele também desempenha um papel muito importante na série Mulher-Hulk.

Atualmente, o MCU tem a possibilidade de produzir filmes e séries sobre o herói, mas os direitos de distribuição ainda são da Universal. É por isso que, mesmo após muitas aventuras no MCU, o Hulk de Mark Ruffalo nunca ganhou um filme solo.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.