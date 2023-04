Super Mario Bros: Coisas que só os adultos percebem no filme

Sucesso nos cinemas do mundo inteiro, a adaptação cinematográfica do game Super Mario Bros é, primordialmente, um filme para crianças. No entanto, só mesmo o público mais maduro percebe algumas referências, elementos e easter eggs do longa animado.

“Com a ajuda da princesa Peach, Mario se prepara para enfrentar o todo-poderoso Bowser e impedir seus planos de conquistar o mundo”, diz a sinopse oficial de Super Mario Bros.

O elenco de vozes de Super Mario Bros: O Filme conta com Chris Pratt (Guardiões da Galáxia), Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha), Charlie Day (It’s Always Sunny in Philadelphia), Seth Rogen (Vizinhos), Jack Black (Escola do Rock) e Fred Armisen (Wandinha).

Mostramos abaixo 7 coisas que, de acordo com o site Looper, só os adultos perceberam em Super Mario Bros – veja se você notou!

O elenco do longa

No Brasil, muitas famílias preferem assistir Super Mario Bros na versão dublada. No entanto, essas pessoas perdem a oportunidade de conferir as ótimas performances do elenco original da animação – que conta com astros de algumas das franquias mais populares da atualidade.

Chris Pratt (Guardiões da Galáxia), dubla o protagonista Mario, e Charlie Day (It’s Always Sunny in Philadelphia) dá voz ao irmão Luigi. Anya Taylor-Joy, de A Bruxa, dá um show como a princesa Peach, e o inconfundível Jack Black empresta sua voz ao vilão Bowser.

Nintendo existe no mundo do filme

Um dos detalhes mais bizarros de Super Mario Bros é o fato dos games da Nintendo também existirem para os personagens do longa. Como os fãs já sabem, o filme Super Mario Bros adapta para os cinemas a franquia Mario – uma das mais populares da empresa de tecnologia Nintendo.

No filme, quando um jantar de família termina em uma grande briga entre Mario e seu pai, o encanador corre para o quarto e se acalma jogando “Kid Icarus”, um game disponível no console NES das antigas. Essa referência, é claro, só foi notada pelo público adulto de Super Mario Bros.

Peach e o Princípio da Smurfette

Você já ouviu falar no “Princípio da Smurfette”? Esse conceito foi desenvolvido pela crítica literária Katha Pollitt nos anos 90, e serve para descrever histórias que caracterizam personagens femininas como as únicas mulheres vivendo em um universo completamente masculino.

Isso acontece em Super Mario Bros! Embora a franquia Mario conte com várias personagens femininas, como Rosalina e a Princesa Daisy, Peach é a única garota do longa. Ao que tudo indica, essas outras personagens serão introduzidas nos próximos filmes da franquia Mario nos cinemas.

O nihilismo de Lumalee

Preso no reino de Bowser, Luigi conhece Lumalee, uma criatura no formato de gota que passa seus dias sobre o “vazio infinito” e a “futilidade da existência”. A filosofia nihilista do personagem, definitivamente, passou despercebida pelos fãs mais jovens de Super Mario Bros.

O fato do personagem ser tão pessimista e resignado é uma grande surpresa, já que crianças têm muita dificuldade para entender conceitos tão complexos. Porém, comparado ao otimismo contagiante de Toad, e a persistência da Princesa Peach, a caracterização de Lumalee é bastante interessante.

A Batalha no Mundo Real

Quem já assistiu a Super Mario Bros nos cinemas sabe que a batalha final do longa acontece no mundo real. No final do filme, o Castelo de Bowser (junto com todos os capangas do vilão) é transportado para o universo dos humanos em uma cena de tirar o fôlego.

Sendo assim, fica a dúvida: por que ninguém parece se importar com essa intensa batalha que envolve seres mágicos e criaturas assustadoras? Os moradores de Brooklyn deveriam ter entrado em polvorosa após a chegada dos monstrengos, o que não acontece na trama do longa.

Bowser é tóxico

Embora tente parecer um “cara legal”, Bowser é um antagonista extremamente tóxico. Nesse sentido, a caracterização do personagem em Super Mario Bros é um tanto quanto problemática. Afinal, dado o carisma de Jack Black, muitos espectadores se identificaram com o personagem.

À primeira vista, Bowser parece realmente se importar com a Princesa Peach. Mas tudo não passa de uma fachada: o que ele sente pela personagem não é amor, mas sim um grande sentimento de posse. Felizmente, o antagonista se dá mal no desfecho de Super Mario Bros.

Referências importantes

Super Mario Bros está cheio de referências a outros games da Nintendo – e essas referências só são notadas pelo público adulto. A pizzaria do Brooklyn cujo comercial aparece na TV de Mario e Luigi, por exemplo, se chama “Punch-Out Pizzeria”, uma referência direta ao game “Punch Out”, lançado em 1984.

Os fãs mais observadores notaram também a pequena participação de um cara que se parece muito com o Balloon Man, um personagem da Nintendo que aparece no game de arcade “Balloon Fight”, também lançado na década de 80.

Super Mario Bros está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.