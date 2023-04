Super Mario Bros e as piores adaptações de games da História

Em cartaz nos cinemas brasileiros, a animação Super Mario Bros não demorou a conquistar os espectadores. O filme, no entanto, tem dividido a opinião da crítica especializada. Mesmo assim, a trama representa uma clara evolução em relação à primeira adaptação da franquia Mario – um filme live-action que chegou aos cinemas na década de 90.

“Com a ajuda da princesa Peach, Mario se prepara para enfrentar o todo-poderoso Bowser e impedir seus planos de conquistar o mundo”, diz a sinopse oficial de Super Mario Bros.

O elenco de vozes de Super Mario Bros: O Filme conta com Chris Pratt (Guardiões da Galáxia), Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha), Charlie Day (It’s Always Sunny in Philadelphia), Seth Rogen (Vizinhos), Jack Black (Escola do Rock) e Fred Armisen (Wandinha).

Enquanto Super Mario Bros permanece em cartaz nos cinemas, confira abaixo tudo que você precisa saber sobre o filme live-action da franquia – e as piores adaptações de games da história do cinema.

Super Mario Bros (1993)

A adaptação live-action de Super Mario Bros chegou aos cinemas em 1993, com Bob Hoskins (Uma Cilada Para Roger Rabbit) e John Leguizamo (Moulin Rouge: Amor em Vermelho) como os irmãos Mario e Luigi. Produzido por cerca de 48 milhões de dólares, o longa faturou somente 38 milhões nas bilheterias.

Ou seja: Super Mario Bros se tornou uma verdadeira bomba financeira, trazendo um grande prejuízo para o estúdio. O filme também foi detonado pela crítica especializada, com apenas 29% de aprovação no Rotten Tomatoes. A adaptação foi criticada, principalmente, por sua ambientação e estética sombria e bizarra.

Silent Hill: Revelação (2013)

A primeira adaptação cinematográfica da franquia Silent Hill, embora não tenha conquistado a crítica especializada, foi elogiada por muitos fãs do game original. O mesmo não pode ser dito sobre Silent Hill: Revelação. A baixa qualidade do longa é um consenso entre os espectadores, a crítica especializada e os fãs da franquia.

Protagonizado por Kit Harington (Game of Thrones), Silent Hill: Revelação tem somente 8% de aprovação no Rotten Tomatoes. O filme foi uma das “vítimas” do esforço coletivo de Hollywood para lançar produções em 3D após o sucesso de Avatar. Infelizmente, Revelação não é, nem de longe, tão visualmente interessante quanto o filme de James Cameron.

BloodRayne (2005)

A primeira adaptação do game BloodRayne, ambientado no universo dos vampiros e de outras criaturas da noite, acerta em alguns elementos. A escalação de Kristanna Loken como a protagonista Rayne, por exemplo, foi muito elogiada pelos fãs do game. Afinal, a atriz se parece muito com a personagem dos jogos.

O elenco de BloodRayne conta também com atores bastante talentosos, como Michelle Rodriguez (Dungeons & Dragons) e Michael Madsen (Kill Bill). Sendo assim, por que o longa tem apenas 6% de aprovação no Rotten Tomatoes? A resposta é muito simples: seu enredo é um dos mais mal-escritos da lista, e suas cenas de ação deixam a desejar.

Mortal Kombat: Aniquilação (1997)

Quem assiste aos filmes de Mortal Kombat não procura exatamente por dramas pessoais ou personagens tridimensionais. Os espectadores da franquia, por outro lado, dão grande importância às cenas de luta e às sequências de ação. Por isso, o primeiro filme de Mortal Kombat, lançado em 1995, se tornou um grande sucesso.

A sequência Aniquilação, por sua vez, falha em basicamente todos os aspectos nos quais o filme original se destaca. As cenas de luta são péssimas, os efeitos especiais chegam a ser engraçados de tão ruins, e as performances do elenco não poderiam ser mais ridículas. Por isso, o longa tem apenas 4% de aprovação no site Rotten Tomatoes.

House of the Dead: O Filme (2003)

Antes de The Walking Dead, havia House of the Dead. A adaptação desse popular game de zumbis chegou aos cinemas em 2003. O game de tiro em primeira pessoa, para quem não conhece, foi lançado pela SEGA em meados da década de 90, conquistando muitos fãs no mundo inteiro.

A adaptação cinematográfica do jogo, comandada pelo cineasta Uwe Boll, funciona como uma espécie de prólogo para a história do game. Logo após o lançamento, o filme de House of the Dead foi descrito pela emissora americana BBC como “um dos piores longas de zumbis da história do cinema”. No Rotten Tomatoes, ele amarga 3% de aprovação.

Street Fighter: A Lenda de Chun-Li (2009)

Street Fighter: A Lenda de Chun-Li foi lançado como um spin-off não-canônico da franquia Street Fighter. O longa, como o próprio nome já indica, acompanha a história de origem de Chun-Li, uma das personagens mais icônicas do game. No filme, a lutadora é interpretada por Kristin Kreuk, de Smallville: As Aventuras do Superboy.

Com um orçamento de 50 milhões de dólares, Street Fighter: A Lenda de Chun-Li faturou somente 12 milhões nas bilheterias. Praticamente todos os aspectos do longa foram criticados pela imprensa especializada – desde o desempenho do elenco até as cenas de ação, passando pela direção e os diálogos. O filme tem apenas 3% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Alone in the Dark: O Despertar do Mal (2005)

Finalmente, temos Alone in the Dark: O Despertar do Mal – a pior adaptação de games da história do cinema. Com 1% de aprovação no Rotten Tomatoes, a antipatia pelo filme é consenso entre o público e a crítica especializada. O longa foi dirigido por Uwe Boll, um cineasta alemão famoso por comandar alguns dos piores filmes de todos os tempos.

Inicialmente, Alone in the Dark tinha grande potencial. O elenco, por exemplo, conta com atores como Christian Slater (Dirty John) e Stephen Dorff (Blade). No entanto, o filme foi detonado pelas risíveis sequências de ação, os péssimos efeitos especiais, os diálogos ridículos e a condução problemática da história. Produzido por 20 milhões de dólares, o longa faturou só 12 milhões nas bilheterias.

O novo Super Mario Bros está em cartaz nos cinemas.

