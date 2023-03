Superman & Lois: Tudo que você precisa saber para ver a 3ª temporada

A terceira temporada de Superman & Lois finalmente chega ao Brasil e a série promete muita tensão, drama e reviravoltas nessa nova leva de episódios.

Naturalmente, nem todo mundo vai se lembrar em que ponto estão todos os personagens quando a série começa seu terceiro ano. Por essas e outras, criamos essa lista para facilitar a vida dos fãs.

Mostramos, abaixo, os principais pontos que os fãs precisam lembrar antes de mergulhar na terceira temporada de Superman & Lois; confira!

#image_title

Mudanças na família de Lana

A primeira temporada se concentrou no crush de Jordan pela filha de Lana Lang-Cushing, Sarah, com a segunda temporada mudando a dinâmica.

Isso porque Lana e Sarah descobriram os segredos dos Kents, o que significa que elas têm que proteger a herança kryptoniana de Clark e Jordan. Isso poderia colocá-las em perigo, e levar Jordan a se afastar de um romance para manter Sarah segura, efetivamente se inspirando em Smallville.

Pode ser uma coisa boa para Sarah, já que ela ainda tem que processar o fato de seus pais estarem se separando após sua infidelidade passada.

#image_title

Lois e Clark mudam de emprego

Lois se inscreveu no The Smallville Gazette na segunda temporada, reiterando que seus dias no Daily Planet terminaram. No entanto, sua editora, Chrissy, se juntou a ela na luta contra Parasita, o que resultou em Lois sendo transparente sobre Clark como Superman.

Isso libera a consciência de Lois, mas fará com que os fãs monitorem sua integridade jornalística. Isso é especialmente provável com Clark pronto para se juntar à equipe e ajudar o pequeno papel.

Os poderes de Superboy estão crescendo

Jordan trabalhou com Sam e o holograma de Jor-El para aprimorar suas habilidades. Com Jor-El fora da jogada, Lara está em comando na nova Fortaleza da Solidão.

Ela pode ajudar Jordan a aperfeiçoar sua super-velocidade, força, invulnerabilidade, visão de calor e sopro congelamente. Clark já está impressionado com seu voo, mas Lara terá que monitorar Jordan, pois ele tinha um vírus kryptonita que precisava ser queimado de seu sistema.

Jon tem que encontrar um novo propósito

Jon lutou contra o vício em drogas na segunda temporada, bem como o ciúme de Jordan por obter poderes. Houve mudanças no mundo real também, com o ator de Jon, Jordan Elsass, sendo substituído por Michael Bishop.

Sam Lane pode precisar de novas armas

No passado, Sam Lane e os militares armazenavam armas de kryptonita para lutar contra o Superman, caso ele se voltasse contra a humanidade. Mas eles forjaram uma aliança, trabalhando com Superman, bem como Jordan.

Em última análise, com ameaças como Lex Luthor e Intergang, Sam tem que encontrar trunfos diferentes.

Superman & Lois está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.