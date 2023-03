Suspenses espanhóis para assistir após Até o Céu

Sucesso na Netflix, o thriller de ação Até o Céu: A Série já figura em posições privilegiadas no Top 10 do streaming. Ambientada no mesmo universo do filme homônimo, a série de ação e suspense é apenas uma entre as várias produções espanholas do gênero na plataforma.

“Sole fica viúva e decide recorrer ao crime para poder cuidar do filho, mesmo que isso signifique se tornar inimiga do próprio pai”, diz a sinopse oficial de Até o Céu: A Série na Netflix.

Continua depois da publicidade

O elenco de Até o Céu: A Série é liderado por Álvaro Rico (Elite), Asia Ortega (O Inocente) e Luis Tosar (Os Favoritos de Midas).

Mostramos abaixo 7 séries espanholas de suspense e ação que você pode assistir após Até o Céu na Netflix; confira!

Entrevías

Para quem curtiu o clima de suspense e tensão de Até o Céu, Entrevías é a melhor opção para assistir em seguida na Netflix. Com duas temporadas na plataforma, o thriller é protagonizado por José Coronado (A Garota na Fita), Luis Zahera (As Feras) e Nona Sobo (Bem-vindos ao Éden).

A trama de Entrevías começa quando a neta de um veterano de guerra se torna vítima de traficantes de drogas no bairro onde ele mora, uma vizinhança humilde de Madri. Indignado, o avô não mede esforços para que a justiça seja feita – e para isso, conta com a ajuda de um policial corrupto.

Sagrada Família

Recomendada para maiores de 16 anos, Sagrada Família conta uma história pra lá de misteriosa, cheia de surpresas, segredos e reviravoltas. Um dos grandes trunfos da série é seu elenco, liderado pela talentosa Najwa Nimri, mais conhecida como a Inspetora Sierra de La Casa de Papel.

Na série, uma família com um segredo perturbador recomeça a vida em Madri, onde novas relações complicam seus planos e fazem o passado vir à tona. Sagrada Família conta também com Alba Flores (Vis a Vis) e Álvaro Rico (Elite) no elenco. A série já foi renovada para uma 2ª temporada.

O Sabor das Margaridas

No centro da trama de O Sabor das Margaridas está um mistério tenso, no qual nada é o que parece. Por suas várias cenas de sexo e, principalmente, violência, a série é recomendada somente para maiores de 18 anos. A produção espanhola tem duas temporadas na Netflix.

O Sabor das Margaridas acompanha a jornada de Eva, uma policial da Guarda Civil Espanhola que descobre segredos relacionados ao seu próprio passado enquanto investiga o desaparecimento de uma adolescente em uma cidade da Galícia. María Mera (Infiesto) dá um verdadeiro show de atuação no papel principal.

Bem-vindos ao Éden

Misturando suspense, drama e ficção científica, a série espanhola Bem-vindos ao Éden se tornou um grande sucesso na Netflix em 2022. A produção também se destaca por levantar debates importantes sobre o mundo dos influencers digitais e o papel das redes sociais na vida dos jovens.

Em Bem-vindos ao Éden, um grupo de jovens influenciadores digitais é convidado para participar de uma festa de arromba em uma ilha paradisíaca – mas acaba vivendo um inferno cheio de segredos, perigos e armadilhas. Belinda, de Cúmplices de um Resgate, está no elenco.

Prisioneiro da Madrugada

Se você gostou das eletrizantes cenas de ação de Até o Céu, não deixe de assistir Prisioneiro da Madrugada na Netflix! A série mistura ação, suspense, aventura e crime em uma história surpreendente, protagonizada por Alberto Ammann (Narcos: México) e Luis Callejo (O Chefe).

Na trama de Prisioneiro da Madrugada, uma equipe armada cerca uma prisão psiquiátrica para resgatar um serial killer. A partir daí, os médicos e agentes da cadeia começam a questionar sua própria moralidade à medida que a situação fica cada vez mais tensa e claustrofóbica.

Os Favoritos de Midas

Com apenas 6 episódios, a minissérie Os Favoritos de Midas tem tudo para conquistar os fãs de Até o Céu na Netflix. Aclamada por público e crítica, a produção foi indicada a 5 categorias – incluindo Melhor Roteiro, Melhor Ator e Melhor Diretor no Prêmio Iris, um dos mais importantes da TV espanhola.

Inspirada em um conto de Jack London, Os Favoritos de Midas conta a história de um editor milionário que enfrenta um dilema sinistro que coloca em jogo a vida de muitas pessoas em Madri. A série é protagonizada por Luis Tosar, o Rogelio de Até o Céu.

Fugitiva

Lançada em 2018, Fugitiva tem apenas uma temporada na Netflix. Recomendada para maiores de 16 anos, a série foca em uma intensa jornada de justiça, vingança e retribuição. Paz Vega, de filmes como Espanglês e Rambo: Até o Fim, lidera o elenco em uma poderosa performance como a protagonista Magda.

Fugitiva conta a história de Magda, uma bela mulher que leva uma vida perfeita com o marido e os três filhos, enquanto desperta ciúmes dos homens que a cercam. Sua rotina é virada de cabeça para baixo quando ela se vê obrigada a bolar um elaborado plano de fuga para proteger os filhos de um adversário do marido Alejandro.

Até o Céu está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.