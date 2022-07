Tem astro da Marvel e filho de Schwarzenngger: Conheça o elenco de A Lista Terminal

A Lista Terminal é a nova série do Amazon Prime Video, que conta com um elenco de destaque, que inclui astros da Marvel e até o filho de Arnold Schwarzenegger, Patrick.

Trata-se de uma história que lida com os traumas da guerra, acompanhando um veterano vivido por Chris Pratt. Veremos quem mais está no elenco do seriado.

“Reece (Chris Pratt) é um veterano do exército que viu todo o seu pelotão ser morto em uma emboscada. Agora, de volta à sua casa e passando por uma confusão mental, ele embarca em uma jornada atrás da verdade enquanto lida com sintomas que podem ir muito além de traumas da guerra. Será que ele está pronto para enfrentar o perigo que coloca em risco toda sua família?”, diz a sinopse oficial da série.

Confira, abaixo, quem faz parte do elenco da série e em quais filmes ou séries atuaram antes.

Chris Pratt

Chris Pratt já é uma figura bastante conhecida de Hollywood. Depois de ter estrelado Parks and Recreation, como Andy, ele deslanchou na indústria.

Desde então, ele estrelou Guardiões da Galáxia (dentre outros filmes da Marvel, como o Senhor das Estrelas), Jurassic World e também estrelou A Guerra do Amanhã, do Amazon Prime Video.

Pratt ainda é casado com a filha de Arnold Schwarzenegger.

Em A Lista Terminal, ele interpreta James Reece.

Constance Wu

Constance Wu não é tão conhecida quanto Pratt, mas também já tem alguns destaques na carreira, incluindo o muito bem-sucedido Podres de Ricos.

Além desse, ela estrelou As Golpistas, Eastsiders, e dublou LEGO Ninjago. O primeiro papel dela em filme foi em Despertar de um Crime.

Em A Lista Terminal, ela interpreta Katie Buranek.

Taylor Kitsch

Taylor Kitsch é outro que participou de grandes produções Hollywoodianas, incluindo um filme da Marvel/Fox.

Kitsch estrelou X-Men Origens: Wolverine, no papel de Remy LeBeau, o Gambit, e também participou de John Carter: Entre Dois Mundos, no papel titular.

Em A Lista Terminal, ele vive Ben Edwards.

Patrick Schwarzenegger

Patrick segue os passos de seu pai, Arnold Schwarzenegger, na atuação. Ele ainda está começando na carreira, mas já tem alguns papeis em filmes famosos.

Schwarzenegger já estrelou Gente Grande 2, The Long Road Home, Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta, A Escada e também foi escalado para o vindouro spin-off sem título de The Boys.

Em A Lista Terminal, ele interpreta Donny Mitchell.

Riley Keough

Riley Keough é outra que já tem algumas pérolas no currículo, além de outros filmes famosos, incluindo O Diabo de Cada Dia, da Netflix.

Ela despontou em Mad Max: Estrada da Fúria e, desde então, estrelou The Girlfriend Experience, Docinho da América, Ao Cair da Noite e Logan Lucky: Roubo em Família.

Em A Lista Terminal, ela interpreta Lauren Reece.

Arlo Mertz

Arlo Mertz é a novata do elenco, mas já começou muito bem a carreira em Hollywood. Antes da série do Amazon Prime Video, ela conta com alguns poucos títulos de destaque no currículo.

O mais notável deles é Mank, da Netflix, sobre os bastidores de Cidadão Kane. Além desse, ela estrelou Selvagem e Lucy in the Sky.

Em A Lista Terminal, Mertz vive Lucy Reece.

Jai Courtney

Não é são só astros da Marvel que estão na nova série do Amazon Prime Video. Jai Courtney já interpretou um personagem em dois filmes da DC.

Courtney é mais conhecido por viver o Bumerangue nos dois filmes do Esquadrão Suicida. Ele também já participou de outras franquias famosas, estrelando O Exterminador do Futuro: Gênesis, Alita: Anjo de Combate e Divergente.

Em A Lista Terminal, ele interpreta Steve Horn.

A Lista Terminal já está disponível no Amazon Prime Video.

